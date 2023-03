Stellantis montre des concepts pour le prochain VÉ Ram et le nouveau Dodge Durango à ses concessionnaires

Les deux concepts ont été montés à la conférence des concessionnaires à Las Vegas.

Un des participants a déclaré que ce camion partagera son apparence avec le nouveau Ram REV.

Le Dodge Durango sera apparemment très différent du modèle actuel.

Lors de sa récente conférence des concessionnaires à Las Vegas, Stellantis aurait montré des concepts qui préfigurent un futur pick-up électrique Ram de taille moyenne et la prochaine génération du Dodge Durango à ceux qui vendent ses véhicules à travers les États-Unis.

Selon Randy Dye, ancien président du conseil des concessionnaires de la société et participant à cet événement, le petit camion représente l’avenir de Ram.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, ce modèle sera positionné sous le nouveau pick-up électrique Ram REV dans la gamme de la marque en termes de prix et de taille.

Dye précise que ce modèle partage les grandes lignes de son apparence avec le pick-up électrique de plus grande taille et qu’il est immédiatement reconnaissable comme un camion Ram.

L’arrivée d’un camion de taille moyenne dans la gamme Ram est attendue depuis de nombreuses années, car la marque n’a pas eu de camion plus petit à offrir à ses clients depuis que le Dakota a été abandonné après l’année-modèle 2011.

Si les pick-up de taille moyenne n’avaient plus la cote à l’époque, ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui, Ford et General Motors ayant réintégré le segment après une brève interruption.

L’autre concept présenté à la conférence était un aperçu du prochain Dodge Durango, le plus grand VUS de la marque.

Si le prochain Ram EV ressemblera à son prédécesseur, il semble que ce soit différent pour le Durango. En effet, Dye affirme que ce modèle sera radicalement différent de la génération actuelle, qui est proposée depuis 2011 avec seulement de légères modifications.

Nous ne savons pas exactement ce que cela signifie pour le Durango, mais le participant affirme qu’il représentera la nouvelle orientation du marché en correspondant mieux aux attentes des acheteurs.

Outre la présentation de ces deux concepts, le constructeur a également profité de l’occasion pour exposer sa stratégie d’électrification à ses concessionnaires et a parlé de plus de 30 nouveaux produits électriques qui rejoindront les marques Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et Fiat au cours de la décennie.

Cette décision semble avoir été judicieuse car, selon M. Dye, la conférence n’a pas semblé vouloir contraindre les concessionnaires à accepter la transition vers les véhicules électriques, mais plutôt de leur faire comprendre l’importance de cette nouvelle technologie pour le constructeur et l’industrie.

Stellantis n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle pour ces deux concepts, mais comme ils ont fait leur première apparition semi-publique, ils pourraient être dévoilés assez rapidement.

Source : Carscoops