Nouvelle Nissan LEAF 2026 disponible à partir de 44 998 $, incluant une borne de recharge gratuite pour les premiers acheteurs

Les 200 premiers acheteurs canadiens de la Nissan LEAF 2026 recevront une borne de recharge domestique de niveau 2 gratuite.

La Nissan LEAF 2026 débute à 44 998 $, avec une autonomie allant jusqu’à 488 km.

Les 200 premiers clients canadiens recevront une borne domestique Wallbox de niveau 2 avec installation.

Nouvelles caractéristiques : Plug & Charge, Google intégré et toit panoramique à opacité variable.

Nissan Canada a annoncé les prix de la toute nouvelle Nissan LEAF 2026, qui arrivera chez les concessionnaires cet automne avec un design modernisé, une autonomie prolongée et de nouvelles fonctionnalités. La troisième génération du véhicule électrique débutera à un prix de détail suggéré du fabricant (PDSF) de 44 998 $ pour la version S+, pour un prix de vente total de 47 846 $.

La version intermédiaire SV+ est affichée à 47 998 $ (50 846 $ prix de vente), tandis que la version Platinum+ sera offerte à 52 798 $ (55 646 $). Les détails de prix pour la version d’entrée de gamme S seront annoncés ultérieurement.

Afin de faciliter la recharge à domicile et de rendre l’offre plus attrayante, Nissan Canada offrira une borne de recharge domestique de niveau 2 gratuite aux 200 premiers clients qui achèteront la LEAF 2026. La borne Pulsar (clin d’œil de Nissan…) Plus 40A de Wallbox sera incluse, avec une installation coordonnée par RocketEV Charging Solutions.

La nouvelle LEAF propose une autonomie allant jusqu’à 488 kilomètres par charge. Elle est compatible avec la norme nord-américaine de recharge (NACS), prend en charge la fonction Plug & Charge et donne accès à plus de 25 000 bornes de recharge publiques à travers le Canada grâce au réseau Nissan Energy Charge.

La LEAF redessinée se distingue par un design extérieur minimaliste, incluant des poignées de porte motorisées affleurantes et une ligne de toit inspirée du katana, rappelant la sportive Z de la marque. Une exclusivité dans le segment, le toit panoramique à opacité variable permet aux conducteurs d’ajuster la transparence d’une simple pression de bouton. À l’intérieur, l’habitacle propose des écrans numériques de 12,3 pouces ou 14,3 pouces selon la version, un plancher plat et dégagé sous le tableau de bord, ainsi que de nouveaux sièges conçus pour améliorer l’espace aux genoux à l’arrière.

Les mises à jour technologiques incluent Google intégré, avec Google Maps et son planificateur d’itinéraire intelligent. De nouveaux systèmes de caméras comprennent le moniteur intelligent à vue panoramique 3D, la vue « capot invisible » et la vue frontale grand-angle.

Le véhicule a été soumis à des essais hivernaux au Québec, dans le cadre de son programme d’évaluation mené en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.