Les constructeurs veulent vous vendre de l’aventure : êtes-vous acheteurs ?

Depuis les débuts de l’automobile, les constructeurs n’ont qu’un seul objectif en tête : vous vendre leurs produits. C’est tout à fait normal. Au fil des décennies, leurs pratiques ont évolué. En effet, en plus de simplement nous proposer leurs modèles, ils ont créé des modes, des styles, toujours dans le but de nous séduire et de nous faire acheter.

Les années 60 nous ont fait vivre la première mode des véhicules « aventures »

Les constructeurs vous vendent surtout des capacités

Les véhicules dits « aventure » sont plus nombreux que jamais à travers l’industrie

Et ce qu’on a vu apparaître depuis quelque temps déjà, c’est ce qu’on aime bien appeler la « création de besoins ». En gros, l’on vous propose quelque chose de nouveau et à force d’y être exposé, voire de l’utiliser, ça devient un besoin pour vous.

Un exemple simple : le volant chauffant. L’humanité a survécu des décennies sans cette fioriture. Maintenant, c’est rendu très haut sur la liste des critères d’achat.

Idem pour les sièges chauffants. Dans ces cas, comme d’autres, on doit vous avouer ne pas détester se faire tordre le bras. Se fait chauffer le popotin par une froide matinée d’hiver, ça a quelque chose de réconfortant.

Il y a eu la mode des VUS, qui n’est plus une mode, mais un mode de vie.

Et la dernière chose à la mode depuis quelques années, ce sont les véhicules dits « aventure ».

Une « nouvelle » tendance

Les vrais véhicules utilitaires ne sont pas nouveaux. Les Ford Bronco, International Scout et Chevrolet Blazer K5 des années 60 et 70 ont donné le ton. Ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est qu’on applique la recette de l’utilitaire pur et dur à des VUS qui sont essentiellement urbains. On les modifie et on les maquille pour qu’ils puissent s’aventurer un peu plus loin dans les sentiers hors route. Ils proposent souvent une panoplie d’accessoires capable de transformer n’importe quelle monture en une pâle copie d’une roulotte Airstream.

On n’en retrouvait qu’une poignée il y a quelques années. En fait, l’intérêt a commencé à croître pour ce genre de modèle avec l’explosion des réseaux sociaux et l’émergence des influenceurs, ainsi que des pratiques prisées comme le Vanlife ou l’Overlanding, popularisées à travers quantité de plateformes comme TikTok ou Instagram. Avec la pandémie, l’intérêt pour les activités de plein air a connu un regain. Depuis, ce genre de propositions pullule sur le marché.

Au dernier Salon de l’auto de Los Angeles, nous avons eu l’occasion de voir une panoplie.

Voici ce qui nous a frappés.

Subaru

Amorçons notre tournée chez Subaru, là où l’on vous vend de l’aventure depuis longtemps, avec des modèles pensés et conçus pour ceux qui ont un style de vie plus aventurier (amateurs de plein air, de kayak, de cyclisme, etc.). Les acheteurs ne se tournent pas vers les produits de cette marque pour découvrir cette façon de vivre les week-ends ; ils sont déjà actifs.

Néanmoins, la compagnie a suivi la tendance à la mode à travers l’industrie avec le lancement d’une variante axée sur la conduite hors route, soit Wilderness. L’approche a fait le tour de la gamme, si bien qu’elle est offerte avec trois modèles, soit Crosstrek, Forester et Outback.

Au Salon de Los Angeles, on pouvait voir bien en vue trois modèles qui n’étaient pas présentés dénudés, mais avec tout le nécessaire pour épicer un week-end ; un Forester Wilderness avec un kayak, le nouveau Outback Wilderness avec un rail de toit prêt à accueillir le nécessaire, ainsi qu’un Ascent offrant une tente de toit, la chose la plus en vogue lors de ce salon, comme vous allez bientôt le constater.

Kia

Chez Kia, on a vu apparaître des déclinaisons nommées X-Pro, pour désigner des propositions plus aptes à s’aventurer là où d’autres moutures sont moins à l’aise. Pneus tout-terrain, garde au sol surélevée, plaques de protection, bref, vous connaissez la chanson.

Au salon, on pouvait voir le nouveau Telluride en configuration X-Pro, bien identifiée pour que le public ne la manque pas. Et quelle surprise, une tente sur le toit !

Rivian

Rivian est un autre constructeur qui nous a montré les capacités de ses modèles en ce qui a trait aux excursions hors route. Ce qui est bien sûr intéressant avec un véhicule électrique, c’est qu’on profite d’une génératrice sur roues pour alimenter les appareils dont on a besoin une fois à l’arrêt, ce qui permet de faire ce qu’on appelle du « camping de luxe ».

Et tout juste aux côtés du kiosque de Rivian, on pouvait voir un espace consacré à différents groupes spécialisés exposant des véhicules capables de faire vivre des aventures extrêmes loin de la civilisation. Sans surprise, les Jeep Wrangler étaient omniprésents ; ces modèles sont assurément ceux qui peuvent profiter du plus grand nombre de modifications et du plus haut niveau de personnalisation à travers l’industrie.

Ford

Au kiosque de Ford, on voit bien de quelle façon un fabricant approche l’aspect de la personnalisation. Et c’est de bonne guerre. Le constructeur offre. C’est au consommateur de décider.

Ford propose quelques modèles qui se prêtent bien à la modification et à la conduite hors route, d’ailleurs. Et pour démontrer à quel point la tendance est forte vers ce type de modèles, le Ford Bronco Sport que vous pouvez voir ici est en fait le même modèle que le VUS Escape. C’est pourtant lui qui va survivre, alors que l’Escape tire sa révérence pour 2026. Le Bronco Sport propose une allure de baroudeur et il se prête bien à la greffe d’accessoires. Et pour séduire le public, Ford déballe un présentoir dans tous les salons automobiles afin de faire découvrir au public toutes les possibilités avec un tel véhicule.

Volvo

Une autre tente, cette fois montée sur un EX90, l’un des deux nouveaux modèles électriques de la marque suédoise (l’autre étant l’EX30). Volvo exploite aussi cette mode et d’ailleurs, lors du lancement de la version renouvelée du XC60 l’été dernier, on nous avait proposé de passer une nuit dans l’une de ces tentes, installées et greffées à la structure du modèle.

Une question de goûts, assurément.

Chrysler

Vous n’avez pas la berlue ; vous avez bien devant les yeux une fourgonnette, modifiée pour la conduite hors des sentiers battus. Il s’agit du concept Grizzly Peak qui a été présenté un peu plus tôt cette année.

Lorsqu’un fabricant décide de modifier une fourgonnette pour la présenter comme le baroudeur dont vous avez besoin, vous savez que la mode « aventure » est plus que sérieuse à travers l’industrie. C’est une façon d’aller chercher des adeptes et de réaliser plus de profits. Oui, on offre plus aux consommateurs, mais ces derniers doivent payer plus aussi.

Quant à ce véhicule unique, il hérite d’une peinture mate, d’une suspension relevée (2,75 pouces à l’avant, 2,5 pouces à l’arrière), des rails et longerons de toit, de pneus tout-terrain de 31 pouces montés sur des jantes de 18 pouces, de phares antibrouillard Baja Design, de garde-boue, et même d’un plateau de chargement en lieu et place de la troisième rangée.

Verra-t-on ce modèle sur la route ? Nous en doutons fortement, mais chez Stellantis, tout est un peu imprévisible en ce moment. N’empêche, la simple idée derrière la conception de ce véhicule en dit beaucoup sur la mode actuelle.

Hyundai

Enfin, c’est sans surprise qu’on retrouve le cousin du Kia Telluride, le Hyundai Palisade, aussi avec l’ensemble de camping complet sur le toit. Cette fois, c’est avec la variante XRT Pro du modèle, celle qui propose déjà des capacités hors route accrues, qu’on s’est exécuté.

Pour ceux qui aiment, l’effet est assurément réussi.

Une manne pour les constructeurs

Pour les constructeurs, c’est ce qu’on appelle un « no-brainer ». Se priver des marges additionnelles de profit que génèrent ces modèles serait un non-sens. En fait, les fabricants effectuent des modifications qui leur sont peu coûteuses (pneus tout-terrain, appliques de plastique, suspensions rehaussées, plaques de protection), mais qui sont vendues à fort prix. Oui, les variantes « aventure » sont toujours un peu plus chères. Ça leur permet aussi d’offrir un véhicule complètement différent, sans avoir à développer un nouveau modèle.

Où est l’aventure ?

Ce qui demeure fascinant avec ces créations pensées pour s’extirper de la civilisation sur une base régulière, c’est que la très grande majorité ne verra jamais un sentier de garnottes. Les statistiques démontrent que seulement 10 % des propriétaires de VUS utilisent leurs modèles en condition de conduite hors route. On découvrira que ce sera assurément un peu plus avec un véhicule à vocation (qui va attirer une clientèle plus ciblée), mais le pourcentage risque de demeurer marginal.

Ce qu’on vend, c’est la capacité. Et c’est ce que les gens achètent. Leur véhicule PEUT effectuer telle ou telle besogne, s’aventurer sur ce sentier ici ou traverser ce ruisseau. C’est rassurant de savoir qu’on a le tout à sa disposition. C’est comme avoir dans sa cuisine le malaxeur des malaxeurs, pour LA fois où l’on se fait un bon frappé aux fruits.

C’est humain. Faites le tour des garages et des cabanons et vous allez trouver beaucoup d’outils qui n’ont jamais servi, mais qui sont pour le jour où…

La grande question

La grande question maintenant. Est-ce que les constructeurs agissent volontairement pour vous créer un besoin, ou répondent-ils à une réelle demande ? La réponse se situe probablement entre les deux.

La magie du marketing, c’est de vous donner l’illusion que vous avez besoin de quelque chose. Et si ladite chose vous rend heureux…

On pourrait philosopher longuement là-dessus.

Le secret, c’est de bien évaluer ses besoins, à tête reposée. L’achat d’un véhicule devrait être tout sauf le résultat d’une impulsivité.