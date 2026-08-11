Assemblage du GMC Sierra à Oshawa : le syndicat fait pression

Les négociations entourant le renouvellement de la convention collective entre General Motors et le syndicat canadien Unifor ont débuté hier à Toronto, et ce dernier n’a pas tardé à mettre ses cartes sur la table. L’une de ses demandes prioritaires est que l’usine d’assemblage d’Oshawa produise enfin le GMC Sierra, une camionnette qui partage l’essentiel de sa mécanique avec la Chevrolet Silverado, déjà construite sur place.

GM a vendu environ 300 000 véhicules au Canada l’an dernier, mais n’en a fabriqué que 130 000 au pays

Le Sierra s’est mieux vendu que le Silverado au pays durant la première moitié de 2026

Unifor vise le 21 août pour conclure une entente de principe avec GM

Selon la présidente d’Unifor, Lana Payne, l’usine ontarienne dispose de la capacité nécessaire pour ajouter cette production, d’autant plus que la demande des consommateurs canadiens est bien réelle : « Il y a beaucoup de place ici pour augmenter la production, pas seulement en raison de la capacité de nos installations, mais aussi en fonction de ce que les Canadiens achètent », a-t-elle expliqué aux journalistes.

Un écart de production important

Le syndicat insiste particulièrement sur l’écart entre les ventes et la production de GM au pays, un déséquilibre qui, selon Lana Payne, doit être corrigé. Les chiffres de GM Canada et ceux compilés par le centre de recherche d’Automotive News (qui rapporte cette nouvelle) concordent sur ce point : l’entreprise vend deux fois plus de véhicules qu’elle n’en assemble sur le territoire canadien.

GM Canada a confirmé que la prochaine génération de camionnettes pleine grandeur serait assemblée à Oshawa, sans toutefois préciser la répartition des modèles. La production des versions régulières (Série 1500) de la nouvelle génération, prévue pour 2027, doit s’amorcer plus tard cette année. En ce qui concerne les variantes HD (Séries 2500 et 3500), leur renouvellement pourrait avoir lieu en 2029, ce qui complique la planification à long terme de l’usine, puisqu’Oshawa assemble aussi des variantes HD.

Et ajoutez à cela les relations houleuses entre le Canada et les États-Unis. Le climat des négociations est donc tendu. Environ 30 % des 4600 membres d’Unifor employés chez GM au Canada étaient déjà en mise à pied au moment d’entamer les pourparlers, une situation attribuable en bonne partie à l’arrêt de la production du fourgon électrique BrightDrop à l’usine CAMI d’Ingersoll, en Ontario.

Les tarifs américains continuent de peser lourdement sur les décisions d’investissement dans l’industrie automobile canadienne. Pour Unifor, cependant, ce contexte ne justifie pas l’inaction.

On suit ça de près.