Rezvani Fortress 2027 : l’ultime forteresse de luxe

Le constructeur Rezvani Motors vient de dévoiler son tout dernier modèle et, le moins que l’on puisse dire, il ne passera pas inaperçu. Le Fortress est un camion tactique haute performance qui repousse les limites de ce qu’on peut légalement conduire sur la voie publique et transforme littéralement n’importe quelle randonnée en mission de combat. Un véhicule parfaitement adapté aux routes canadiennes, finalement

V6 biturbo de 3,5 litres et 450 chevaux, avec un V8 suralimenté de 5,2 litres et 850 chevaux en option.

Forfait tactique disponible : blindage balistique militaire, vitres pare-balles, protection contre les EMP et écran fumigène

Prix de départ : 285 000 $ US

Rezvani

Fondée en Californie, Rezvani Motors s’est taillé une réputation bien particulière dans le paysage automobile nord-américain : celle d’un constructeur qui ne connaît pas les demi-mesures. Depuis ses débuts avec la sportive ultralégère Beast (qui profitait d’un moteur Honda), la marque a progressivement bifurqué vers un créneau encore plus singulier, soit celui du véhicule utilitaire sport à vocation tactique.

Des modèles comme le Tank et le Vengeance ont posé les bases de la marque. La performance extrême, la personnalisation poussée à l’extrême et des options de sécurité dignes des romans d’espionnage.

Le nouveau Fortress s’inscrit dans cette continuité, mais avec encore plus d’ambition.

Le Fortress : un arsenal sur roues

Le Rezvani Fortress est un véhicule à quatre roues motrices animé par un V6 biturbo de 3,5 litres développant 450 chevaux. Ceux qui en veulent plus peuvent opter pour un V8 suralimenté de 5,2 litres, dont la puissance grimpe à 850 chevaux et le couple à 650 livres-pieds. Une transmission automatique à dix rapports fait le lien avec les roues, tandis qu’un système de gestion du terrain, offrant une multitude de réglages (sable, boue, escalade de rochers, neige et conduite Baja), assure une polyvalence hors route que peu de véhicules peuvent égaler.

La garde au sol du Fortress est de 15 pouces, l’angle d’attaque est de 38 degrés, et pour le passage à gué, on parle d’une capacité de 45 pouces de profondeur, soit près de quatre pieds.

La suspension fait appel à des amortisseurs FOX Live Valve adaptatifs, un train avant à bras de force renforcés et un train arrière à ressorts hélicoïdaux d’inspiration Baja. Les roues, disponibles en 17, 18 ou 20 pouces, sont chaussées de pneus de 37 ou 40 pouces, selon les besoins.

Le forfait blindage : pour ceux qui veulent être prêts à tout

C’est le forfait tactique optionnel qui distingue véritablement ce Fortress de tout ce qui circule sur les routes. L’acheteur peut faire équiper son véhicule d’un blindage balistique militaire, de panneaux composites en Kevlar, de vitres résistantes aux projectiles et d’une protection contre les engins explosifs sous le plancher.

Les poignées de porte électrifiées, les verrous magnétiques, le système d’écran fumigène, la vision thermique nocturne signée FLIR et la protection contre les impulsions électromagnétiques complètent un arsenal qui ferait pâlir bien des services de protection.

Un vaporisateur de poivre de cayenne (vous avez bien lu), une sirène avec haut-parleurs extérieurs et un coffre-fort intégré à la console viennent compléter la liste.

Le tout est enveloppé dans un habitacle de luxe entièrement personnalisable, avec plus de 10 designs de sièges au catalogue.

Voilà qui justifie le prix de base de 285 000 $ US, une facture susceptible de grimper avec l’équipement. Le Rezvani Fortress ne s’adresse clairement pas à tout le monde. Mais pour ceux qui cherchent le summum et ont besoin de ce genre de véhicule, il n’existe pas d’équivalents sur le marché.