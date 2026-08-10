Toyota rappelle plus de 500 000 Camry dont l’instrumentation peut ne pas s’afficher au démarrage

La technologie qui s’invite à bord de nos véhicules a beau parfois être extraordinaire, elle est à l’occasion une source de problèmes. Nous en avons un bel exemple avec le plus récent rappel de Toyota. Ce dernier touche plus de 500 000 berlines Camry des années 2025 et 2026 en raison d’un problème avec l’écran du groupe d’instruments à affichage numérique… qui peut refuser de s’afficher au démarrage du véhicule.

Au Canada, 11 159 véhicules sont concernés

Le problème touche l’écran de sept pouces du bloc d’instruments des versions LE, SE et Nightshade

Les propriétaires seront avisés de la procédure à suivre d’ici le début octobre 2026

Voilà un rappel qui n’aurait jamais eu lieu avec les bons vieux cadrans analogiques qui nous indiquaient la vitesse à laquelle on circulait, le compte-tour du moteur, etc.

Le pépin touche l’écran de sept pouces du groupe d’instruments à affichage numérique, celui qui comprend l’indicateur de vitesse, les témoins d’avertissement et les renseignements destinés au conducteur. Selon Toyota Canada, l’écran peut carrément demeurer éteint au démarrage, ce qui n’est pas sans conséquence puisque les clignotants, les feux de détresse et certains avertisseurs sonores, comme le rappel de ceinture de sécurité, peuvent également être désactivés du même coup.

Toyota précise que le véhicule pourrait ainsi ne plus satisfaire à certaines exigences fédérales en matière de sécurité.

Voilà souvent la vraie raison derrière une campagne de rappel, soit la conformité avec les normes. Dans ce cas, ça dépasse la simple question juridique, car l’écran est une source d’informations importantes pour le conducteur.

Un correctif logiciel

La bonne nouvelle, c’est que la solution demeure simple. Les concessionnaires procéderont à une mise à jour du logiciel du groupe d’instruments, le tout sans frais pour les propriétaires.

Malheureusement, même si l’on parle d’une réparation logicielle, elle ne pourra pas être effectuée à distance. Les propriétaires devront se rendre en concession, car aucune mise à jour à distance n’est prévue pour l’instant.

Aux États-Unis, où la campagne a été annoncée le 6 août, ce sont 508 000 Camry qui sont concernées, avec les mêmes versions LE, SE et Nightshade touchées. Les livrées XLE et XSE profitent d’un écran de 12,3 pouces qui ne pose pas de problème.

Il s’agit de la deuxième fois en moins d’un an que Toyota doit composer avec un pépin similaire, après un rappel plus large touchant plusieurs véhicules Toyota et Lexus l’automne dernier, cette fois pour un écran de 12,3 pouces.

Toyota prévoit d’aviser les propriétaires concernés par courrier d’ici le début du mois d’octobre.

D’ici là, ces derniers peuvent déjà vérifier si leur véhicule est visé en consultant Toyota.ca/rappel avec leur numéro d’identification de véhicule (NIV).

On vous revient si d’autres ennuis liés à ce même problème font surface.