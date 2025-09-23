Nissan dévoile la nouvelle Sentra 2026 avec un nouveau design, plus de technologies et le même groupe motopropulseur

La Nissan Sentra 2026 ajoute deux écrans de 12,3 pouces, ProPILOT Assist et plus encore

Deux écrans de 12,3 pouces et recharge sans fil pour téléphone désormais offerts sur les versions haut de gamme

Nouveau mode Sport, CVT recalibrée et système arrêt/redémarrage améliorent l’expérience de conduite quotidienne

ProPILOT Assist et intervention sur angle mort disponibles sur la version SR Premium haut de gamme

Nissan a présenté la nouvelle Sentra 2026, sa berline compacte redessinée qui propose un style mis à jour, plus de technologies et de nouveaux systèmes d’assistance à la conduite. Son arrivée dans les concessions canadiennes est prévue pour la fin de 2025.

Offerte en versions S, SV Premium et SR Premium, la Sentra 2026 arbore un design extérieur plus incisif, avec une calandre V-motion évoluée et de minces phares à projecteurs DEL. Les concepteurs ont amélioré l’aérodynamisme grâce à des ailes arrière redessinées, des caches sous la carrosserie et une réduction de la traînée provenant des rétroviseurs latéraux et des ouvertures de roues revus. De nouvelles teintes deux tons et des jantes en alliage de 18 pouces sont proposées sur les versions supérieures.

L’habitacle met de l’avant la disponibilité de deux écrans de 12,3 pouces et de commandes d’infodivertissement repensées qui conservent les boutons physiques essentiels. Apple CarPlay et Android Auto sont de série, avec une connectivité sans fil offerte sur les versions SV Premium et SR Premium. La Sentra propose aussi des options telles qu’un chargeur de téléphone sans fil et un système audio Bose à huit haut-parleurs.

La Sentra 2026 est propulsée par le même moteur quatre cylindres en ligne de 2,0 litres développant 149 chevaux et 146 lb-pi de couple. La CVT Xtronic a été recalibrée pour offrir des accélérations plus fluides. Un nouveau mode de conduite Sport, offert sur les versions SV Premium et SR Premium, ajuste la réponse de la direction et de l’accélérateur. Le système arrêt/redémarrage est de série. Les cotes de consommation de carburant mises à jour de RNCan seront annoncées plus près du lancement.

La tenue de route repose sur la même configuration que précédemment, avec jambes de force indépendantes à l’avant et suspension multibras à l’arrière, mais les freins à disque arrière sont désormais de série. Nissan indique une augmentation de 6 % de la rigidité du châssis par rapport à la génération précédente, grâce à des renforts structurels et à une insonorisation améliorée. Le rapport de direction a été révisé pour un ressenti supposément plus sportif.

Les systèmes d’assistance à la conduite comprennent de série le freinage d’urgence intelligent, la prévention de sortie de voie, l’assistance aux feux de route et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Toutes les versions incluent le régulateur de vitesse intelligent.

Bien que Nissan puisse affirmer qu’il s’agit d’un « tout nouveau » modèle, selon les spécifications disponibles, la Sentra 2026 est en réalité une mise à jour en profondeur de la 8e génération, introduite pour l’année-modèle 2020. Les dimensions globales varient de quelques millimètres seulement d’une année à l’autre, ce qui suggère que la carrosserie redessinée est responsable de ces écarts.