Lexus dévoile des concepts de véhicules électriques de nouvelle génération au Japan Mobility Show 2023

Au Japan Mobility Show 2023, Lexus a présenté sa vision de la mobilité future avec le lancement de deux concepts de véhicules électriques (VÉ), soulignant les avancées en matière de technologie, de durabilité et de luxe.

Lexus a introduit le concept LF-ZC, prévu pour un lancement en 2026, et le concept phare LF-ZL, illustrant la direction future de la marque.

Le « Arene OS » offre une expérience numérique intégrée, facilitant une conduite personnalisée, des fonctionnalités de divertissement et de connectivité.

L’utilisation innovante du bambou souligne l’engagement de Lexus envers la durabilité environnementale.

Le LF-ZC (Lexus Future Zero-emission Catalyst) est attendu sur le marché en 2026. Comme son nom l’indique, ce modèle vise à « catalyser » de nouvelles expériences à l’ère électrique. Il promet une dynamique de conduite améliorée, un design unique et une gamme de services exclusifs. Sinon, le second concept de l’heure, le LF-ZL (Lexus Future Zero-emission Luxury) offre un aperçu d’un futur selon Lexus, où les véhicules, les personnes et la société sont interconnectés. Cette voiture concept se concentre sur les interactions personnalisées avec les clients, offrant des expériences de conduite individualisées et promouvant un mode de vie luxueux et durable.

L’une des caractéristiques marquantes des deux véhicules est le « Arene OS », une plateforme logicielle qui fait le pont entre les mondes numérique et automobile. Cette plateforme personnalise l’expérience de conduite en ajustant les caractéristiques de performance aux préférences individuelles. De plus, un système avancé de reconnaissance vocale, conçu par l’intelligence artificielle, améliore les interactions avec les utilisateurs, offrant des réponses rapides et des suggestions intuitives.

Dans le cadre de ses objectifs de durabilité, Lexus a intégré le bambou, un nouveau matériau signature de la marque, dans la conception de ses VÉ de nouvelle génération. Le bambou est un symbole d’utilisation efficace des ressources dans une économie circulaire, combinant une croissance rapide et une capacité d’absorption du CO2. En intégrant des fibres de bambou et des tissus tissés avec du fil de bambou, Lexus offre une expérience qui va de pair avec la durabilité environnementale et sociale, sans compromettre le luxe.

Le design extérieur de ces concepts met l’accent sur l’efficacité aérodynamique et l’attrait visuel. Le thème du design « Provocative Simplicity » montre l’identité évolutive de Lexus, mélangeant fonctionnalité et esthétique. Les habitacles, dont la conception est possible grâce à la nouvelle architecture pour VÉ, sont spacieux et futuristes. Le design regroupe diverses commandes à l’intérieur de pavés numériques comme on les connait depuis longtemps chez Lexus, et adopte un affichage tête haute de très grande dimensions, garantissant que les conducteurs peuvent garder les yeux sur la route.

Lexus a également souligné l’importance de la technologie de production avancée. En utilisant la gigafonderie, les carrosseries des véhicules sont divisées en trois parties, offrant plus de flexibilité de conception. De plus, les VÉs de nouvelle génération seront équipés de batteries haute performance à structure prismatique, améliorant l’efficacité du véhicule.