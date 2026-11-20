La minifourgonnette Toyota reçoit un nouveau système hybride, des composants de châssis révisés et des écrans de 12,3 pouces de série.

Le système hybride de sixième génération porte la puissance totale à 251 ch.

Toyota Safety Sense 4.0 et un enregistreur de conduite sont de série.

Les prix démarrent à 57 658 $ (avec les frais) pour la version LE de base.

Toyota a mis à jour sa minifourgonnette Sienna pour 2027 en lui donnant un système hybride plus puissant, des composants de direction et de freinage révisés ainsi qu’un nouvel ensemble de technologies de sécurité. La gamme canadienne continue d’offrir la traction avant ou intégrale, avec sept versions dont les prix commencent à 54 000 $ avant les frais de livraison et autres frais.

Le système hybride Toyota de sixième génération de la minifourgonnette associe un moteur quatre cylindres de 2,5 L recalibré à de nouveaux moteurs électriques dotés de conducteurs en carbure de silicium. Le système révisé comprend une nouvelle batterie au lithium-ion de 1,15 kWh et un moteur de traction de 150 kW (201 ch). Toyota a également intégré l’inverseur à la boite-pont hybride afin de réduire le poids et la taille de l’ensemble — du même coup, le constructeur promet que la fourgonnette sera plus silencieuse. On verra…

La puissance combinée passe à 251 ch, contre 245 ch auparavant. Le couple du moteur demeure à 176 lb-pi. Ces gains de puissance modestes permettent d’estimer le temps d’accélération de 0 à 100 km/h à 7,7 secondes pour les modèles à traction et à 7,8 secondes pour ceux à traction intégrale, comparativement à 8,1 secondes pour le modèle précédent.

La consommation de carburant est un autre avantage. Toyota l’établit à 6,0 L/100 km en ville, à 6,8 sur route et à 6,4 en cycle combiné. Le constructeur estime que le système mis à jour réduira la consommation combinée de 0,2 L/100 km pour les Sienna à traction avant et de 0,4 L/100 km pour les modèles à TI. La Sienna 2026 était imbattable; elle fait maintenant mieux que de nombreuses voitures compactes.

Les changements au châssis comprennent une nouvelle colonne de direction, une nouvelle boîte de direction, un nouveau module de commande du moteur et un capteur de couple. Ces modifications réduisent l’effort requis pour braquer à basse vitesse tout en procurant une sensation plus précise autour du point milieu à vitesse d’autoroute. La Sienna reçoit aussi un système de freinage à commande électronique qui utilise une pression à la demande et un freinage sélectif pour gérer les mouvements de la carrosserie en virage.

Une nouvelle plateforme électrique permet d’offrir Toyota Safety Sense 4.0 sur toute la gamme. L’ensemble comprend le freinage précollision avec détection des piétons, le régulateur de vitesse adaptatif à toutes les vitesses, l’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, l’assistance au suivi de voie et l’assistance à la conduite proactive. Parmi les autres nouveautés, notons un enregistreur de conduite de série, l’alerte de sortie sécuritaire et le contrôle du louvoiement de la remorque.

L’habitacle reçoit de série un écran tactile de 12,3 pouces et un bloc d’instruments numériques de 12,3 pouces. L’écran tactile de l’ancienne version LE mesurait huit pouces; les versions LE et XLE étaient munies d’un écran d’information de sept pouces. Le système multimédia mis à jour est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Les versions XSE, XSE AWD et Platinum AWD comprennent un système audio JBL à 12 haut-parleurs. Sur les versions XSE AWD et Platinum AWD, le système de divertissement arrière est doté d’un écran tactile de 12,9 pouces.

L’équipement varie selon la version. La XSE reçoit des sièges avant ventilés, une mémoire pour le siège du conducteur, un moniteur à vue panoramique et un affichage tête haute. Les versions XLE et supérieures sont munies d’un siège passager avant à réglage électrique en huit directions. Toyota ajoute également un éclairage à DEL dans l’habitacle et un nouveau volant.

Prix de la Toyota Sienna 2027

Modèle PDSF de base Prix estimé du véhicule LE 8 places 54 000 $ 57 658 $ LE AWD 8 places 56 500 $ 60 158 $ XLE 8 places 57 625 $ 61 283 $ XLE AWD 7 places 60 265 $ 63 923 $ XSE 7 places 61 700 $ 65 358 $ XSE AWD 7 places 64 915 $ 68 573 $ Platinum AWD 7 places 73 000 $ 76 658 $

Le PDSF de départ de la Sienna LE 2026 à traction avant était de 50 420 $ (53 425 $ avec les frais). Les améliorations apportées pour 2027 s’accompagnent d’une hausse de prix de plus de 3 500 $.

La Sienna 2027 arrivera chez les concessionnaires partout au Canada au début de 2027.