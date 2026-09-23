Carhartt : voici ce qui se cache derrière ce nouveau nom de version qui fait ses débuts chez Ford.

On assistait récemment à la présentation du Ford F-150 Carhartt, une version spéciale qui vient rejoindre la Super Duty Carhartt dévoilée au printemps dernier. Le partenariat entre le constructeur et la marque de vêtements de travail s’étend désormais au modèle le plus vendu de celle-ci. Mais qu’est-ce que l’appellation « Carhartt » ? Et pourquoi est-ce que ce nom résonne autant auprès des travailleurs ?

Carhartt a été fondée en 1889 à Détroit par Hamilton Carhartt

Le F-150 Carhartt est construit à partir d’une version XLT 4×4 à cabine d’équipe

L’option Carhartt coûte 5995 $ CA, portant le prix à 82 285 $ CA avant les frais

Une entreprise vieille de plus d’un siècle

Tout a commencé avec deux machines à coudre et un petit moteur électrique dans un loft de Détroit. Hamilton Carhartt a fondé sa compagnie après avoir discuté avec des cheminots qui peinaient à trouver des vêtements suffisamment robustes pour leur métier. Sa devise, « une valeur honnête pour un dollar honnête », allait devenir la pierre angulaire de l’entreprise, toujours détenue par la même famille aujourd’hui, avec un siège social situé à Dearborn, au Michigan, tout près de celui de Ford.

Le lien entre les deux compagnies est donc naturel. Il est également historique, puisqu’il remonte à plus d’un siècle.

Ce qui distingue Carhartt depuis ses débuts, c’est la conception de vêtements conçus directement pour et avec les travailleurs eux-mêmes, en tenant compte des besoins qu’exige un boulot où l’on se salit, plutôt que des tendances de la mode. Des coutures triples, une toile de coton robuste, des rivets renforcés : chaque détail vise avant tout la durabilité. Cette approche a permis à la marque de traverser la Grande Dépression et les deux guerres mondiales, et de devenir un incontournable chez les corps de métier, bien avant de séduire également le grand public.

Car aujourd’hui, Carhartt fabrique des vêtements pour toutes les occasions, que ce soit des t-shirts, des habits de travail, des manteaux, des bottes, des bas, des tuques et même des glacières et des sacs à dos.

Eh oui, en parcourant le site de l’entreprise, vous allez aussi trouver une collection de vêtements portant la signature de Ford.

Le Ford F-150 Carhartt

La nouvelle version Carhartt du Ford F-150 est construite à partir d’un modèle XLT à cabine d’équipe, en configuration 4×4. Elle profite de roues exclusives de 20 pouces, d’une calandre et des phares empruntés à la livrée Lobo, du capot et des marchepieds de la variante Tremor, d’un système d’échappement double, ainsi que d’une caisse profitant d’un enduit protecteur pulvérisé, arborant bien sûr le logo Carhartt.

À l’intérieur, les sièges sont recouverts d’un tissu inspiré des vêtements de la marque, avec des accents de couture distincts sur le tableau de bord, les panneaux de portière et la console centrale.

Mécaniquement, le modèle profite des mêmes groupes motopropulseurs offerts à travers la gamme F-150 2027, à l’exception du nouveau V6 EcoBoost 3,0 litres qui remplace le 2,7 litres.

L’option Carhartt s’ajoute pour 5995 $ CA, ce qui pousse le prix de départ de cette version à 82 285 $ CA avant les frais de transport et de préparation. Les commandes sont déjà ouvertes, et les premières livraisons sont attendues au début de 2027.