Range Rover dévoile le GT, son cinquième modèle, en version tout électrique

Range Rover présente le GT, son cinquième modèle : un grand tourisme tout électrique construit sur la nouvelle plateforme EMA, à Halewood, au Royaume-Uni.

Le GT, cinquième modèle de Range Rover, sera un grand tourisme tout électrique.

L’habitacle mise sur un seul écran, un afficheur numérique et un tableau de bord en tissu tissé.

Les prototypes terminent leurs essais avant la présentation complète prévue plus tard cette année.

Range Rover crée la surprise avec le GT, cinquième membre de sa gamme, un véritable grand tourisme.

Martin Limpert, directeur général, le décrit comme « le Range Rover le plus proche d’une automobile traditionnelle jamais créé, tout en demeurant indéniablement capable ».

Un habitacle épuré et réfléchi

Nous avons eu droit à un aperçu complet de l’habitacle cette semaine, au Royaume-Uni. Le résultat est minimaliste, d’inspiration architecturale et bien pensé : un seul écran, un afficheur numérique à la place d’un groupe d’instruments traditionnel, une bouche d’aération pleine largeur dissimulée, et un tableau de bord en tissu tissé qui camoufle même les haut-parleurs. L’ensemble est conçu pour être calme, silencieux et très confortable.

Un espace arrière généreux

Range Rover annonce un espace aux jambes à l’arrière parmi les meilleurs du segment, et l’essai le confirme : à bord de la version 4 places, l’espace arrière s’est révélé généreux, autant pour un gabarit de 155 cm (5 pi 1 po) que pour des collègues de plus de 183 cm (6 pi). Une configuration à 5 places sera aussi offerte.

Les matériaux, tous de haute qualité, durables et écoresponsables, confirment une signature que Range Rover maîtrise déjà bien dans ses habitacles.

Motorisation tout électrique, plateforme EMA

Le GT sera lancé en version tout électrique, sur la nouvelle plateforme EMA, assemblée à Halewood, au Royaume-Uni; une déclinaison hybride est prévue plus tard. Range Rover le présente comme un grand tourisme réinventé, alliant performance électrique sans effort, confort sur longue distance et véritables capacités hors route.

Les prototypes terminent actuellement leurs essais mondiaux, recouverts d’un camouflage inspiré des courbes topographiques qui rappelle le caractère technologique et routier du véhicule. D’autres détails suivront plus tard cette année, avant la présentation complète du modèle.