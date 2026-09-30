Le Range Rover Sport Électrique 2027 intègre le groupe propulseur du Range Rover EV dans un gabarit plus compact

Le Range Rover Sport Électrique partage son groupe motopropulseur de 542 ch avec le plus imposant Range Rover Électrique.

En plus de ses proportions réduites, le Range Rover Sport électrique promet un dynamisme accru grâce à une réponse en couple plus rapide.

Le constructeur estime l’autonomie en conditions réelles de ce modèle à environ 536 kilomètres.

Moins d’un mois après avoir entièrement dévoilé le futur Range Rover Électrique 2027, le constructeur britannique lève le voile sur son deuxième véhicule entièrement électrique : son proche cousin, le Range Rover Sport Électrique.

À l’instar du grand modèle, le Range Rover Sport Électrique repose sur la plateforme MLA-Flex, conçue pour accueillir tous les types actuels de motorisations : thermique, hybride rechargeable et 100 % électrique.

Grâce à cette polyvalence, la version électrique du Range Rover Sport sera assemblée sur la même ligne de production que les modèles à essence et hybrides rechargeables actuels, à Solihull, au Royaume-Uni.

L’utilisation de cette plateforme signifie également que le Range Rover Sport Électrique bénéficie du même groupe motopropulseur que le grand Range Rover Électrique, avec une puissance et un couple parfaitement identiques.

En effet, les deux Range Rover électriques revendiquent une puissance de 542 chevaux et un couple de 627 lb-pi transmis aux quatre roues par l’entremise de deux moteurs.

En raison de son gabarit plus modeste et de son poids inférieur, le Range Rover Sport se montre légèrement plus prompt au 0 à 96 km/h (0 à 60 mph), bouclant l’accélération en 4,3 secondes, soit 0,2 seconde de moins que le grand modèle.

Outre ce léger gain de performance, le Range Rover Sport Électrique offrira des sensations de conduite plus dynamiques grâce à un calibrage spécifique de l’accélérateur, permettant au couple du groupe motopropulseur de monter en puissance 50 % plus rapidement que sur le Range Rover Électrique.

De plus, le système de gestion intelligente de la motricité (Intelligent Traction Management) et la suspension pneumatique du Range Rover Sport électrique reçoivent tous deux des réglages distincts afin d’améliorer la tenue de route et le comportement dynamique. Le système Adaptive Dynamics 2 surveille 100 paramètres 500 fois par seconde pour mieux maîtriser le tangage et le roulis en virage, tandis que les roues directrices arrière procurent une agilité et une stabilité accrues.

Afin de rehausser davantage l’expérience au volant du Range Rover Sport, le constructeur a également mis au point une signature acoustique propre à ce modèle, différente de celle du grand Range Rover électrique.

Côté autonomie, l’entreprise avance la même estimation en conditions réelles d’environ 536 kilomètres pour ses deux modèles électriques — un chiffre qui devra être confirmé par des essais indépendants lors de leur commercialisation en Amérique du Nord.

Tout comme l’autre Range Rover électrique, le Sport est doté d’une architecture électrique de 800 volts permettant, selon le fabricant, de recharger la batterie de 118,5 kWh de 10 à 80 % en 22 minutes et de récupérer jusqu’à 220 km d’autonomie en 10 minutes.

Là encore, à l’image du grand Range Rover Électrique, le Range Rover Sport Électrique ne se distingue de son pendant thermique que par de menus détails, l’esthétique générale demeurant remarquablement homogène d’une motorisation à l’autre.

Les principaux éléments distinctifs sont la calandre avant optimisée sur le plan aérodynamique et les jantes en alliage à faible traînée, qui contribuent toutes deux à accroître l’autonomie d’environ 16 kilomètres à vitesse d’autoroute stabilisée.

Bien que la performance et le dynamisme soient au cœur de la vocation du Range Rover Sport Électrique, il conserve de solides aptitudes hors route, illustrées par une capacité de passage à gué de 900 mm et l’aptitude à gravir des pentes inclinées à 45 degrés.

Pour mettre en valeur ces capacités, Range Rover a emmené son tout dernier modèle en Italie, où il a relevé une série d’épreuves dans des carrières de marbre, notamment en gravissant des rampes de marbre de Carrare polies et en escaladant des crêtes recouvertes de poussière de marbre.

Auparavant, le Range Rover Sport Électrique s’était également illustré en franchissant les 999 marches de la Porte du Ciel en Chine, en descendant un déversoir en Islande, ainsi qu’en établissant un temps record lors de la course de côte de Pikes Peak, culminant à 14 110 pieds d’altitude.

À l’international, le Range Rover Sport Électrique 2027 est proposé dans les finitions Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography et First Edition.

Cette dernière célèbre le lancement de la production avec une teinte exclusive gris Zadar satiné, rehaussée d’un toit et de jantes en alliage noirs. La version Autobiography ouvre quant à elle les portes du service de personnalisation sur mesure Bespoke de la marque, permettant aux clients de choisir parmi un très vaste catalogue de couleurs de carrosserie, de finitions intérieures et de broderies personnalisées.

Les prix canadiens devraient être dévoilés sous peu, le carnet de commandes pour le Range Rover Sport ayant été ouvert plus tôt aujourd’hui en Europe.