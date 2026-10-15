Porsche Mission S : une supersportive à moteur central au-dessus de la 911

Porsche prévoit une supersportive à moteur central offerte en permanence au-dessus de la 911.

La carrosserie s’inspire des 911, 959, GT1, 917 et 928.

L’habitacle mise sur cinq cadrans ronds et un support MagSafe rétractable.

Porsche vient de dévoiler l’étude de style Mission S, dans le quartier de Queens, à New York. Le concept donne un aperçu du prochain langage stylistique de la marque et d’une nouvelle plateforme de supersportive à moteur central qui se situera au-dessus de la 911. C’est la première fois que Porsche prévoit une supersportive offerte en permanence au-dessus de son modèle phare.

« La Mission S donne un aperçu des idées et des éléments de design qui façonneront Porsche au cours des prochaines années », a déclaré Michael Leiters, président du directoire de Porsche AG. Il a décrit la nouvelle plateforme comme « un ajout permanent et polyvalent à notre offre client ».

La Mission S s’inscrit dans le réalignement stratégique « Sportwagenschmiede ’35 » de Porsche.

Un quai de Queens qui renvoie à la 550 Spyder de 1953

Le choix du lieu n’a rien d’un hasard. Porsche a présenté la Mission S sur un quai de Queens face à la silhouette de Manhattan, là même où les premières photos de la 550 Spyder à moteur central ont été prises en 1953.

Porsche considère la 550 Spyder comme sa première supersportive et lui attribue les bases de sa popularité et de son succès aux États-Unis. Soixante-treize ans plus tard, le constructeur ramène son étude à moteur central au même endroit.

Une carrosserie qui puise dans les 911, 959, GT1, 917 et 928

« Ce modèle de vision illustre une orientation stratégique fondamentale que nous traduirons bientôt dans notre future gamme de produits », a affirmé Tobias Sühlmann, directeur du design chez Porsche.

Les fondamentaux vous sembleront familiers : ailes en forme de torpille, ligne de toit caractéristique de Porsche et silhouette large et basse. Une ligne principale enveloppante relie les signatures lumineuses avant et arrière. Au-dessus de cette ligne, les surfaces mettent en valeur la musculature ; en dessous, elles exposent les éléments techniques et traduisent une approche axée sur la légèreté.

Le moteur central permet au toit d’adopter la « flyline » basse propre à Porsche, coiffée d’un aileron arrière actif entièrement intégré.

Si la voiture ressemble à un florilège des grands classiques de la marque, c’est voulu. Voici d’où provient chaque élément :

Élément de design Référence historique Phares ronds, forme des ailes 911 Lignes de jointure qui se fondent dans la signature lumineuse 911 génération G Partie avant plate GT1 Concept arrière « voiture dans la voiture » GT1 Ligne de toit sous l’aileron arrière 959 Solution de refroidissement Ventilateur de radiateur de la 917 Jantes allégées Motif « dial design » de la 928

Cinq cadrans ronds et aucun écran central fixe

À l’intérieur, Porsche remonte encore plus loin. L’habitacle s’inspire de la 550 Spyder et de la 356, avec deux lignes qui traversent la planche de bord et les portières pour donner aux occupants l’impression d’être assis au cœur de la voiture.

Cinq cadrans ronds prennent place derrière le volant. Le compte-tours central associe une aiguille analogique à un écran placé derrière elle et se rapproche du conducteur dans certains modes de conduite. Les cadrans passent aussi d’une disposition côte à côte à une disposition étagée selon le mode choisi.

Autres détails axés sur le conducteur :

Un logement dédié à la clé, à gauche du volant

Des commandes pousser-tirer sur la planche de bord pour les fonctions de confort et de conduite

Un élément Sport Chrono repensé

Une boucle de ceinture de sécurité intégrée à la console centrale

Des commandes de réglage électrique des sièges repositionnées

Le changement le plus frappant, c’est ce qui manque. Porsche a renoncé à un écran central intégré en permanence et à un écran passager fixe. Un support rétractable compatible MagSafe transforme le téléphone intelligent du conducteur en écran de navigation ou d’information, de sorte que les cartes et les applications que vous utilisez déjà deviennent l’affichage de la voiture. L’application My Porsche gère les fonctions du véhicule et propose des cadrans au design d’inspiration historique.

Quatre teintes exclusives inspirées du sport automobile Porsche

Les quatre teintes conçues pour la Mission S reprennent les tons de blanc, de gris et de rouge des anciennes voitures de course Porsche :

Blanc névé métallisé

Rouge clair métallisé

Chrome noir

Noir spécial (habitacle)

Une plateforme permanente au-dessus de la 911

Pour les acheteurs, le détail clé, c’est la permanence. Porsche conçoit cette plateforme comme une gamme durable au-dessus de la 911, avec comme objectifs déclarés le plus haut niveau d’excellence technique et une flexibilité maximale, le tout appuyé par des décennies d’expérience en sport automobile.