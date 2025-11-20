Hyundai présente le concept CRATER, une vision de l’avenir robuste de la gamme XRT au Salon de l’auto de Los Angeles

Le concept de VUS compact reflète l’évolution du langage de design XRT de Hyundai et sa volonté accrue d’explorer les capacités hors route en Amérique du Nord.

Hyundai dévoile le concept CRATER, un VUS tout-terrain robuste, au Salon de l’auto de Los Angeles 2025.

CRATER comprend des pneus de 33 pouces, des modes de conduite hors route et un design inspiré de la Californie.

L’habitacle propose une configuration adaptée à la technologie, une cage de sécurité structurelle et une interface numérique flexible.

Hyundai a dévoilé le concept CRATER, un nouveau VUS compact tout-terrain, lors de sa première mondiale à AutoMobility LA 2025 à Los Angeles. Développé au Hyundai America Technical Center à Irvine, en Californie, le véhicule sert de vitrine exploratoire sur le design futur de la gamme XRT robuste de la marque.

Inspiré par les terrains extrêmes et l’utilité hors route, le concept CRATER a été présenté comme une expression visuelle de durabilité et de capacité, s’appuyant sur les produits XRT existants de Hyundai.

L’extérieur adopte le langage « Art of Steel » de Hyundai, qui met l’accent sur des formes sculpturales et une précision structurelle. La carrosserie comprend des surfaces ciselées, des plaques de protection et des ailes droites. Une large plaque de protection couvre le soubassement, tandis que des roues hexagonales de 18 pouces, jumelées à des pneus tout-terrain de 33 pouces, reflètent des proportions prêtes pour les sentiers.

L’équipement hors route fonctionnel comprend une plateforme de toit pour l’éclairage auxiliaire et l’équipement, des bas de caisse protecteurs et des haubans de capot. Parmi les autres éléments figurent des caméras de rétroviseurs détachables pouvant servir de lampes de poche, ainsi qu’un crochet de remorquage intégré faisant également office d’ouvre-bouteille.

Le concept intérieur, intitulé « The Curve of Upholstery », met l’accent sur la flexibilité et la durabilité. Conçu pour les utilisateurs de plein air, l’habitacle présente des matériaux doux au toucher, mais résistants, une cage de sécurité visible, un éclairage ambiant et des solutions de rangement intégrées comme une trousse de premiers soins et un extincteur. Les sièges enveloppants intègrent des coussins cylindriques et un harnais à quatre points.

Les composantes numériques comprennent un affichage tête haute pleine largeur, une interface pixelisée intégrée au volant et un système BYOD (Bring Your Own Device) permettant une interaction numérique personnalisée. Le contrôleur hors route propose une saisie tactile de type engrenage et des modes prédéfinis pour la neige, le sable, la boue, l’auto et XRT.

Le concept CRATER est présenté dans une teinte Dune Gold Matte, une couleur inspirée des paysages californiens. L’intérieur Black Ember combine cuir, Alcantara et accents en métal brossé. Des touches orange évoquent des éléments naturels extérieurs tels que les couchers de soleil dans le désert et les feux de camp. Des motifs topographiques gravés dans les surfaces intérieures rappellent le thème de l’exploration.

Hyundai a également intégré un personnage symbolique, « CRATER MAN », sur diverses surfaces du véhicule, un clin d’œil ludique au récit hors route et à l’esprit de découverte.