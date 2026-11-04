Rapport des problèmes et fiabilité du Nissan Kicks de 1re génération (2018 à 2025)

Au Canada, le Nissan Kicks de première génération se distingue dans le créneau des VUS urbains abordables. Il mise sur la combinaison d’une offre à bon prix, d’un coffre généreux, d’un équipement bien adapté aux besoins et d’une motorisation modeste qui suffit. Nissan l’a même vendu une année de plus en 2025, sous le nom Kicks Play. La transmission et la peinture au joint du pare-brise sont les dossiers à connaître avant d’acheter. Avant de considérer un Nissan Kicks 2018 à 2025, soyez au fait de cet article.

Boîte à variation continue Xtronic (surtout 2018-2020). La transmission saccade, hésite et doit parfois être remplacée. Aucun rappel de sécurité au Canada.

La transmission saccade, hésite et doit parfois être remplacée. Aucun rappel de sécurité au Canada. Peinture et rouille au joint toit-pare-brise (surtout 2019-2021, blancs). Des bulles apparaissent, puis la rouille. Une demande d’action collective au Québec attend son autorisation.

Des bulles apparaissent, puis la rouille. Une demande d’action collective au Québec attend son autorisation. Freinage d’urgence fantôme (surtout 2018-2020). Le radar avant s’affole sous la pluie, la neige ou la gadoue. Le Kicks peut freiner tout seul, sans obstacle.

Le radar avant s’affole sous la pluie, la neige ou la gadoue. Le Kicks peut freiner tout seul, sans obstacle. Direction assistée, millésime 2021 seulement. Un capteur de couple peut couper l’assistance à basse vitesse.

Breffage technique

Le Kicks 2018-2025 n’existe qu’en traction, avec un 1,6 litre de 122 chevaux et une boîte Xtronic CVT. L’assemblage s’effectue au Mexique. En 2025, le même véhicule a été vendu sous le nom Kicks Play. Le nouveau Kicks 2025 de 2e génération, avec son moteur de 2,0 litres et son intégrale en option, est un autre véhicule.

Millésimes Moteur Puissance / couple Transmission Rouage 2018-2024 Kicks ; 2025 Play 1,6 L atmosphérique 4 cyl. 122 ch / 114 lb-pi Xtronic Traction seulement

Problèmes les plus fréquents

Le gros du dossier de fiabilité n’est pas dans les rappels. Le radar avant et la boîte CVT n’ont jamais fait l’objet d’une campagne de Transports Canada. Les quatre campagnes officielles, dont deux vagues de direction sur le 2021, sont dans le tableau plus bas.

Freinage d’urgence fantôme

Le radar avant, celui qui lit la route pour le freinage d’urgence automatique, se déclare obstrué par temps clair comme sous la pluie ou la neige. Un message s’affiche. Les voyants AEB, ABS et traction s’allument ensemble. Le Kicks peut freiner tout seul, sans obstacle. Il peut aussi caler ou couper l’accélération. Relancer le contact règle le problème momentanément, mais il revient souvent.

Aucun rappel de Transports Canada. Un bulletin technique de Nissan (NTB19-042) vise un problème voisin sur les 2020 à 2024. Le voyant AEB y clignote parce que la caméra logée derrière le pare-brise voit mal. Nissan demande de nettoyer la vitre, d’enlever le givre ou la buée et de vérifier le support, sans remplacer la caméra d’emblée. Au Québec, la neige fondante colle pile sur le pare-brise. C’est la première chose que vous devriez valider durant votre essai à faire avant d’acheter, surtout sur un 2018-2020.

Boîte à variation continue Xtronic

La boîte Xtronic est la seule transmission de cette génération. Elle peut saccader à l’accélération, laisser le régime s’emballer sans avancer ou perdre de la puissance en côte ou par forte chaleur. Des codes de diagnostic P17F0, P17F1, P0744, P0746 ou P0776 reviennent. Parfois, la voiture peut caler sur l’autoroute. Les problèmes sont plus fréquents sur les millésimes 2018-2020.

Deux bulletins encadrent le diagnostic. Le NTB20-060 reprogramme le module de commande de la transmission des 2018 et 2019. Le NTB22-021, qui a remplacé le NTB19-040, vise les 2018 à 2021 et peut mener au remplacement de la boîte. Le Kicks est absent du règlement canadien sur les boîtes Nissan, qui vise l’Altima, la Sentra, la Versa, la Versa Note et le Juke, et qui exclut le Québec. Ce règlement prévoyait un remboursement jusqu’à 6 000 $ pour un atelier hors réseau. Aucun programme équivalent n’a été documenté pour le Kicks.

Hors garantie, la facture fait mal. Chez Nissan Canada, la boîte d’origine se vend 4 898 $, plus une consigne de 700 $, avant les taxes et la pose. Exigez un devis écrit et les factures de vidange du fluide.

Papillon des gaz et calage

Surtout sur 2018-2020, un papillon des gaz ou un débitmètre d’air fatigué peut faire caler le moteur au feu rouge, allumer le voyant moteur et emporter avec lui les voyants ABS, AEB et traction. Un nettoyage ne tient pas toujours.

Peinture et rouille au joint du pare-brise

Des bulles de peinture se forment au joint entre le toit et le pare-brise, puis la rouille s’installe. Les Kicks blancs 2019-2021 reviennent le plus souvent. Un devis albertain sur un Kicks 2018 blanc dépassait 1 000 $.

Nissan attribue souvent le dégât aux débris de route. Aucun rappel ne vise la peinture. La garantie contre la perforation (5 ans / kilomètres illimités) n’est pas la garantie de la peinture (3 ans / 60 000 km). Le litige porte sur un défaut de fabrication, pas sur l’usure ni sur les impacts.

Le 9 septembre 2025, Jennifer Lamy a déposé une demande d’autorisation d’action collective contre Nissan Canada Inc. à la Cour supérieure du district de Montréal. Le groupe proposé vise tous les acheteurs et locataires de Kicks au Québec. Le cas type est un Kicks 2020 acheté neuf, avec des bulles à l’hiver 2023-2024, puis de la rouille. La demande est toujours en attente d’autorisation. Un autre recours, celui de Durocher, vise aussi tous les véhicules Nissan blancs au Québec, à partir du cas d’un hayon de Micra.

Direction assistée, millésime 2021

Sur certains Kicks 2021, une connexion intermittente du capteur de couple dans la direction assistée électrique peut couper l’assistance. Ce capteur est important puisqu’il détecte la force que vous appliquez sur le volant pour ensuite la traduire en comportement prévisible.

Afin d’éviter une perte de contrôle, le véhicule désactive entièrement la direction assistée, l’effort au volant devient très élevé à basse vitesse.

Deux vagues au Canada. Transports Canada 2022-527, 16 septembre 2022, 3 323 Kicks 2021. Inspecter le lot, remplacer la colonne de direction au besoin. Transports Canada 2023-428, 3 août 2023, 2 420 Kicks 2021. Réinspection des véhicules déjà inspectés sans remplacement, et de ceux qui ne l’avaient jamais été. Les colonnes déjà changées sous 2022-527 restent hors de la seconde vague. C’est le seul rappel de sécurité mécanique propre au Kicks dans cette génération. Si vous achetez un 2021, vérifiez les deux campagnes, pas une seule.

Caméra de recul, 2018-2019

L’image du moniteur de recul peut rester éteinte ou mal réglée. Transports Canada 2019-459, 13 septembre 2019. Mise à jour logicielle. 126 195 unités au Canada, plusieurs modèles Nissan et Infiniti (Altima, Rogue, Kicks, Micra, Qashqai, Leaf).

Coussin du conducteur, 2023-2024

Un défaut de fabrication peut laisser entrer l’humidité dans le coussin gonflable du conducteur, qui risque alors de mal se déployer. Transports Canada 2024-129, 27 février 2024. Remplacer l’ensemble. 24 unités au Canada, plusieurs modèles (Kicks 2023-2024, aussi Sentra, Versa, Rogue, Pathfinder, QX60). Flotte minuscule. Sur un Play 2025, la production tombe probablement hors des lots. Le numéro d’identification du véhicule (NIV) tranche.

Chauffage faible et neige dans l’admission

Des propriétaires de Kicks, surtout 2020, décrivent un habitacle lent à chauffer, un point qui revient comme propre au modèle plutôt qu’à toute la marque Nissan. Quelques récits mentionnent aussi de la neige accumulée dans le système d’admission d’air.

Les rappels

Transports Canada recense quatre campagnes sur cette génération, de 2018 au Kicks Play 2025. Deux visent le Kicks 2021 pour la direction. Les deux autres visent plusieurs modèles. Le Play 2025 n’a pas de fiche distincte.

Rappel (TC) Date Défaut Motorisation Millésimes Statut TC 2019-459 2019-09-13 Caméra de recul, affichage qui ne revient pas Flotte multimodèles dont Kicks 2018-2019 Mise à jour logicielle. 126 195 unités, plusieurs modèles TC 2022-527 2022-09-16 Direction assistée, capteur de couple 1,6 L 2021 Inspecter, remplacer la colonne au besoin. 3 323 Kicks TC 2023-428 2023-08-03 Même direction, réinspection 1,6 L 2021 2 420 Kicks. Colonnes déjà changées exclues TC 2024-129 2024-02-27 Coussin du conducteur, humidité du gonfleur Flotte multimodèles dont Kicks 2023-2024 Remplacer l’ensemble. 24 unités, plusieurs modèles

Ce que les propriétaires disent

En ville, le Kicks est dans son élément. Le coffre de 716 litres revient souvent comme l’atout de la catégorie. Les 122 chevaux suffisent au quotidien. Ils deviennent justes sur l’autoroute, en charge ou au dépassement. Le Kicks est un modèle populaire. En 2025, Nissan Canada a écoulé 18 470 Kicks Play, après 20 153 exemplaires de cette génération en 2024.

Le revers, les conducteurs le connaissent l’hiver. Traction seulement, garde au sol de 177 mm sur le Play. Hors des rues dégagées, ça se sent. Le chauffage lent et le radar avant dans la gadoue reviennent. Le joint du pare-brise, exposé au sel, est le premier endroit à regarder sur un usagé, surtout s’il est blanc. La vidange simple du fluide de boîte (pas un rinçage) et le code P17F0 occupent les fils. Beaucoup de ces Kicks tiennent 90 000 à 120 000 km si le fluide a été changé.

Pour conclure

Afin d’affiner vos recherches, nous vous suggérons de regarder les points suivants :

Sur les 2018-2020, le radar avant et la boîte pèsent plus que les rappels. La caméra de recul (TC 2019-459) est une mise à jour logicielle qui touche plusieurs modèles. La peinture au joint du pare-brise, surtout sur les blancs, est le dossier québécois : une demande d’action collective attend son autorisation.

Le 2021 porte les deux campagnes de direction (TC 2022-527 et TC 2023-428). Sans preuve des deux, passez ou négociez. Inspectez encore le toit.

À partir de 2022, Transports Canada n’a plus de campagne propre à ces millésimes, sauf pour le coussin gonflable du conducteur 2023-2024 (TC 2024-129, 24 unités, plusieurs modèles).

Avant de signer, vérifiez le NIV sur recalls-rappels.canada.ca et dans l’outil de Nissan. Essai du radar sur route mouillée si possible. Écoute de la boîte, codes P17F0, factures de fluide. Toit et pare-brise, bulles et rouille, surtout sur un blanc.

Bonne route!