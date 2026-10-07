Les prochaines 718 Boxster et 718 Cayman seront uniquement électriques

Ceux qui espéraient revoir un moteur à essence derrière les sièges des Porsche 718 Boxster et 718 Cayman peuvent en faire leur deuil. Lors de la présentation de son plan d’affaires à Stuttgart, aujourd’hui (mercredi), Porsche a confirmé que la prochaine génération de ses 718 sera offerte exclusivement en configuration électrique.

Les 718 électriques doivent être lancées en 2027

Une nouvelle sportive à essence est également dans les plans

Porsche prépare aussi un nouveau Macan à essence pour 2028

Il y a un peu plus d’un an, le constructeur laissait entendre que les déclinaisons les plus performantes de la 718 pourraient conserver un moteur à essence, possiblement un 6-cylindres à plat. On anticipait donc une famille complète, avec des variantes électriques en entrée de gamme et des moutures à essence plus chères au sommet.

Seulement une rumeur

Selon Porsche, ce retour de l’essence n’a jamais été officiellement approuvé. Le grand patron, Michael Leiters, a été clair : la 718 sera électrique, rien d’autre. En somme, rien ne change concernant les plans qui avaient été annoncés.

Cependant, parce que le dossier traîne depuis longtemps, la machine à rumeurs s’est emballée. Annoncée au début de 2022, la 718 électrique devait arriver vers le milieu de la décennie. Sa commercialisation est maintenant prévue pour 2027, et 2028 sera sa première année complète de production.

Porsche n’est pas seule dans cette situation. Le Concept C chez Audi ne sera vendu qu’avec une motorisation électrique le jour où il atteindra la production.

Le défi sera de convaincre les puristes qu’une sportive sans moteur à combustion peut procurer autant de plaisir au volant.

Voilà qui sera très intéressant à surveiller.

Le reste du plan

Ce n’est pas un secret pour personne, Porsche traverse une période plus difficile. Ses profits sont passés de l’équivalent de 5,9 milliards USD en 2024 à 101 millions USD en 2025. Pour redresser la barre, la compagnie veut miser sur la rentabilité plutôt que sur le volume. Voici les grandes lignes de ce qui s’en vient :

Un concept nommé Mission S, dévoilé le 15 octobre, annoncera une architecture de super sportive à moteur central positionnée au-dessus de la 911

Un nouveau Macan à essence et hybride rechargeable, développé avec Audi, arrivera en 2028, aux côtés de la version électrique actuelle

Un VUS plus imposant que le Cayenne est à l’étude

La gamme visera deux modèles à essence ou hybrides pour chaque modèle électrique

La 911 ne sera jamais électrique, selon Michael Leiters

Les effectifs seront réduits de 25 % à moyen terme

Pour une marque qui avait misé gros sur l’électrique, le recul est spectaculaire.

Ironiquement, c’est la sportive la plus accessible de la gamme qui sera la seule à faire le saut complet.