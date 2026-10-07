Porsche va supprimer 25 % de ses effectifs pour accroître ses bénéfices face à des performances décevantes en Chine

Les ventes de Porsche en Chine ont chuté d’un tiers au cours de la première moitié de 2026.

Cela explique en partie pourquoi la marge bénéficiaire de l’entreprise est passée de 18 % en 2024 à 1,1 % en 2025.

En réponse, Porsche supprimera environ 9 000 emplois d’ici 2030.

Ce n’est un secret pour personne : la situation est difficile pour les constructeurs automobiles européens à l’heure actuelle, la plupart faisant face à une concurrence féroce des véhicules électriques chinois, tant sur leur marché intérieur qu’à l’international.

En effet, l’essor de véhicules électriques chinois à la fois abordables et technologiquement avancés s’est révélé préjudiciable pour les constructeurs européens en Europe, mais également en Chine, où ils enregistraient d’importants succès commerciaux il y a quelques années.

Porsche, par exemple, écoulait environ un tiers de l’ensemble de sa production annuelle auprès de clients chinois il y a quelques années ; désormais, ses ventes en Chine sont en passe de ne représenter qu’un dixième de son volume global d’ici la fin de la décennie.

Rien qu’à la première moitié de 2026, les ventes de Porsche en Chine ont chuté d’environ un tiers.

Conjugué à quelques autres facteurs, cet effondrement a contribué à faire descendre la marge bénéficiaire du constructeur à seulement 1,1 % en 2025, contre 18 % en 2024.

Plutôt que de tenter de reconquérir ces ventes perdues en réduisant ses prix ou en développant des modèles plus abordables, Porsche entend vendre moins de véhicules à des prix plus élevés.

Selon la stratégie du constructeur annoncée plus tôt aujourd’hui, les futurs produits proposeront 20 % de variantes en moins, tandis que les modèles haut de gamme seront vendus environ 20 % plus cher qu’actuellement.

De plus, l’entreprise supprimera autour de 9 000 emplois d’ici la fin de la décennie, ce qui représente environ 25 % de ses effectifs mondiaux.

Dans le détail, Porsche indique que 30 % de ces suppressions concerneront le personnel de production, tandis que les postes de gestion seront réduits de 40 %.

Les coûts de développement du constructeur seront également réduits d’environ 20 %, bien que plusieurs nouveaux modèles soient encore en préparation.

Ensemble, ces mesures devraient permettre à l’entreprise de ramener sa marge bénéficiaire dans une fourchette de 10 à 15 % à moyen terme, les objectifs à long terme visant le haut de cette fourchette.

Les difficultés de Porsche s’ajoutent aux défis auxquels fait face sa maison mère, le groupe Volkswagen, qui a récemment annoncé son propre plan de restructuration prévoyant jusqu’à 100 000 suppressions de postes d’ici 2030.

Source : Quartz