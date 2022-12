Ram 1500 2022 : écolo ou pas?

Le Ram 1500 2022 se détaille à partir de 51 040 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Le Ram 1500 Classic 2022, génération précédente, se détaille à partir de 41 335 $.

Consommation intéressante (V6 et V8 eTorque), conduite raffinée, habitacle bien fini.

Consommation importante (V8 non hybride et TRX), capacité de charge utile perfectible, prix de base plus chers que ceux de la concurrence (version Classic exclue).

Évidemment, on connaît déjà la réponse lorsqu’il est question d’une camionnette pleine grandeur. Ces mastodontes semblent prendre de plus en place de place sur nos routes, en quantité et en taille. Parmi ceux-ci se trouve le Ram 1500 2022, disponible en une foule de déclinaisons, sans compter une pléthore d’ensembles décor, dont la nouvelle édition BackCountry que nous avons récemment conduit.

Toutefois, en comparant les camionnettes pleine grandeur entre elles, et non à des voitures électriques ou même des utilitaires compacts, y en a-t-il une qui se démarque des autres au chapitre de la consommation? Le Ram 1500 est-il un choix écolo malgré tout? Cela dépend.

D’abord, deux générations du Ram 1500 sont en vente simultanément. La génération précédente, introduite pour le millésime 2009, est toujours là, nommée le Ram 1500 Classic, disponible en configuration à cabine simple, double ou multiplace. Il propose le V6 de 3,6 litres avec 305 chevaux et un couple de 269 livres-pied, ou le bon vieux V8 HEMI de 5,7 litres développe 395 chevaux et un couple de 410 livres-pied. Chez Stellantis, constructeur abritant les marques Chrysler, Dodge, Ram, Jeep et Fiat sous le même toit en Amérique du Nord, on estime que le Ram 1500 Classic a toujours sa place dans la gamme, affichant un prix plus abordable et servant de concurrent indirect aux camionnettes intermédiaires de la concurrence. Chez Ram, on tarde à rejoindre ce segment depuis que le Ram Dakota a été retiré en 2011. Ça viendra.

D’ici là, le Ram 1500 Classic permet à la plus récente génération du camion d’afficher un prix plus cher tout en étant un produit drôlement plus raffiné. Disponible en configurations à cabine Quad ou multiplace, on compte huit déclinaisons affichant des finitions distinctes : Tradesman (avec ensemble décor SXT en option), Big Horn (avec ensemble décor BackCountry en option), Sport (avec ensembles décor Night et GT en option), Rebel (avec ensembles décor Night et GT en option), Laramie (avec ensembles décor Chrome, Sport, Night et GT en option), Limited Longhorn, Limited (avec ensembles décor Night et 10e anniversaire en option) ainsi que TRX.

Sous le capot, le Ram 1500 2022 peut être muni d’un V6 de 3,6 litres développant 305 chevaux et un couple de 269 livres-pied. Dans cette génération, il incorpore une hybridation légère nommée eTorque ajoutant 90 livres-pied au besoin, une batterie de 48 volts et un freinage régénératif, agissant aussi comme système arrêt-redémarrage. Le moteur V6 peut remorquer jusqu’à 3 497 kilogrammes ou 7 710 livres, et sa consommation ville/route/mixte avec le rouage à 4RM s’élève à 12,2 / 9,7 / 11,1 L/100 km lorsque jumelé au rouage à 4RM.

En option dans certaines déclinaisons se trouve un V6 turbodiesel de 3,0 litres, nommé EcoDiesel. Il produit 260 chevaux et un couple de 480 livres-pied, permettant une capacité de remorquage de 5 697 kg ou 12 560 livres. Ses cotes sont de 11,1 / 8,0 / 9,7 L/100 km avec le rouage 4RM.

Le V8 de 5,7 litres, puissant et sonore, propose 395 chevaux et 410 livres-pied, bon pour une capacité de remorquage maximale de 5 783 kg ou 12 750 livres. Malgré un système de désactivation de cylindres, ses cotes ville/route/mixte sont de 16,1 / 11,0 / 13,8 L/100 km avec le rouage à 4RM. Notre essai du Big Big Horn avec ce moteur s’est conclu avec une moyenne de consommation peu impressionnante ou étonnante de 15,5 L/100 km. Pour 1 495 $ supplémentaires, le V8 peut être muni du système eTorque, abaissant substantiellement la consommation urbaine, avec des cotes de 13,4 / 10,5 / 12,1 L/100 km. Une option que l’on recommande fortement.

Enfin, on le mentionne ici, mais le Ram 1500 TRX est l’antithèse d’un véhicule écolo avec son V8 suralimenté de 6,2 litres, générant 702 chevaux et 650 livres-pied. Une motorisation qui boit 19,8 L/100 km en conduite mixte. Très impressionnant pour ses performances, mais excessivement glouton.

De façon sommaire, le Ram 1500 2022 est le moins énergivore parmi les camionnettes pleine grandeur lorsqu’il est muni du moteur EcoDiesel, suivi de très près par les Chevrolet Silverado et GMC Sierra 1500 avec leurs V6 turbodiesel de 3,0 litres. Le V6 eTorque consomme également moins que toutes les motorisations à essence de la concurrence, dont les V6 hybride du Toyota Tundra et du Ford F-150, bien qu’il soit l’un des plus faibles en couple du groupe. Quant au V8 eTorque, il est le moins énergivore des moteurs à huit cylindres sur le marché. Bref, côté consommation, Ram fait du bon travail. Notons toutefois que son moteur diesel sera retiré au cours de 2023.

Notre Ram 1500 2022 à l’essai fut un Big Horn habillé de l’Édition BackCountry. Cet ensemble ajoute un différentiel autobloquant arrière, des crochets de remorquage des plaques de protection de sous-carrosserie, des amortisseurs à service dur, des roues de 18 pouces noires avec des pneus tout-terrain Falken, une calandre noircie, des marchepieds noirs, des sièges en vinyle et en tissu et bien plus. Une édition pas trop éclatée, mais qui ajoute une apparence bicolore très jolie.

Sur la route, le Ram 1500 2022 propose une belle qualité de roulement, que l’on peut agrémenter davantage à l’aide d’une suspension pneumatique, disponible dans toutes les livrées sauf la TRX. Toutefois, on peut très bien s’en passer, surtout que cette suspension a connu des problèmes de fiabilité dans le passé.

La refonte du Ram 1500 en 2019 a permis d’offrir l’habitacle le mieux fini et le plus luxueux de sa catégorie, surtout dans les variantes plus chics. Depuis ce temps, Ford a apporté des améliorations au F-150 en 2021, et GM aussi avec des aménagements plus raffinés et des écrans multimédias de plus grande dimension pour le millésime 2022.

Le Ford F-150 mène le segment en charge utile et en remorquage, alors que le Ram 1500 2022 traîne surtout de la patte en charge utile pour la configuration à cabine multiplace, ce que la plupart des acheteurs se procurent. Il s’agit d’une lacune ou non selon nos besoins et ce que l’on doit transporter, mais lors du dernier match comparatif de camionnettes auquel votre humble serviteur a participé, le Ram s’est démarqué du Silverado, du Sierra et du F-150 par sa conduite stable et sûre en remorquant une charge de 9 000 livres.

En excluant le Ram 1500 Classic offert à partir de 41 335 $ incluant les frais de transport et de préparation, le Ram 1500 2022 se détaille à partir de 51 040, alors que notre Big Horn à cabine multiplace 4RM habillé de l’édition BackCountry frise les 70 000 $. Avec très peu d’efforts, on peut dépasser le cap des 100 000 $, et ça, c’est en excluant le TRX qui peut coûter jusqu’à 140 000 $ selon les options choisies.

Écolo ou non, le Ram 1500 2022? Sur papier, c’est effectivement le cas, même si les écarts de consommation ne sont que de quelques dixièmes de litres aux 100 km par rapport à celles de la concurrence. À condition d’opter pour la version eTorque du V8 de 5,7 litres, de laisser tomber le Ram 1500 Classic, et d’éviter la version TRX, bien sûr.