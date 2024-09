La Lexus ES 2025 s’enrichit d’une nouvelle édition spéciale Black Line

Légers changements pour la Lexus ES 2025

Plus de caméras panoramiques, nouvelle finition Black Line

Si vous voulez de grands changements d’une année à l’autre, ne vous adressez pas à Lexus. Si vous voulez des changements petits, mais utiles qui ajoutent plus de choses que les acheteurs veulent, alors considérer la Lexus ES 2025, qui ajoute de nouvelles éditions spéciales ainsi qu’une plus grande disponibilité de la caméra panoramique dans les 12 niveaux de finition que la voiture offre.

« L’édition spéciale Black Line, produite en série limitée, ajoute une touche d’audace au style raffiné de notre populaire berline de série ES, déjà très appréciée par nos invités pour son élégance provocante, son raffinement et sa technologie », a déclaré Martin Gilbert, directeur de Lexus Canada.

Cette touche d’audace se traduit par un becquet noir, des rétroviseurs extérieurs noirs, des moulures latérales noires, des garnitures spéciales et des tapis protecteurs spéciaux. Elle est disponible sur la ES 350 à moteur V6 3,5L de 302 ch et comprend l’ensemble F Sport 2 avec la chaîne audio Mark Levinson, l’affichage tête haute, le volant chauffant et la suspension adaptative.

L’écran panoramique Lexus, le système de caméra panoramique de l’entreprise, a été ajouté à toutes les voitures de l’ensemble F Sport 2, qu’il s’agisse du V6 ou de l’ES 300 h hybride. Cinq des douze versions de l’ES, y compris les versions Ultra Luxury, sont donc équipées de ce système.

Outre les deux modèles à traction avant, Lexus continuera à proposer la ES 250 AWD de 2025. Cette dernière répartit la puissance du moteur quatre cylindres de 2,5 litres de 203 ch entre les pneus avant et arrière.

La Lexus ES 2025 est en vente dès maintenant, avec un PDSF commençant à 49 685 $ pour la ES 250 AWD Signature et grimpant à 66 219 $ pour la ES 300 h Ultra Luxury.