Essai routier Porsche 718 Boxster 2024 : Pour le simple plaisir de conduire

– La Porsche 718 Boxster 2024 offre un attrait intemporel.

– Malgré son âge, le 718 Boxster reste un plaisir à conduire.

– Avec son style remarquable et la qualité qui fait la réputation de Porsche, le 718 Boxster est une icône de la voiture de sport.

La vie n’est pas juste, et nulle part ailleurs cela n’est plus évident que dans le monde de l’automobile. Certaines personnes peuvent manger à volonté et ne jamais prendre un kilo, et certaines personnes peuvent s’offrir une Porsche alors que d’autres ne peuvent que rêver. Mais s’il y a une chose sur laquelle nous pouvons être d’accord, c’est que la concurrence avec Porsche n’est tout simplement pas équitable pour les autres constructeurs automobiles. Après avoir conduit plusieurs Porsche au cours de ma carrière de plus de 25 ans, je peux affirmer en toute confiance qu’elles sont presque parfaites à chaque fois.

La Porsche 718 Boxster 2024 ne fait pas exception à la règle. Elle a presque dix ans, la première année-modèle remontant à 2016. En termes d’années automobiles, c’est très ancien, mais Porsche a réussi à tirer son épingle du jeu. Si vous êtes Porsche, vous pouvez même facturer plus et donner moins, sans que personne ne bronche. C’est parce que Porsche possède cette qualité magique qui fait que tout ce qui touche à la marque vous fait oublier les petits détails. La 718 Boxster n’est peut-être pas la voiture la plus exclusive comparée à une Koenigsegg ou à une Pagani, mais les propriétaires de Porsche ont le sens de la camaraderie. Que vous soyez propriétaire d’une 718 ou d’une 911, d’une T ou d’une GT, vous faites toujours partie de la famille Porsche.

Un style à couper le souffle

Parlons maintenant de la 718 Boxster Style Edition 2024. Cette voiture, la 718, est souvent sous-estimée, ne serait-ce que parce qu’elle reste dans l’ombre de la 911, mais lorsqu’elle est placée sous les projecteurs, là où elle doit être, elle me fait toujours sourire. C’est exactement ce que cette version est censée faire.

Les modèles Porsche Style Edition sont disponibles dans la spectaculaire couleur Ruby Star Neo. Pour ceux qui l’ignorent, Ruby Star était une couleur proposée sur la magnifique 911 Carrera RS 964 et elle est à couper le souffle. L’acheteur aurait tort de ne pas choisir cette teinte, mais même s’il ne le fait pas, ces variantes sont équipées de jantes 718 Spyder de 20 pouces noir brillant, ornées d’écussons Porsche colorés sur les enjoliveurs de roues. En outre, elle reçoit des embouts d’échappement sport noirs et un lettrage « Porsche » argenté brillant à l’arrière. La 718 Boxster Style Edition va encore plus loin avec un lettrage spécial « Boxster » en relief sur la capote, au-dessus des vitres latérales.

Au Canada, la 718 Boxster de base se vend à partir de 81 900 $, et la glorieuse Spyder RS à partir de 215 000 $. La Style Edition est proposée à partir de 87 100 $. Mon modèle d’essai était doté de ladite couleur (une option de 2 950 $), de l’ensemble Sport Chrono obligatoire, du système de navigation, du système audio Bose, de l’ensemble Premium et de quelques autres éléments pour un total de 103 000 $. Ce qui est fou, c’est qu’en 2024, ce n’est pas une somme folle. La voiture, elle, est folle…

Un moteur de base, des sensations fortes

Le cœur de cette voiture est un moteur turbocompressé à quatre cylindres à plat de 2,0 litres développant 296 chevaux canadiens (300 chevaux américains — je ne sais pas pourquoi) et 280 lb-pi de couple, le tout jumelé à une boîte de vitesses manuelle. Bien qu’elle soit l’une des nouvelles Porsche les plus lentes de la gamme, elle passe de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes. Si vous optez pour la transmission PDK, vous gagnerez près d’une demi-seconde. Mais j’opterai toujours pour la boîte manuelle et sa conduite engageante.

Le moteur de plus faible puissance permet d’apprécier les gains en accélération sans avoir à se soucier en permanence des contraventions pour excès de vitesse. Vous pouvez garder le pied sur l’accélérateur, apprécier (OUI, APPRÉCIER) le grondement du moteur 4-cylindre à plat et vous délecter de la sensation de vitesse pendant que vous vous débarrassez de vos ennuis.

La boîte de vitesses manuelle reste l’une des meilleures du marché. La course du levier est à la fois mécanique et douce, ce qui procure une sensation incroyablement satisfaisante lors de la sélection du rapport — c’est pornographique pour les passionnés, il n’y a pas d’autre façon de le décrire.

Si vous êtes un vrai fanatique, vous remarquerez dans la galerie de photos l’écart entre les roues et la carrosserie, dû au fait que la voiture n’est pas équipée du système PASM (Porsche Active Suspension Management). Cette absence s’est avérée bénéfique, car elle a permis d’augmenter le dégagement lors des manœuvres de stationnement à proximité de bordures de trottoir élevées. La conduite et la maniabilité de la 718 Boxster sont purement Porsche — agiles, nerveuses et incroyablement raffinées. Cette voiture est la preuve que l’adhérence ne doit pas nécessairement se faire au détriment du confort.

La direction de la 718 est presque psychique. Elle réagit avec précision à vos sollicitations, vous donnant l’impression d’être un dieu de la conduite. Les freins, eux aussi, sont progressifs et réactifs. Il faut pousser fermement sur la pédale centrale pour les enclencher, ce qui donne l’impression d’une puissance de freinage méritée.

Mais pourquoi Porsche ?

Cependant, tout n’est pas parfait. En mode sport, la voiture adapte automatiquement son régime moteur à celui de la transmission, et il n’y a aucun moyen de désactiver cette fonction. Pour ceux d’entre nous qui aiment les rétrogradages en talon-pointe, il s’agit d’une gêne mineure, mais notable. Mais comme il s’agit d’une Porsche, tout est pardonné.

La joie

Malgré son âge, la Porsche 718 Boxster 2024 est un rêve à conduire. C’est une voiture qui fait de chaque trajet un événement, aussi cliché que cela puisse paraître, même s’il ne s’agit que d’une simple course à l’épicerie. Avec un coffre arrière de 122 litres et un à l’avant de 150 litres, elle est suffisamment pratique pour un usage quotidien. Et le lecteur CD ? Un charmant clin d’œil au passé dans un monde qui ne cesse d’aller de l’avant.

La Porsche 718 Boxster 2024 est tout ce qu’une voiture de sport devrait être : amusante, engageante et agréable à conduire. Elle vaut chaque centime, et il n’y a rien de comparable. Si vous avez les moyens d’en acheter une, vous devriez absolument le faire. C’est l’incarnation même de la joie automobile, et j’adore chaque minute passée au volant.