Une cloison amovible sur le prochain Nissan Frontier ?

Dans les segments de camionnettes, il faut innover, surtout lorsqu’on cherche à rattraper la concurrence. Nissan nous en fournit une belle preuve : elle vient d’effectuer une demande de brevet auprès des autorités américaines pour un ajout qui pourrait bien changer la donne dans le segment des camionnettes intermédiaires. La demande décrit une cloison amovible qui permettrait de transformer la cabine pour ajouter de l’espace de chargement.

Aucune camionnette intermédiaire n’offre actuellement ce type de cloison

Le prochain Frontier est attendu d’ici la fin de la décennie

Chevrolet a été la première à commercialiser cette technologie avec l’Avalanche

Les détails

Concrètement, ce que Nissan envisage, c’est un modèle où les dossiers des sièges arrière se replient à plat, ce qui permet à la cloison de s’escamoter afin de créer une ouverture entre l’habitacle et la boîte. Le plancher devient alors entièrement plat, maximisant l’espace disponible pour transporter des objets plus longs qui, autrement, ne pourraient pas être déposés dans la boîte.

La cloison est constituée d’une seule pièce, ce qui signifie que les deux places arrière doivent être repliées simultanément pour que le mécanisme s’active.

Il ne s’agit pas d’une première dans l’industrie. Chevrolet avait été pionnière avec ce concept sur l’Avalanche, lancé en 2002. Aujourd’hui, General Motors demeure la seule marque à proposer encore cette configuration, réservée aux versions électriques du Chevrolet Silverado et du GMC Sierra.

Un avantage potentiel

Ce n’est pas la première fois que Nissan songe à cette approche. La compagnie a déposé plusieurs demandes similaires au fil des dernières années, ce qui laisse croire à un intérêt réel pour cette technologie plutôt qu’à une simple idée lancée dans l’univers.

Surtout, le Frontier a besoin d’éléments pour se démarquer de ses concurrents. Voilà quelque chose d’intéressant qui lui permettrait d’accroître ses capacités en matière de chargement.

Cependant, puisqu’il ne s’agit que d’une demande de brevet pour le moment, cela ne garantit pas que le mécanisme se retrouvera un jour sur un véhicule de production. Les constructeurs enregistrent régulièrement des demandes de brevets qui ne dépassent jamais l’étape… de la demande.

Cela dit, si Nissan parvient à intégrer cette fonctionnalité à son prochain Frontier, elle pourrait s’offrir un net avantage face à ses rivaux… jusqu’à ce que ces derniers emboîtent le pas.