Les plans d’usines coréennes de Kia comprennent l’EV7 et un Carnival à hydrogène

Un document interne ayant fait l’objet d’une fuite présente les plans de production des usines coréennes de Kia jusqu’en 2029, bien que le constructeur n’en ait pas confirmé les détails.

Le plan divulgué prévoit la production du Carnival hybride redessiné à Gwangmyeong en 2028.

Un nouveau Sorento hybride est prévu pour l’usine de Hwaseong en 2028.

L’usine de Gwangju devrait produire l’EV7.

Kia pourrait préparer d’importants changements à son réseau de production coréen, notamment de nouvelles générations du Carnival, dont une version à hydrogène, un nouveau Sorento et un EV7 entièrement inédit. Ces plans sont décrits dans un document interne ayant fait l’objet d’une fuite et attribué au comité de stabilité de l’emploi du constructeur. Kia n’a pas confirmé publiquement ces renseignements.

Le document attribuerait à l’usine de Gwangmyeong, dans la province de Gyeonggi, la production d’un Carnival hybride redessiné en 2028. Un prototype qui serait celui du Carnival de nouvelle génération, connu à l’interne sous le nom de code KA5, a aussi été aperçu en essais en Corée du Sud sous une carrosserie qui ressemble à celle du modèle actuel.

Une autre entrée prévoit la production d’un Carnival à hydrogène d’ici 2029. Si le plan se concrétise, il s’agirait du premier véhicule à pile à combustible produit en série par Kia. Le document ne précise toutefois pas quel système de pile à combustible le minifourgon utiliserait. Hyundai Motor Group a récemment présenté un VUS Nexo à pile à combustible de nouvelle génération, mais tout lien avec le Carnival reste à confirmer.

Le changement le plus important pour la gamme actuelle de Kia pourrait concerner son usine de Hwaseong, où le document prévoit la production d’un Sorento hybride redessiné en 2028. Des rapports antérieurs laissaient entendre que le Sorento actuel pourrait recevoir un autre rafraîchissement plutôt qu’une refonte complète. Le nouveau document indique plutôt une nouvelle génération, même si le constructeur n’en a pas fait l’annonce.

Hwaseong produit aussi la camionnette Tasman. Le plan divulgué mentionne des améliorations au produit et des dérivés supplémentaires pour le véhicule, sans préciser les versions ni le calendrier. Kia a déjà indiqué étudier un VUS à châssis en échelle basé sur le Tasman, ainsi que de possibles variantes hybrides et électriques.

L’usine de Kia à Gwangju doit, selon le document, produire l’EV7, décrit comme un nouveau VUS électrique intermédiaire qui se positionnerait entre l’EV5 et l’EV9. Le document ne fournit ni date de lancement ni détails techniques.

Dans leur ensemble, ces plans laissent entrevoir un calendrier de production coréen chargé en 2028, qui comprendrait deux modèles hybrides redessinés, un nouveau VUS électrique et une mise à jour d’un camion commercial. Le Carnival à hydrogène proposé suivrait en 2029.

Le Sorento et le Carnival — particulièrement le VUS — sont des modèles importants pour Kia en Amérique du Nord. Le Sorento est également assemblé en Géorgie ; des mises à jour du modèle devraient donc suivre. Les Canadiens ont accès à l’EV5, contrairement aux Américains, et un EV7 conviendrait très bien aux deux marchés. Un nouveau Carnival, sans la version à pile à combustible, pourrait contribuer à son essor. Enfin, les espoirs sont grands de voir une camionnette Kia arriver un jour sur nos marchés.

Ces mises à jour divulguées pourraient éventuellement être une bonne nouvelle pour l’Amérique du Nord.