La fin en 2027 pour les Range Rover Evoque et Velar : le GT assurera la succession

Les Range Rover Evoque et Velar constituent actuellement les modèles d’entrée de gamme de Land Rover.

Selon Autocar, la production des deux VUS prendra fin à la mi-2027.

Le futur Range Rover GT électrique pourrait devenir leur principal remplaçant.

Range Rover Evoque et Velar : deux VUS vieillissants dont les ventes diminuent

La deuxième génération du Range Rover Evoque, toujours commercialisée aujourd’hui, est arrivée sur le marché en 2020 et a bénéficié d’un léger rafraîchissement en 2024. Quant au Range Rover Velar, son lancement remonte à 2017, pour l’année-modèle 2018. Il s’agit donc de deux produits vieillissants qui ont relativement peu évolué au cours des dernières années.

En l’absence de changements majeurs, les ventes des deux modèles s’amenuisent d’année en année, rendant leur commercialisation de moins en moins justifiable pour le constructeur britannique.

À cette situation s’ajoutent les défis propres au marché nord-américain, notamment les droits de douane imposés par l’administration Trump, qui exercent une pression financière supplémentaire sur le constructeur et sur la rentabilité de ces modèles. Comme les Evoque et Velar occupent le bas de la gamme Range Rover, cette pression tarifaire réduit davantage les marges bénéficiaires potentielles de véhicules déjà plus coûteux que plusieurs de leurs concurrents.

Cette décision s’inscrit également dans la logique que le Discovery Sport, le jumeau technique de l’Evoque, a quittée la production l’an dernier. C’est la même chose pour le Velar qui était le jumeau du Jaguar F-Pace, aussi abandonné.

Land Rover confirme la fin de production des Evoque et Velar en 2027

Dans le contexte de l’importante transition de Land Rover vers l’électrification, les Range Rover Evoque et Velar semblent avoir de moins en moins leur place au sein de la gamme.

Selon les informations obtenues par la publication britannique Autocar, les deux modèles atteindront la fin de leur cycle de vie en 2027, avec un arrêt de la production prévu à la mi-année. JLR aurait ainsi confirmé :

« La production des deux modèles prendra fin à la mi-2027, conformément à leur cycle de vie naturel, alors que les installations de production de JLR seront progressivement adaptées à la fabrication de sa prochaine génération de véhicules. »

Un nouveau Range Rover GT électrique pour prendre la relève

Cette prochaine génération de véhicules pourrait notamment comprendre le futur Range Rover GT, un VUS électrique dont le développement se dévoile progressivement depuis plusieurs mois. Pour le moment, sa commercialisation est envisagée pour l’année-modèle 2028.

À son lancement, le nouveau modèle devrait être proposé exclusivement avec une motorisation électrique. Toutefois, la direction de Land Rover soutient que sa plateforme pourrait également accueillir des motorisations thermiques, hybrides et hybrides rechargeables. Cette flexibilité permettrait au constructeur d’adapter son offre à l’évolution de la demande sur les différents marchés.

En parallèle, Land Rover a récemment confirmé la poursuite de son offensive électrique avec les futurs Range Rover et Range Rover Sport. Toutefois, la déclinaison électrique du Range Rover Sport ne devrait pas être commercialisée en Amérique du Nord pour le moment.

Source: Autocar