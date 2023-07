La résurrection du Dakota : L’entrée attendue de Ram sur le marché des camionnettes compactes

Le Dakota, la camionnette compacte attendue par Ram, offrira possiblement une gamme de groupes motopropulseurs hybrides/électriques et débutera potentiellement vers la fin de 2025 ou le début de 2026.

· Le Dakota, le nouveau camion lifestyle de Ram, devrait concurrencer les pick-up compacts comme le Ford Maverick.

· Construit sur la plateforme STLA Large, le Dakota pourrait offrir une gamme de motorisations allant de l’hybride à l’électrique.

· Le Dakota, qui devrait arriver sur le marché à la fin de 2025 ou en 2026, pourrait être commercialisé à partir de 30 000 dollars, ce qui en ferait une camionnette compacte abordable.

Le monde de l’automobile attend avec impatience l’arrivée de la nouvelle offre de Ram, la renaissance du Dakota, une camionnette compacte. Le Dakota, qui devrait faire ses débuts vers la fin de l’année 2025 ou au début de l’année 2026, promet d’apporter une bouffée d’air frais au segment des camionnettes compactes.

Le Dakota est imaginé comme une camionnette monocoque axée sur le style de vie. Ce choix de conception lui permettrait de s’attaquer au Ford Maverick, un joueur très populaire sur le marché des camionnettes compactes. Cependant, le Dakota ne serait pas un simple véhicule de type » passe-partout « . Avec une philosophie de conception qui tend à être plus grand que les camions compacts mais plus petit que les midsizers grand public, le Dakota cherchera à créer sa propre place au sein du segment, faisant écho à sa réputation historique de benjamin.

Ram est conscient de la nécessité d’un portefeuille diversifié pour faire face à la concurrence. Avec le 1500 comme porte-étendard actuel, Ram reconnaît la demande du marché pour des véhicules offrant une certaine agilité, une efficacité énergétique et un prix abordable. Le Dakota est la réponse de Ram à cette demande.

Sous le capot, le Dakota devrait impressionner. Construit sur la plate-forme STLA Large, le Dakota est prêt à répondre à divers besoins en matière de performance et d’efficacité. Du moteur turbo quatre cylindres de 2,0 litres aux options hybrides et entièrement électriques, le Dakota devrait (espérons-le) offrir un groupe motopropulseur pour tous les goûts. Qu’il s’agisse de la traction avant, arrière ou intégrale, le Dakota devrait répondre à toutes les attentes.

Bien qu’il y ait des spéculations sur le fait que le Dakota soit une offre mondiale, il semble plus probable qu’il s’agisse d’une exclusivité nord-américaine. Son design, sa taille et ses caractéristiques devraient répondre spécifiquement aux besoins et aux goûts du marché nord-américain.

Récemment, Ram a introduit le Rampage sur les marchés sud-américains, ce qui a suscité des discussions sur la possibilité d’une allusion au design du Dakota. Cependant, compte tenu de l’importance du Dakota dans la gamme Ram, il est plus probable que le Rampage donne quelques indications, mais ne préfigure pas complètement le Dakota.

Le Dakota devrait être un produit unique, conçu pour les marchés américain et canadien. Son prix de départ devrait se situer autour de 30 000 dollars américain, ce qui le placerait en position concurrentielle dans le segment des pick-up compacts.Bien qu’il faille attendre un peu avant de voir le Dakota sur les routes, l’excitation est déjà palpable. L’arrivée de Ram sur le marché des camionnettes compactes promet de bouleverser la donne, et le Dakota pourrait bien être le véhicule qu’il nous faut.