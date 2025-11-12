Toyota et Lexus élargissent un rappel de moteur pour inclure 13 000 véhicules supplémentaires au Canada

Un rappel pour les modèles Toyota Tundra et Lexus LX équipés d’un moteur V6 biturbo de 3,4 L a été lancé l’année dernière.

Des unités supplémentaires de ces deux modèles, ainsi que le Lexus GX 550, ont été ajoutées à la liste de rappel.

Des débris d’usinage pourraient avoir été laissés dans le moteur lors de la fabrication, pouvant causer des pannes précoces.

Toyota et Lexus élargissent un rappel précédent pour inclure 13 000 véhicules supplémentaires au Canada en lien avec des défaillances possibles du moteur V6 biturbo de 3,4 L.

Initialement lancé en mai 2024, le premier rappel concernait l’année modèle 2022 du Lexus LX 600 ainsi que les modèles 2022 et 2023 du Toyota Tundra.

Une enquête a révélé que le moteur de ces véhicules pourrait avoir été fabriqué selon des procédés inadéquats qui auraient pu permettre à des débris d’usinage de rester à l’intérieur du bloc moteur, ce qui pourrait alors causer des dommages internes aux paliers du vilbrequin lors d’une utilisation normale.

De tels dommages peuvent provoquer une panne moteur soudaine pendant que le véhicule est sur la route, augmentant ainsi le risque d’accidents et de blessures.

Le groupe initial comprenait 9 979 véhicules au Canada et 102 092 aux États-Unis, qui ont reçu de nouveaux moteurs dans le cadre du rappel.

Toyota n’a pas été en mesure d’estimer quel pourcentage des véhicules rappelés présentait réellement le problème, il est donc difficile de se faire une idée de son ampleur.

Le constructeur automobile a déclaré que de nouveaux processus de fabrication avaient été mis en place pour les véhicules fabriqués après le 13 février 2023 pour le Tundra et le 25 novembre 2022 pour le Lexus LX.

Il semble que cela n’ait pas été suffisant, cependant, puisque l’entreprise a dû élargir le rappel pour couvrir les Tundra et Lexus LX 2023 et 2024, ainsi que le Lexus GX 550 2024.

Au Canada, cela représente 13 164 véhicules supplémentaires, et aux États-Unis, le nombre de camions et de VUS nouvellement rappelés atteint près de 127 000.

Dans les documents déposés auprès de Transports Canada, les débris d’usinage sont toujours tenus responsables des pannes prématurées du V6 biturbo de 3,4 L dans ces modèles.

Aucune nouvelle solution n’a été annoncée pour le moment, mais il est probable que tous ces véhicules auront aussi droit à un nouveau moteur. Nous devrons attendre que le constructeur annonce une solution officielle pour en avoir le cœur net.

D’ici là, Toyota et Lexus communiqueront avec les propriétaires par la poste ou par courriel au début de l’année prochaine pour les aviser des étapes à suivre pour faire réparer leur véhicule.

Cette dernière génération de motorisations V6 turbocompressées de Toyota a connu des débuts difficiles depuis son introduction il y a quelques années, ce qui pourrait être l’une des motivations de l’entreprise à travailler sur un tout nouveau V8 hybride qui pourrait se retrouver sous le capot de ses camions et VUS plus tard dans la décennie.