La FIAT Topolino 2026 arrive aux États-Unis à partir de 13 995 $ US

La FIAT Topolino 2026 arrive aux États-Unis en quantités limitées avec une autonomie pouvant atteindre 74 km.

FIAT fait son entrée sur le marché américain de la micromobilité électrique avec la Topolino 2026.

La Topolino offre une autonomie estimée de 46 milles (74 km) grâce à une batterie de 5,4 kWh.

Une trousse de conversion en véhicule à basse vitesse (LSV) permettra la circulation sur les routes publiques admissibles à faible vitesse.

FIAT a officiellement lancé la Topolino 2026 sur le marché américain. Il s’agit de la première incursion de la marque dans le segment émergent de la micromobilité électrique aux États-Unis. Des quantités limitées de ce véhicule électrique à batterie sont maintenant offertes chez certains concessionnaires, à un prix de départ de 13 995 $ US (19 845 $ CA), avant les frais de transport et de préparation.

La Topolino est proposée en deux versions : le modèle de série, doté d’un toit panoramique en verre et de portières conventionnelles, ainsi que la Topolino Dolcevita, qui remplace les portières par des cordages et est équipée d’un toit souple repliable. Les deux versions sont offertes exclusivement dans la teinte Verde Vita et reçoivent des enjoliveurs de 14 pouces au style rétro.

Conçu principalement pour les déplacements de quartier et la conduite de loisir, ce très petit véhicule électrique mesure seulement 99,6 pouces (2,53 mètres – la smart fortwo mesurait 2,7 mètres) de longueur et affiche un poids d’environ 1 073 lb (487 kg). FIAT destine le véhicule aux communautés privées, aux centres de villégiature, aux villes balnéaires, aux centres-villes ainsi qu’à d’autres environnements à faible vitesse où les déplacements sur de courtes distances sont fréquents.

La propulsion est assurée par un unique moteur électrique monté à l’avant développant la modique puissance de 8 ch. Dans sa configuration de série, la Topolino atteint une vitesse maximale de 19 mi/h (30 km/h). L’énergie provient d’une batterie lithium-ion de 5,4 kWh, offrant une autonomie estimée pouvant atteindre 46 milles (74 km). Une recharge complète nécessite environ 5 heures sur une connexion CA de 2,3 kW.

Dans un premier temps, la Topolino ne sera pas homologuée pour circuler sur les routes publiques aux États-Unis. Elle sera plutôt destinée aux propriétés privées et à d’autres usages autorisés dans des environnements à faible vitesse. FIAT indique que les propriétaires pourront installer, d’ici la fin de l’été 2026, une trousse de conversion en véhicule à basse vitesse (LSV) conforme aux exigences fédérales, sans frais supplémentaires. Cette trousse fera passer la vitesse maximale à 25 mi/h (40 km/h) et ajoutera notamment un rétroviseur, une caméra de recul ainsi qu’un système d’avertissement pour les piétons, permettant au véhicule d’être admissible à la circulation sur les routes dont la limite de vitesse affichée est de 35 mi/h (environ 60 km/h), lorsque la réglementation locale le permet.

À bord, la Topolino est équipée d’un combiné d’instruments numérique, d’un support pour téléphone intelligent, d’un port de recharge USB-C, d’un espace pour les bagages, d’un sélecteur de vitesses ainsi que de compartiments de rangement supplémentaires. Le modèle de série comprend également un système de dégivrage du pare-brise.

FIAT affirme que la Topolino vise à répondre à l’intérêt croissant pour les moyens de transport électriques compacts qui comblent l’écart entre les voiturettes de golf et les automobiles conventionnelles, le tout avec une touche de style italien.