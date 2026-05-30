L’INEOS Grenadier débarque au Québec

Le VUS INEOS Grenadier est arrivé au pays il y a un peu plus de deux ans, mais les consommateurs québécois n’y avaient pas directement accès. Ça change dès cet été, alors le 4×4 d’origine britannique, taillé pour l’aventure hors route, pourra être acquis via le groupe HGrégoire, qui a décroché l’exclusivité provinciale de la marque. Il ouvrira cet été une nouvelle concession à Laval. Elle sera dédiée au Grenadier et au Quartermaster, la variante camionnette du modèle. Les premiers exemplaires sont déjà sur place.

L’INEOS Grenadier sera en vente dès le 1er juin 2026 à Laval.

HGrégoire est le seul distributeur autorisé d’INEOS au Québec.

L’INEOS Grenadier est un modèle inspiré des anciens Land Rover Defender.

Qui est INEOS Automotive ?

INEOS Automotive est née en 2017 d’une idée simple, mais ambitieuse : combler le vide laissé par l’abandon progressif des vrais 4×4 utilitaires, comme le Land Rover Defender. À l’origine du projet, Jim Ratcliffe, président du géant pétrochimique INEOS, une multinationale de 55 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2025, active dans 27 pays. Le Grenadier, lancé en 2022, a été conçu à partir de zéro, loin des compromis habituels de l’industrie.

Le nom INEOS n’est pas le fruit du hasard. Lorsque Jim Ratcliffe rachète la société pétrochimique Inspec Ethylene Oxide and Specialties en 1998, il doit lui trouver un nouveau nom. En découvrant le vocabulaire latin et grec, il joue avec les lettres des mots de l’entreprise pour réaliser que « ineo » évoque un commencement, « eos » renvoie à la déesse de l’aube et « neos » désigne ce qui est jeune et nouveau. Les initiales de l’ancienne raison sociale formaient déjà l’acronyme parfait : INEOS, soit « l’aube d’une ère nouvelle.

Un 4×4 sans compromis

Sur le plan technique, le Grenadier ne fait pas dans la demi-mesure. Il profite d’un châssis à longerons, d’une transmission intégrale permanente, d’une garde au sol généreuse, mais aussi des technologies et des standards de sécurité d’aujourd’hui.

Le Québec est un marché important pour la marque, et il est facile de comprendre pourquoi. Nos hivers sont rigoureux, les sentiers hors route sont nombreux, tout comme les amateurs de ce genre d’activités, et la culture du plein air est très forte. En fait, la compagnie considère que l’environnement d’ici colle parfaitement au profil du Grenadier.

“Le Québec représente un marché naturel pour INEOS Grenadier”, souligne John Hairabedian, président de HGrégoire.

Où et quand ?

Pour ceux intéressés par un modèle, il sera bien sûr possible d’aller les voir de près à Laval. Les commandes et les achats seront acceptés à compter du 1er juin 2026.