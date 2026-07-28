Le Land Rover Discovery Sport nous quitte en décembre

Alors que pratiquement tout le monde l’avait oublié, le Land Rover Discovery Sport atteint la fin de sa route sous sa forme actuelle. Silence complet quant à la possibilité d’un retour éventuel.

Le Discovery Sport était le modèle le plus abordable de la gamme

Il était le successeur spirituel du Freelander

Cette génération a commencé en 2015

Alors même que Land Rover présente un cinquième modèle dans la gamme Range Rover avec le GT électrique, la gamme Discovery perd un de ses deux seuls membres, le VUS compact Discovery Sport.

Modèle lancé en 2015 en s’affichant comme étant le successeur du Freelander, le Discovery Sport a connu un certain succès. Jusqu’à maintenant, à 65 450 $, il était le modèle le moins cher de la gamme tout entière de Land Rover. Il était même un peu plus abordable que son frère technique le Range Rover Evoque. Alors que l’Evoque avait une vocation plus chic, le Sport jouait la carte de l’aventure.

Dans la cabine, l’espace était tout à fait décent et l’on proposait même en option deux sièges supplémentaires dans le coffre pour un total de 7 places. Bien évidemment, elles étaient d’appoint, mais représentaient quand même une alternative intéressante.

D’un point de vue de mécanique, on jouait tout au long de sa carrière de souplesse plus que de performance. Initialement, de 2015 à 2019, le 4-cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui l’équipait était d’origine Ford, l’EcoBoost qui développait alors 240 chevaux. À partir de 2020, Land Rover y ajouta un de ses propres moteurs de la série Ingenium avec une configuration identique, mais cette fois à 246 chevaux. Tout au long de sa carrière, il fut équipé d’une boite automatique à 9 rapports de conception ZF et naturellement d’un rouage intégral.

Pour le moment, il n’est pas question d’un modèle de remplacement pour la gamme Discovery Sport chez Land Rover. Le constructeur anglais mise plutôt sur les divisions Range Rover et Defender qui connaissent toutes deux passablement plus de succès. Land Rover annonce la fin de la production du modèle pour décembre 2026.