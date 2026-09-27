Ford rappelle son Ranger 2026… et la réparation devra attendre

Ford vient d’ajouter un autre rappel à une liste déjà bien garnie. Cette fois, c’est la camionnette Ranger 2026 qui est visée, alors que 11 405 exemplaires pourraient se retrouver avec un écran central complètement noir. Le hic, c’est que l’image captée par la caméra de recul ne peut pas être affichée, alors que c’est obligatoire. Ce qui est agaçant, c’est que la compagnie n’a pas encore de solution à proposer aux propriétaires.

Les Ranger concernés ont été construits entre le 21 avril et le 3 septembre 2026

Une pièce soupçonnée d’être contrefaite est à l’origine du problème

Aucun correctif n’est disponible pour le moment

Petite pièce, gros problème

Selon le rapport déposé auprès de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent américain de Transports Canada, l’écran de 10,1 pouces du système multimédia SYNC 4 peut s’éteindre sans avertissement. Lorsque cela se produit, l’image de la caméra n’apparaît pas lorsqu’on sélectionne le reculon.

La cause ? Le problème est décrit comme « un condensateur céramique multicouche fissuré sur la carte de circuit imprimé de l’écran ». En termes plus simples, ça signifie que ladite fissure provoque un court-circuit qui fait sauter le fusible de l’affichage.

Ce qui dérange un peu dans cette histoire, c’est que l’analyse interne de Ford indique que le condensateur contient des matériaux soupçonnés d’être contrefaits et non conformes aux spécifications techniques.

Le fournisseur de l’écran, Suzhou Dongshan Display, est établi en Chine.

Voilà qui illustre bien les risques associés à la sous-traitance. Les constructeurs confient de plus en plus de composantes électroniques à des fournisseurs externes afin de réduire leurs coûts, mais le contrôle de la qualité leur échappe en partie.

Et lorsqu’un problème survient, ils dépendent dudit fournisseur.

Les propriétaires devront patienter

Ford a eu vent du problème en août et a mené sa propre enquête pour trouver l’origine du pépin. Pour l’instant, aucune réparation n’a été confirmée. Les propriétaires seront contactés lorsqu’une solution sera prête.

D’ici là, la prudence est de mise en marche arrière. Un bon vieux coup d’œil par-dessus l’épaule et dans les rétroviseurs ne fait jamais de tort.

Ford en est à près de 70 rappels pour l’année en cours. Elle mène toujours l’industrie. S’il y a une bonne nouvelle, c’est qu’elle ne fracassera probablement pas son propre record de 2025, alors que 153 campagnes avaient été lancées dans le courant de l’année.