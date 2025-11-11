Lexus requise d’abandonner la calandre en sablier sous la direction d’Akio Toyoda

Lexus tourne la page sur sa calandre emblématique au moment même où elle devenait plus digeste

Lexus met fin à sa célèbre calandre en sablier à la suite des directives du président de Toyota, Akio Toyoda.

L’efficacité aérodynamique des véhicules électriques pousse Lexus à adopter une nouvelle approche stylistique sans calandres agressives.

Les futurs modèles Lexus présenteront des faces avant à éclairage DEL plutôt que de grandes grilles à mailles.

Lexus s’éloigne de la calandre en sablier qui a défini son design depuis plus d’une décennie, suivant ainsi les directives du président de Toyota, Akio Toyoda. Ce virage était évident au Salon de la mobilité de Tokyo, où plusieurs concepts Lexus affichaient des faces avant revisitées, dépourvues de la célèbre calandre proéminente au profit de contours plus épurés et de signatures lumineuses à DEL.

Introduite avec le concept LF-Gh en 2011 et la berline GS de 2012, la calandre en sablier est devenue un élément emblématique du design Lexus pendant plus de dix ans. Son large profil angulaire s’inspirait à l’origine du patrimoine textile de Toyota, avant d’évoluer en véritable signature visuelle pour la marque.

Cependant, selon Koichi Suga, directeur général du design chez Lexus, Akio Toyoda a remis en question l’utilisation systématique du même langage de design sur tous les modèles. « Il m’a dit : “tu devrais briser le sablier” », a confié Suga à TopGear.com. Cette remarque du président a conduit à une réorientation du design amorcée avec le Lexus LBX, qui présentait une interprétation plus subtile du motif en sablier.

Les versions les plus récentes, comme celles des Lexus TX et RX, ont d’ailleurs abandonné le contour rigide pour une intégration plus fluide de la « calandre » à l’ensemble de la face avant. Dans une certaine mesure, le résultat paraissait plus raffiné et harmonieux.

Ce changement coïncide avec l’accent accru que Lexus place sur les véhicules électriques. Contrairement aux véhicules à moteur thermique, les modèles électriques nécessitent moins d’entrée d’air à l’avant, ce qui réduit l’utilité des grandes calandres et favorise des designs plus aérodynamiques et épurés. Suga a reconnu le défi de préserver une identité visuelle forte tout en répondant à ces nouvelles contraintes techniques.

Malgré les expérimentations stylistiques sur des modèles électriques comme le RZ, Suga admet que certains consommateurs estiment que les véhicules récents manquent de détails visuels. Lexus cherche donc une nouvelle solution de design qui conservera l’essence de la marque sans dépendre de la calandre en sablier. Apparemment, cette nouvelle approche sera appliquée tant aux véhicules électriques qu’aux modèles à essence.

Les futurs modèles Lexus devraient poursuivre le développement de ce langage visuel en pleine évolution.