Le concept Porsche Mission S dévoilée le 15 octobre annonce une nouvelle supervoiture au-dessus de la 911

Le concept à moteur central pourrait mener à une toute nouvelle gamme de modèles porte-étendard alors que Porsche privilégie l’exclusivité au nom de la rentabilité.

Porsche dévoilera le concept de supervoiture à moteur central Mission S le 15 octobre.

Le modèle de production proposé se positionnerait au-dessus de la 911.

Porsche n’a pas confirmé la présence présumée d’un moteur huit cylindres à plat.

Porsche dévoilera le concept Mission S le 15 octobre. Il s’agira d’un premier aperçu d’une possible supervoiture à moteur central positionnée au-dessus de la 911.

L’entreprise a confirmé qu’elle développait une nouvelle voiture supersportive qui pourrait servir de base à une gamme complète de modèles. La Mission S donnera un aperçu de l’orientation de la plateforme, bien que Porsche ne se soit pas publiquement engagée quant au calendrier de production, aux caractéristiques techniques ou à la disponibilité sur les différents marchés.

Porsche se trouve actuellement au cœur d’une restructuration menée dans l’urgence à la suite de faibles ventes, des pertes du groupe Volkswagen et d’une série d’autres revers, notamment ceux liés à ses précédents projets de véhicules électriques.

Le modèle proposé ajouterait un nouvel échelon à la hiérarchie des voitures de route de Porsche. La 911 sert depuis longtemps de gamme porte-étendard à l’entreprise, à l’exception de véhicules produits en série limitée comme la toujours extraordinaire Carrera GT et la très rapide 918 Spyder hybride à rouage intégral.

Le chef de la direction Michael Leiters a déclaré que l’architecture était destinée à servir de base à un véhicule à moteur central clairement positionné au-dessus de la 911. Une version de production pourrait rivaliser dans le même segment que des modèles encore hypothétiques comme la Ferrari 849 Testarossa, la Lamborghini Revuelto SV et la McLaren 750S, ravivant ainsi d’anciennes rivalités.

Les renseignements concernant le groupe motopropulseur demeurent non confirmés. Selon certaines informations, Porsche envisagerait un moteur huit cylindres opposés horizontalement, mais l’entreprise n’a pas précisé si la Mission S utilisera une motorisation à combustion, hybride ou électrique.

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Le projet constitue un élément clé de la nouvelle stratégie de Porsche axée sur « la valeur plutôt que le volume », qui accorde une plus grande importance aux véhicules exclusifs, à la personnalisation et aux variantes offrant des marges bénéficiaires supérieures. Porsche vise à réduire d’environ 20 % le nombre de variantes de modèles dans son portefeuille tout en augmentant les ventes de véhicules personnalisés.

Les résultats financiers de Porsche expliquent ce regain d’attention porté à la rentabilité. L’entreprise souhaite abaisser son seuil de rentabilité à environ 200 000 véhicules par année, comparativement aux 279 449 livraisons enregistrées en 2025. Parmi les autres mesures figurent la réduction du nombre de postes de direction, la diminution des dépenses de développement et une utilisation accrue de composants communs du groupe Volkswagen.

Les voitures sport à prix élevé demeureront au cœur de ce plan. Porsche vise une marge d’exploitation à long terme de 15 % et prévoit lancer chaque année, jusqu’en 2030, au moins un produit décrit comme déterminant pour la marque.

La présentation de la Mission S permettra de préciser le style du concept, son système de propulsion et sa relation technique avec un éventuel modèle de production.

Source: X