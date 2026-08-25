Land Rover repousse le Defender électrique grand format, probablement aux années 2030

Jaguar-Land Rover travaille actuellement sur au moins six modèles électriques qui verront le jour au cours des prochaines années.

Les priorités sont le Range Rover électrique et le Range Rover Sport électrique.

Cela signifie que le Defender électrique a été repoussé, probablement à la prochaine décennie.

Alors que Jaguar-Land Rover s’apprête à lancer ses premiers modèles électriques plus tard cette année, le constructeur a revu ses priorités.

En effet, le constructeur britannique sous pavillon indien a annoncé le report du lancement du Defender électrique grand format, qui pourrait désormais n’arriver que dans la prochaine décennie.

À la place, l’entreprise concentrera ses efforts sur le grand Range Rover électrique et le plus compact Range Rover Sport électrique, le premier étant en bonne voie pour une présentation plus tard en 2026.

Par la suite, le Range Rover électrique fera son entrée sur le marché au début de 2027, précédant le Range Rover Sport électrique, techniquement très proche.

Ces deux modèles reposeront sur la même plateforme que les Range Rover et Range Rover Sport à essence, baptisée Modular Longitudinal Architecture (MLA). Cette plateforme MLA a été conçue dès le départ pour accueillir des motorisations essence, diesel, hybrides, hybrides rechargeables et entièrement électriques.

Malgré cela, le prochain Range Rover électrique qui succédera à ces deux véhicules, le Range Rover GT récemment annoncé, utilisera une toute nouvelle plateforme appelée Electric Modular Architecture (EMA).

Ce modèle devrait afficher une allure plus sportive au sein de la gamme Range Rover et potentiellement succéder au Velar, axé sur le design. À l’instar de la plateforme MLA, celle du Range Rover GT pourra accueillir plusieurs types de groupes motopropulseurs, mais la version électrique sera la première à être commercialisée.

De plus, le constructeur prépare un « bébé Defender », qui reprendra les codes stylistiques et les capacités tout-terrain du grand Defender dans un gabarit plus compact.

Bien que peu de détails aient été confirmés à son sujet, il devrait également reposer sur une architecture électrique, probablement la nouvelle plateforme EMA.

Enfin, la division Jaguar travaille sur son propre véhicule électrique à venir, qui profitera d’une plateforme dédiée appelée Jaguar Electric Architecture (JEA).

Compte tenu de tous ces développements menés de front et des ressources relativement limitées du constructeur, il n’est guère surprenant que certains modèles aient dû être repoussés de quelques années.

Aucun détail précis n’a été fourni concernant le retard imposé au Defender électrique grand format, qui devrait être un tout-terrain électrique très affûté capable de rivaliser avec le Jeep Recon et le Mercedes-Benz G 580 doté de la technologie EQ.

Le scénario le plus probable est que ce modèle ne verra le jour que dans la première moitié de la prochaine décennie.

À son arrivée, il pourrait être assemblé aux États-Unis par Stellantis, selon plusieurs rapports faisant état d’une collaboration entre les deux constructeurs. Il s’agirait alors du tout premier modèle Land Rover fabriqué en Amérique du Nord.

Source : Motor1.com