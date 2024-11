Jaguar arrête les ventes de voitures neuves au Royaume-Uni jusqu’en 2026

– Jaguar arrête les ventes de voitures neuves au Royaume-Uni et se concentre sur les véhicules d’occasion jusqu’en 2026.

– La nouvelle gamme comprendra une GT électrique, un VUS de luxe et une grande berline sur une plateforme JEA sur mesure.

– JLR réoriente l’activité de Jaguar, en privilégiant la rentabilité des modèles électriques haut de gamme.

Jaguar a cessé de vendre de nouveaux véhicules au Royaume-Uni. Aussi fou que cela puisse paraître, c’est vrai, mais ce n’est pas aussi effrayant qu’on pourrait le croire. La société a annoncé qu’elle ne reviendrait pas avec de nouveaux modèles avant 2026, date à laquelle elle prévoit de lancer une gamme entièrement électrique en commençant par un modèle GT haute performance.

Cela peut s’expliquer en partie par la stratégie de JLR visant à capitaliser sur la demande continue pour ses modèles Land Rover et Range Rover, qui génèrent des marges plus élevées. Ces marques restent au cœur du succès de JLR, puisqu’elles représentent plus de la moitié de ses ventes totales.

Cette décision fait suite à un retrait progressif de l’offre actuelle de Jaguar au Royaume-Uni. Au cours de l’été, les XE, XF et F-Type ont été retirées de la gamme, de même que les E-Pace et I-Pace, qui sont fabriquées en Autriche par Magna Steyr. Bien que les acheteurs britanniques ne puissent plus acheter de nouveaux modèles Jaguar, la production de certains modèles se poursuit pour les marchés internationaux.

En 2023, les ventes mondiales de Jaguar ont montré que le VUS F-Pace restait le modèle le plus vendu de l’entreprise, avec 21 943 unités vendues — surpassant le reste de la gamme combinée et faisant plus que doubler les ventes de l’I-Pace, deuxième modèle le plus populaire, qui ont atteint 7 000 unités.

La décision de Jaguar de retirer le F-Pace, stoppant de fait les ventes de voitures neuves au Royaume-Uni, intervient en préparation d’un effort de rebranding complet prévu pour la fin de l’année. Des sources industrielles suggèrent que le premier modèle de nouvelle génération du constructeur, qui devrait être lancé en 2026, sera une GT électrique à quatre places visant à concurrencer des modèles comme la Porsche Taycan. Cette GT sera suivie de deux autres modèles : un VUS de luxe et une grande berline. Ces trois modèles seront construits sur la nouvelle plateforme JEA de Jaguar, conçue spécifiquement pour la future gamme électrique de la marque.

Selon Rawdon Glover, directeur marketing de Jaguar, l’entreprise profitera de cette « période de remise à zéro » pour recentrer sa présence au Royaume-Uni sur les véhicules d’occasion approuvés jusqu’au lancement de la nouvelle gamme. M. Glover a souligné que cette stratégie s’inscrivait dans le cadre de l’évolution de la marque vers une offre plus exclusive et plus performante.