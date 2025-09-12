Toyota Crown Signia 2025 : écolo ou pas?

Le Toyota Crown Signia 2025 procure une expérience de conduite sereine et une consommation d’essence dérisoire, mais il s’agit d’un véhicule peu flamboyant, et son positionnement sur le marché pourrait mêler les consommateurs.

Depuis un bout de temps, les multisegments intermédiaires à deux rangées de sièges perdent du terrain vis-à-vis les modèles légèrement plus gros et dotés de trois rangées. Toutefois, cette catégorie n’est pas menacée, du moins pour l’instant. Le Toyota Crown Signia 2025 tombe justement dans cette catégorie, alors que la gamme de la marque propose déjà une multitude d’utilitaires petits et gros, chacun tentant d’attirer sa clientèle bien spécifique.

Dans le portfolio nord-américain de Toyota, le Crown Signia à cinq passagers remplace indirectement le Toyota Venza. Il est plus gros que le Toyota RAV4, mais plus petit que les Toyota Highlander et Toyota Grand Highlander à trois rangées. Il est équipé d’une motorisation hybride, contrairement au Toyota bZ4X 100 % électrique. De plus, il met davantage l’accent sur le luxe que le Toyota 4Runner axé sur la conduite hors route. La marque propose un grand éventail de modèles, mais une segmentation aussi grande mène invariablement à un volume de ventes moins élevé pour chaque modèle — exception faite du RAV4 immensément populaire.

Le Crown Signia concurrence les autres multisegments intermédiaires à deux rangées, comme le Chevrolet Blazer, le Honda Passport, le Hyundai Santa Fe (oui, il est muni de trois rangées, mais il est plus petit que le Palisade), le Kia Sorento (oui, il est muni de trois rangées, mais il est plus petit que le Telluride), le Mazda CX-70, le Nissan Murano, le Subaru Outback, le Volkswagen Atlas Cross Sport ainsi que le 4Runner de Toyota. Les consommateurs à la recherche d’un produit plus luxueux, mais pas trop cher pourraient aussi jeter un regard du côté de Buick, Cadillac, Infiniti, Jeep et Lexus.

Mais attendez — le Crown Signia est-il vraiment un utilitaire? Sa ligne de toit plate et longue lui donne des airs de familiale. De plus, Transports Canada et l’EPA aux États-Unis le classe comme une familiale également, bien que Toyota nous dit qu’il s’agit bel et bien d’un multisegment, qui attire davantage les consommateurs. On vous laisse le soin de décider, mais, honnêtement, il n’a pas nécessairement besoin d’être classifié. Il est ce qu’il est.

Pour se distinguer davantage, le Toyota Crown Signia 2025 est équipé d’une motorisation hybride comprenant un quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres, de deux moteurs électriques, d’une batterie de 1,1 kWh et d’une boîte automatique électronique à variation continue, créant ainsi un rouage intégral et générant un total de 240 chevaux. Le constructeur avance un chrono 0-96 km/h (0-60 mi/h) de 7,1 secondes à l’aide d’essence à taux d’octane de 91, bien que l’ordinaire à taux d’octane de 87 peut être utilisé sans problème.

En parlant de consommation, le Signia affiche des cotes ville/route/mixte de 6,0 / 6,3 / 6,2 L/100 km. Parmi ses rivaux, c’est le moins énergivore en général, battant le Santa Fe hybride (6,9 L/100 km en conduite mixte), le Sorento hybride (7,0 L/100 km) et l’Outback (8,3 L/100 km). Les Sorento PHEV (3,2 Le/100 km) et CX-70 PHEV (4,2 Le/100 km) peuvent consommer moins sur de courtes distances, mais, une fois leurs batteries épuisées, le Crown redevient le champion de l’économie d’essence du segment.

En effet, lors de notre essai, nous avons enregistré une moyenne de 5,8 L/100 km, soit un meilleur résultat que la cote mixte officielle. Pour les consommateurs qui ne sont pas prêts à passer aux véhicules 100 % électriques, ou pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas brancher leur véhicule, le Crown Signia s’avère un choix peu énergivore.

On apprécie le confort sur route, malgré les roues de 21 pouces entourés de pneus 235/45R21 à profil bas. L’habitacle est également bien insonorisé, rehaussant l’expérience de conduite sereine, sauf lors des accélérations appuyées — ce qui normalement n’arrive pas trop souvent.

En contrepartie, il faut avouer que la motorisation du Crown Signia n’est pas très énergique, même si elle affiche 240 chevaux. Elle est lente à réagir lorsque l’on enfonce l’accélérateur, et préfère la conduite à une cadence plus relaxe. La direction engourdie n’aide pas à la cause non plus. Simplement dit, ce Toyota est efficace sans être athlétique, et si l’on aime conduire vite ou l’on est toujours pressés, le Signia n’est peut-être pas le meilleur choix.

Au Canada, le Toyota Crown Signia 2025 est disponible en une seule déclinaison bien équipée, soit Limited. Elle comprend les jantes en alliage de 21 pouces, l’éclairage extérieur à DEL, les rétroviseurs extérieurs à rabattage électrique, le dégivreur d’essuie-glaces de pare-brise, les essuie-glaces à capteur de pluie, le hayon électrique à mains libres, le toit vitré panoramique fixe, la clé intelligente, le climatiseur automatique à deux zones, les sièges avant chauffants et ventilés, les sièges arrière chauffants, le volant chauffant, l’instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, la chaîne audio JBL à 11 haut-parleurs, le système multimédia à écran tactile de 12,3 pouces, l’intégration Apple CarPlay/Android Auto sans fil, la recharge de téléphones par induction, la compatibilité de clé numérique et la surveillance des angles morts.

L’Ensemble technologie avancée s’avère la seule option installée à l’usine, ajoutant les rétroviseurs à inclinaison automatique en marche arrière et l’éclairage au sol, la caméra de surveillance du conducteur, le système de caméras à vue périphérique, l’assistance dans les embouteillages, aide au changement de voie, l’alerte de circulation transversale avant et le système intuitif d’aide au stationnement avec freinage automatique.

En parlant de technologie, Toyota a résisté à la tentation d’éliminer les commandes de climatisation physique en faveur de zones de bouton sur l’écran tactile. C’est une bonne nouvelle pour la clientèle préférant la convivialité des bons vieux boutons sur la planche de bord ou qui sont facilement distraits en conduisant. En général, l’ensemble des commandes est ergonomique, alors que l’interface multimédia n’est pas trop compliquée, comprenant une rangée de boutons du côté gauche de l’écran afin d’accéder aux menus principaux du système.

En revanche, le Crown Signia n’est pas le plus spacieux dans sa catégorie. Ses rivaux intermédiaires proposent généralement un meilleur dégagement pour la tête, les épaules et les hanches, ainsi qu’un volume de chargement plus généreux. Pour la forme, le Toyota procure un coffre de 702 litres avec les dossiers arrière relevés, ou de 1 872 litres avec les dossiers rabattus.

Le prix débute à 60 379 $ tous frais compris, alors que l’Ensemble technologie avancée coûte 2 075 $. Ce prix comprend les frais de concessionnaire de 899 $. Dans son segment, le Crown Signia coûte plus cher que ses rivaux, même dans leurs déclinaisons les plus coûteuses. Il est vrai que le Toyota propose une liste d’équipement très complète, mais son prix pourrait inciter les consommateurs à débourser quelques dollars de plus par mois pour s’offrir un véhicule arborant l’écusson d’une marque de luxe.

Ce qui est dommage, c’est que Toyota n’offre que cinq teintes de carrosserie et deux coloris dans l’habitacle, donc peu de choix pour ceux désirant un peu plus de personnalisation. D’un autre côté, on voit très peu de Crown Signia sur les routes, alors il est déjà une rareté pour l’instant. Mais bon, de la variété, ça met du piquant dans la vie, et ce Toyota n’est pas très épicé.

Au final, le Toyota Crown Signia 2025 met l’accent sur le luxe, la finition à bord et le surplus d’équipement. On peut rouler à bord d’un véhicule somptueux de marque Toyota sans devoir payer plus cher pour un modèle Lexus. De plus, il est clair que ce véhicule ne cible pas les consommateurs favorisant un style de vie actif et qui se cherchent un véhicule à caractère robuste. Toyota propose déjà le 4Runner pour ces gens.

Le Crown Signia, et la berline Toyota Crown, visent plutôt une clientèle plus mature, appréciant le confort et le silence de roulement avant tout, avec de la place pour quatre adultes lors des occasionnels voyages routiers, et qui détestent gaspiller leur argent en carburant. Cette tranche de clientèle est-elle assez grande pour assurer la profitabilité du Crown Signia? Peut-être, peut-être pas. Mais au moins, on doit souligner l’effort de Toyota d’offrir un peu de tout pour tous les types d’acheteurs.

