Subaru dévoile deux nouveaux Forester : l’Hybride en 2025 et le Wilderness en 2026

La version hybride aura une batterie au lithium-ion.

Le modèle hybride arrive au printemps.

Le Subaru Crosstrek Hybride ne sera pas le seul utilitaire électrifié de la marque. En effet, de passage au Salon de l’auto de Chicago cette semaine, la division nipponne a enfin présenté le Forester Hybride 2025, le multisegment compact qui sera disponible dès le printemps. Par ailleurs, le constructeur a également dévoilé la variante Wilderness du même véhicule. Il faudra toutefois attendre à l’automne pour celui-là, car il appartient à l’année-modèle 2026.

L’Hybride d’abord

Les ingénieurs de la marque n’ont pas cherché à révolutionner la technologie hybride avec le Forester électrifié. Profitant de son partenariat avec Toyota, Subaru a donc fait appel à la technologie éprouvée du géant japonais pour l’appliquer à son utilitaire. Il y a toutefois une différence notable, car au lieu d’intégrer un moteur électrique au deuxième essieu comme c’est très souvent le cas avec les modèles hybrides Toyota, Subaru a plutôt conservé un lien mécanique pour assurer un rouage intégral à temps plein.

Sous le capot, c’est toujours un moteur 4-cylindres à plat de 2,5-litres de cylindrée qui sert de point de départ à ce Forester Hybride, mais il y a également deux moteurs-générateurs électriques d’origine Toyota qui viennent bonifier quelque peu la puissance totale. Le Forester Hybride développe donc un total de 194 chevaux. Au moment d’écrire ces lignes, les cotes de consommation n’étaient toutefois pas encore disponibles.

L’emplacement du bloc de batteries est également un point de distinction de ce nouveau Forester Hybride. En effet, le réservoir de carburant a été relocalisé sous la banquette arrière, tandis que la batterie est quant à elle logée sous le plancher du coffre, ce qui annule toute possibilité de roue de secours à cet endroit.

En revanche, le volume intérieur demeure intouché, une excellente nouvelle pour les consommateurs. Il y a aussi un écran d’information numérique à l’intérieur, tandis que le gros écran tactile au centre est bien entendu de la partie. Finalement, si le Forester Hybride commercialisé au sud de la frontière arbore des écussons « HYBRID » sur ses flancs, la version canadienne est plutôt décorée d’écussons « e-BOXER ».

Un Wilderness à l’automne

Subaru a décidé d’étirer quelque peu la carrière de l’ancien Wilderness, mais dès l’automne prochain, le nouveau modèle sera ajouté à la gamme. Comme prévu, le deuxième opus du Forester Wilderness reprend les forces de son prédécesseur comme la garde au sol de surélevée de 235 mm (contre 220 mm pour les autres Forester), des pneus tout terrain, plusieurs éléments en plastique noir à l’extérieur, un support de toit plus robuste et des détails couleur cuivre anodisé. Notez également la présence d’une roue de secours pleine grandeur à l’arrière et une capacité de remorquage supérieure (1 588 kg contre 1 360 kg pour les autres Forester). Les jantes de 17 pouces sont également exclusives au modèle, tout comme les ajustements apportés au rouage intégral pour mieux performer dans les chemins accidentés