Land Rover dévoile la refonte du Range Rover Evoque 2024, imprégnée de technologies

Le Range Rover Evoque 2024 présente un design amélioré, une nouvelle calandre, de nouveaux phares et des accents de couleur.

L’intérieur comprend le système avancé Pivi Pro, Amazon Alexa, la recharge sans fil et la purification de l’air.

Le véhicule offre le Terrain Response 2, la dynamique adaptative et le système de traction intégrale intelligente.

Le Range Rover Evoque 2024 intègre un design réducteur amélioré avec les dernières technologies et des choix de matériaux adaptés aux clients de luxe. Son extérieur présente une nouvelle calandre familiale, des phares super fins et de nouvelles touches de couleur, notamment le gris Arroios, le bleu Tribeca et le bronze corinthien. Huit modèles de jantes en alliage et cinq nouvelles finitions sont également disponibles.

Le véhicule est disponible en deux modèles, l’Evoque S et le Dynamic SE, propulsés par un groupe motopropulseur P250 Ingenium. Le système Adaptive Dynamics permet d’optimiser la rigidité de la suspension en fonction des conditions de conduite, avec un calibrage spécifique pour la conduite tout-terrain.

À l’intérieur, le véhicule offre une console centrale au design réducteur, fabriquée à partir de matériaux sélectionnés, et un nouvel écran tactile en verre incurvé de 11,4 pouces, contrôlé par le dernier système d’infodivertissement avancé Pivi Pro. Les fonctions clés du véhicule peuvent être contrôlées numériquement, avec Amazon Alexa intégré au système pour des fonctionnalités supplémentaires. Les téléchargements réguliers de logiciels par voie hertzienne (SOTA) et l’application Remote permettent de vérifier l’état du véhicule, de verrouiller/déverrouiller à distance et de climatiser l’habitacle.

Les autres technologies intérieures comprennent le chargement d’appareils sans fil et la purification de l’air de l’habitacle Plus. L’Evoque est également doté d’une série de technologies de caméra avancées, telles que 3D Surround View et ClearSight Interior Rear View.

Le véhicule utilise un système de traction intégrale à couple intelligent à la demande, conçu pour ajuster la répartition du couple en fonction des conditions de conduite. Le système Terrain Response 2, accessible via Pivi Pro, permet au conducteur d’ajuster les réglages du véhicule en fonction des différents environnements de conduite.

En résumé, le Range Rover Evoque 2024 intègre de nouveaux éléments de design et des technologies avancées pour répondre aux besoins des clients du luxe moderne.