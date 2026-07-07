Le Subaru Solterra 2027 débute à 51 152 $ – une baisse de 4 500 $

Baisse de prix de 4 500 $, gamme simplifiée et rouage intégral de série pour le VUS électrique Subaru Solterra 2027 au Canada.

Le PDSF de départ passe à 47 995 $ pour 2027. Les prix furent réduits de 4 000$ pour 2026.

Toutes les versions développent 338 chevaux et offrent une autonomie estimée à 446 km selon l’EPA.

Les versions Tourisme et Limited sont admissibles au Programme de remise pour véhicules électriques.

Subaru Canada a annoncé les prix du Solterra 2027, abaissant le PDSF de départ de son VUS électrique à 47 995 $, ou 51 152 $ avec les frais. Ce nouveau prix d’entrée est inférieur de 4 500 $ à celui du modèle 2026 comparable et s’accompagne d’une structure de gamme simplifiée organisée autour de trois niveaux d’équipement traditionnels.

Le Solterra 2027 sera offert en versions Tourisme, Limited et Premier. Chaque version est équipée du système de rouage intégral symétrique à prise constante de Subaru et développe une puissance combinée de 338 ch grâce à un moteur électrique avant de 167 kW (224 ch) et un moteur arrière de 88 kW (118 ch). La garde au sol demeure de 210 mm (8,3 pouces) pour l’ensemble de la gamme.

Toutes les versions utilisent une batterie lithium-ion de 77 kWh offrant une autonomie estimée pouvant atteindre 446 km dans des conditions idéales. Subaru estime également qu’une recharge rapide de niveau 3 en courant continu permet de passer de 10 à 80 % de charge en environ 30 minutes dans des conditions idéales.

La version Tourisme de base comprend des phares à DEL avec feux de jour à DEL, les phares de route automatiques ainsi que des jantes en alliage de 18 pouces. Les technologies d’aide à la conduite Subaru EyeSight livrées de série comprennent le système précollision, le système de surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse dynamique à radar, l’assistance au changement de voie, le freinage automatique en marche arrière, l’assistance à l’arrêt d’urgence du véhicule et l’assistance à la direction d’urgence.

À bord, la version Tourisme est dotée de sièges avant chauffants garnis de revêtement StarTex, d’un volant gainé de cuir, de deux chargeurs sans fil pour téléphone intelligent et de ports USB-C à l’avant comme à l’arrière.

Affichée à partir de 49 995 $, ou 53 152 $ avec les frais, la version Limited ajoute des améliorations extérieures comprenant des jantes de 20 pouces, un becquet de toit ainsi que des rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement avec éclairage d’accueil à DEL. L’habitacle reçoit notamment des sièges arrière latéraux chauffants, un volant chauffant, des surpiqûres décoratives argentées, un rétroviseur intérieur électrochromique et une chaîne audio Harman Kardon à 11 haut-parleurs. Parmi les autres équipements pratiques figurent un système de visualisation panoramique, un hayon électrique mains libres avec capteur activé par le pied ainsi que le système Advanced Park.

La version Premier chapeaute la gamme avec un PDSF de départ de 53 995 $, ou 57 152 $ avec les frais. Elle ajoute un accent noir lustré sur le capot, un toit panoramique fixe en verre avec pare-soleil rétractable, des sièges avant ventilés, un rétroviseur intérieur intelligent, un lave-caméra arrière, un couvre-bagages ainsi que d’autres équipements pratiques haut de gamme.

Les versions Tourisme et Limited sont admissibles à une aide financière pouvant atteindre 5 000 $ dans le cadre du Programme de remise pour véhicules électriques. Le Solterra 2027 arrivera chez les concessionnaires partout au Canada plus tard cette année.