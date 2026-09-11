Tesla Cybercab: plus de freins hydrauliques pour assembler plus vite

Le Tesla Cybercab n’a pas de freins hydrauliques. Pas de liquide, pas de conduites, pas de maître-cylindre. Tesla simplifie la chaîne d’assemblage, avec moins de pièces à poser et plus de travail en parallèle. Un petit moteur électrique, dans chaque étrier, serre le disque dans ce taxi autonome deux places, sans volant ni pédales, que Tesla fait rouler dans son service Robotaxi.

Le Cybercab est le premier Tesla à supprimer tout le circuit hydraulique de frein.

Le Chery Exeed EX7 se vend en Chine depuis avril 2026. Il utilise un frein sec, sur les versions à traction intégrale seulement.

La NHTSA a ouvert un audit au début de septembre 2026. Tesla a auto-certifié environ 1 000 Cybercab sans volant ni pédales. L’agence demande si c’est légal. Ce n’est pas une enquête sur le frein.

Tesla le construit en modules. C’est son procédé Unboxed. Avant, arrière et batterie structurelle avancent en parallèle, puis on marie les trois. Ça reste une nouveauté dans l’histoire de l’assemblage automobile. Tirer des conduites hydrauliques d’un bout à l’autre, ce n’est pas impossible. Juste plus complexe que la solution choisie.

L’entreprise l’a justifié le jour même ; des freins électriques évitent de tirer des conduites hydrauliques partout dans la voiture.

Les courses payantes ont commencé à Austin au début de septembre 2026, après un lancement privé la veille. Le registre du Texas comptait 45 Cybercab immatriculés et en service. La zone de service est limitée à la ville de Austin pour l’instant. Des centaines de Model Y roulent aussi sur le réseau Robotaxi. On n’appelle pas forcément un Cybercab, nuance.

Un petit moteur serre le disque

D’habitude, des plaquettes pincent un disque. Un liquide dans des conduites hydrauliques fait le travail. Vous appuyez, le liquide pousse, le freinage par friction s’opère et la voiture ralentit. Dans le Cybercab, ce circuit n’existe plus. Un petit moteur électrique, collé à l’étrier de chaque roue, serre le disque tout seul. L’ordinateur de conduite autonome s’occupe de l’asservissement.

Les disques et les plaquettes restent. On enlève seulement la plomberie et les composants hydrauliques.

Tesla n’a publié ni force de serrage ni temps de réponse. Rien sur la distance d’arrêt aussi.

En ville, le freinage régénératif des roues avant fait l’essentiel du travail. Le frein à friction prend surtout les arrêts d’urgence et la tenue à l’arrêt.

Pourquoi enlever les freins hydrauliques: le procédé Unboxed

Tesla n’enlève pas l’hydraulique pour le plaisir. L’usine GigaTexas à Austin construit le Cybercab en modules. L’avant d’un côté. L’arrière de l’autre. La batterie structurelle au milieu, déjà avec les sièges apposés. On assemble les trois à la fin à une station de mariage.

Les panneaux extérieurs sont en plastique, moulés par injection. La couleur de la carrosserie est déjà dans la matière.

Ce qui veut dire : pas de tôle d’acier à estamper, pas d’atelier de peinture non plus. Dans une usine classique, c’est souvent le plus gros bâtiment, le plus cher, le plus long. Ici, la voiture ne passe pas par là.

L’ingénieur produit Eric Earley déclare au lancement: le procédé Unboxed raccourcit la ligne d’environ 50 % et monte le rythme. Moins de superficie au sol. Moins de pièces à poser. Plus de travail en parallèle.

Une conduite hydraulique qui traverse toute la caisse casse ce schéma. Un moteur dans chaque étrier, un câble, et chaque module se termine tout seul.

Ford joue la même partie à Louisville pour le Ford Fathom, sa camionnette électrique compacte. Ford appelle ça un arbre d’assemblage. L’usine assemble l’avant, l’arrière et la batterie en parallèle, chacun de son côté, puis on les marie. Comme Tesla. Ford n’a pas dit qu’il enlèverait les freins hydrauliques. Rien n’est annoncé, ici ce n’est que de la spéculation de ma part.

Le filet hydraulique n’est plus là

Beaucoup de véhicules électriques ont déjà une pédale qui n’est plus qu’un simple capteur. Un circuit hydraulique et un maître-cylindre restent comme filet de sécurité. Le Model Y actuel garde deux maîtres-cylindres. Pensez au Cybertruck, déjà vendu ici. La direction est électrique, sans colonne mécanique. Les freins, eux, restent hydrauliques.

Le Cybercab coupe ce filet. Si l’électronique meurt, un circuit hydraulique se pousse encore au pied. Un frein tout électrique ne le peut pas. Ici, il n’y a pas de conducteur. La sûreté repose entièrement sur la redondance électrique des alimentations, des calculateurs et des actionneurs. Tesla n’a publié aucun schéma.

La Chine a commercialisé le frein à sec avant Tesla

Tesla n’a pas inventé le frein électrique à sec. Le Chery Exeed EX7, marque haut de gamme de Chery, est en vente en Chine depuis avril 2026 avec un système électromécanique comparable. Seulement sur les versions à traction intégrale. Les versions à propulsion gardent des étriers hydrauliques à six pistons.

Le Cybercab est le premier véhicule Tesla à le faire. C’est le premier constructeur occidental à mettre un frein tout électrique en service.

La NHTSA regarde le volant, pas l’étrier

Au début de septembre 2026, l’agence américaine de la sécurité routière (NHTSA) a ouvert une requête d’audit, AQ26002, sur environ 1 000 Cybercab. Tesla a auto-certifié le véhicule sous les normes fédérales actuelles. L’agence veut savoir si Tesla a jugé certaines normes inapplicables, notamment le volant, les pédales et les rétroviseurs. Les normes en vigueur restent en vigueur, a-t-elle rappelé.

Ce n’est pas une enquête sur un défaut du frein électrique. L’agence vérifie si Tesla a le droit d’auto-certifier une voiture sans volant ni pédales. Si la réponse est non, le service d’Austin se heurte à la règle et devra changer de stratégie.

Le 25 juin 2026, la NHTSA a proposé d’enlever l’obligation d’une commande manuelle pour les véhicules conçus uniquement autour d’un système de conduite autonome.

Un autre joueur dans la mobilité autonome Zoox a demandé une exemption. Accordée en juillet 2026, plafonnée à 2 500 véhicules par année pendant deux ans. Tesla n’a pas demandé d’exemption.

Pas de Cybercab au Canada

Pour l’instant, le Cybercab n’est pas au catalogue Tesla Canada. Pas de taxi autonome ici, pas de date de disponibilité. Certes l’application Robotaxi est téléchargeable. La file d’attente pointe vers Austin et la baie de San Francisco.

Transports Canada auto-certifie selon un régime proche de la méthode Américaine. Une consultation au printemps 2026 a porté sur les véhicules sans volant ni pédales. Une transposition canadienne est visée vers 2027. Ce n’est pas encore intégré à la loi. Un Cybercab importé se heurterait aux règles actuelles.

En Ontario, le projet pilote de véhicules commerciaux automatisés exige encore un volant et des pédales, sauf exemption fédérale. Le Québec n’a pas de cadre pour un taxi sans chauffeur. Vous ne monterez pas dans un Cybercab à Montréal de sitôt.

Le frein à sec est en service, pas encore en production de volume. Un taxi qui roule 24 heures sur 24 n’a plus de liquide à vidanger. Les actionneurs, les capteurs et les calculateurs deviennent les pièces d’usure.

Serait-ce un énième changement de paradigme qui guette l’industrie automobile?