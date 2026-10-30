Récompenses pour la recharge de VÉ au Canada : taux, conditions et paiements comparés

FLO paie 10 ¢/kWh à la maison et aux bornes publiques FLO dès le 2 novembre.

Le Règlement sur les combustibles propres finance ces programmes ; seuls les exploitants de réseau créent les crédits.

La plupart des programmes limitent chaque borne à un seul programme par année civile.

Dernière mise à jour : octobre 2026

FLO ouvre le 2 novembre les inscriptions à son nouveau programme de récompenses, qui verse 10 ¢ pour chaque kWh admissible rechargé sur une borne FLO Home connectée ou aux bornes publiques FLO. Le réseau québécois se joint ainsi à une vingtaine de programmes canadiens qui paient les propriétaires de VÉ pour la recharge à domicile, tous financés par le Règlement sur les combustibles propres du gouvernement fédéral.

Les taux annoncés vont de 2 ¢ à plus de 20 ¢ le kWh, et les petits caractères varient encore davantage. Voici d’où vient l’argent, ce que chaque programme verse et ce qu’il faut vérifier avant de vous inscrire.

D’où vient l’argent : les crédits de combustibles propres

Le Règlement sur les combustibles propres oblige les fournisseurs de carburant à réduire l’intensité carbone de l’essence et du diesel qu’ils vendent. Ceux qui n’y arrivent pas achètent des unités de conformité, et l’électricité utilisée pour recharger un VÉ génère justement ces unités.

Mais voilà : vous ne pouvez pas créer ces crédits vous-même. Pour les bornes résidentielles, le règlement réserve ce droit à l’exploitant du réseau de recharge, soit l’entreprise qui gère la plateforme de données et détient les données de recharge. C’est pourquoi chaque programme exige une borne ou un véhicule connecté, et pourquoi chacun conserve vos données de consommation.

L’exploitant vend les crédits et vous en remet une partie. Les crédits d’une année civile sont déclarés à Ottawa au plus tard le 30 avril de l’année suivante, ce qui explique pourquoi tant de programmes paient une fois par année.

Programme Récompenses FLO : 10 ¢/kWh à la maison et sur la route

Taux : 10 ¢ par kWh admissible, sans paliers ni minimum par séance

10 ¢ par kWh admissible, sans paliers ni minimum par séance Bornes résidentielles : FLO Home X3, X6 ou X8 connectée au Wi-Fi, ou X5 au moyen de son module CPL, jumelée dans l’application FLO ; la G5, plus ancienne, n’est pas admissible

FLO Home X3, X6 ou X8 connectée au Wi-Fi, ou X5 au moyen de son module CPL, jumelée dans l’application FLO ; la G5, plus ancienne, n’est pas admissible Recharge publique : les bornes affichées avec le filtre « FLO » dans l’application ; les bornes des réseaux partenaires et celles des lieux de travail ne rapportent rien

les bornes affichées avec le filtre « FLO » dans l’application ; les bornes des réseaux partenaires et celles des lieux de travail ne rapportent rien Inscription : gratuite, à compter du 2 novembre dans l’application FLO ; les récompenses commencent le jour de l’inscription, sans rétroactivité

gratuite, à compter du 2 novembre dans l’application FLO ; les récompenses commencent le jour de l’inscription, sans rétroactivité Paiement : crédit dans le portefeuille FLO (FLO Wallet) pour la recharge publique dès le printemps 2027, paiements en argent à partir de l’automne 2027

crédit dans le portefeuille FLO (FLO Wallet) pour la recharge publique dès le printemps 2027, paiements en argent à partir de l’automne 2027 Garantie : une FLO Home inscrite conserve sa garantie aussi longtemps que le programme existe et que vous y participez

FLO vend ses bornes résidentielles connectées de la série X depuis qu’elle a annoncé les modèles X3, X6 et X8 en avril 2024. Nul besoin d’en posséder une pour participer, toutefois : tout utilisateur de l’application FLO au Canada peut accumuler des récompenses aux bornes publiques FLO, ce qu’aucun des autres programmes recensés ici ne paie.

Quelques conditions méritent d’être connues d’avance. Si vous quittez le programme, votre FLO Home revient à sa garantie standard, calculée à partir de la date d’achat initiale. FLO peut modifier ou abolir le taux, mais les récompenses déjà accumulées sont honorées, et l’entreprise précise qu’elles peuvent être imposables.

Les récompenses de recharge de VÉ au Canada, côte à côte

Pour la plupart des propriétaires, la borne déjà installée au mur réduit rapidement le choix. Les taux ci-dessous sont ceux annoncés par chaque exploitant.

Avec votre propre borne

Programme Taux Bornes admissibles Mode de paiement Programme Récompenses FLO 10 ¢/kWh FLO Home X3, X5, X6, X8 Portefeuille FLO (printemps 2027), argent (automne 2027) Grizzl-E Club De 3 ¢ à 10 ¢/kWh, selon le cumul de kWh ; 5 ¢ de plus sur les bornes achetées dès le 1er octobre 2026 Bornes Grizzl-E Connect Retrait en argent à partir d’un solde de 10 $ ChargeLab Rewards 10 ¢/kWh Bornes OCPP compatibles, maisons unifamiliales Cartes-cadeaux chaque trimestre ; paiement en argent prévu d’ici la fin de 2026 Chargy 10 ¢/kWh Bornes OCPP, maisons unifamiliales Virement Interac ou transfert électronique de fonds chaque mois, minimum de 100 kWh dans le mois Electric Avenue 13 ¢/kWh Bornes Electric Avenue ou bornes OCPP 1.6 compatibles Premiers paiements au début de 2027 ; recharge comptabilisée depuis le 1er août 2026 Club Roulez Électrique De 13 ¢ à 18 ¢/kWh au Québec, en Ontario et en C.-B., selon la marque de la borne Bornes OCPP admissibles, Sigenergy, FractalEV ; Tesla Wall Connector en version bêta Une fois par année ; points de 2026 versés vers septembre 2027 metroEV Rewards 10 ¢/kWh Bornes OCPP admissibles Dépôt direct une fois par année, minimum de 100 $ Variablegrid Plus 10 ¢/kWh Bornes Variablegrid Argent à partir d’un solde de 50 $ Pion Power GreenMiles 10 ¢/kWh en points ; 16 ¢ jusqu’au 31 décembre après 5 000 kWh Pion Flex-AC, Flex-AC Elite Une fois par année à partir de 1 000 points (100 $) EcoWatt (TechnoVE) 12 ¢/kWh (taux indicatif) Bornes TechnoVE admissibles connectées au Wi-Fi Chèque une fois par année, le premier à l’été 2027

Le Club Roulez Électrique est accessible sur invitation seulement. Variablegrid Plus a été lancé en septembre avec Kia Canada comme premier constructeur partenaire.

Propriétaires de Tesla et suivi par le véhicule

Programme Taux Matériel admissible Mode de paiement RoadToEV 10 ¢/kWh, jusqu’à 15 ¢ avec les parrainages Tesla Wall Connector Une fois par année, dans un portefeuille numérique, puis par virement Interac WattsApp De 21 à 33 points/kWh en octobre (1 point = 1 ¢) Tesla Wall Connector 3e génération ou Universal Virement Interac après la vérification du premier trimestre, minimum de 100 $ Telemiq Rewards De 5 ¢ à 14,5 ¢/kWh, par paliers selon le volume annuel Compte de véhicule Tesla ou Ford, recharge vérifiée à domicile Virement Interac après l’audit du premier trimestre, minimum de 100 $

Telemiq lit les données de recharge dans le véhicule ; une borne de niveau 2 de base, non connectée, peut donc être admissible.

Borne fournie contre un dépôt

Programme Taux Dépôt remboursable SWTCH Home Charging Program 3 ¢, puis 11 ¢ après 1 500 kWh 300 $ Hypercharge Home Club 3 ¢, puis 11 ¢ après 1 500 kWh 299 $, plus 30 $ de livraison DashSharing 3 ¢, puis 11 ¢ après 1 500 kWh Varie selon le modèle Soneil Spark Cashback 6 ¢, puis 11 ¢ après 1 250 kWh 299 $, plus 25 $ de livraison Clearshot Labs 3 ¢ 300 $

Prenez le mot « gratuite » avec un grain de sel : chacune de ces offres exige le dépôt, remboursé une fois que la borne a enregistré la quantité d’énergie prévue.

Programmes régionaux

Iceberg EV (Terre-Neuve-et-Labrador) : 12 ¢/kWh, versés chaque trimestre par virement électronique, sur les bornes Autel MaxiCharger

12 ¢/kWh, versés chaque trimestre par virement électronique, sur les bornes Autel MaxiCharger EcoCharge Rewards (maisons unifamiliales de la C.-B.) : 10 ¢/kWh une fois le dépôt de 199 $ remboursé, à 1 500 kWh

10 ¢/kWh une fois le dépôt de 199 $ remboursé, à 1 500 kWh Charging Right (projet pilote en Ontario) : de 3 ¢ à 13 ¢/kWh selon les forfaits offerts

de 3 ¢ à 13 ¢/kWh selon les forfaits offerts KENI Recharge : a annoncé un Club Privilège à 13 ¢/kWh pour ses bornes, pas encore lancé

Une borne, un programme par année

Le règlement interdit de réclamer deux fois la même électricité. Les programmes en font une règle contractuelle : ChargeLab, RoadToEV et Roulez Électrique limitent chacun une borne à un seul programme par année civile.

Concrètement, un changement de programme attend le 1er janvier. La rétroactivité varie aussi : Electric Avenue comptabilise la recharge depuis le 1er août 2026, certaines bornes du Club Roulez Électrique depuis le 1er janvier, et FLO à partir du jour de l’inscription.

Cinq points à vérifier dans les petits caractères

Avant de vous inscrire, cinq clauses méritent une lecture attentive.

À qui appartiennent les crédits : les conditions de Chargy lui accordent le droit exclusif sur les crédits de votre borne ; celles de metroEV lui cèdent les autres incitatifs liés à la borne

les conditions de Chargy lui accordent le droit exclusif sur les crédits de votre borne ; celles de metroEV lui cèdent les autres incitatifs liés à la borne Durée minimale : metroEV exige 12 mois ; chez Chargy, chaque partie peut mettre fin à l’entente avec un préavis de 30 jours

metroEV exige 12 mois ; chez Chargy, chaque partie peut mettre fin à l’entente avec un préavis de 30 jours Pénalités hors ligne : SWTCH peut conserver le dépôt et les gains d’une borne gratuite restée hors ligne 180 jours ; metroEV peut retirer une borne après la même période

SWTCH peut conserver le dépôt et les gains d’une borne gratuite restée hors ligne 180 jours ; metroEV peut retirer une borne après la même période Seuils et récupérations : les seuils de paiement vont de 10 $ (Grizzl-E) à 100 $ (plusieurs programmes), et Chargy peut récupérer jusqu’à 24 mois de paiements en cas de déclarations fausses ou en double

les seuils de paiement vont de 10 $ (Grizzl-E) à 100 $ (plusieurs programmes), et Chargy peut récupérer jusqu’à 24 mois de paiements en cas de déclarations fausses ou en double Changements de taux : FLO et Chargy se réservent le droit de modifier leurs taux, et Pion Power fixera son taux de 2027 l’an prochain

Combien rapporte la recharge à domicile

Le calcul est simple. À 10 ¢/kWh, chaque tranche de 1 000 kWh rechargés à la maison rapporte 100 $. Un conducteur qui fait passer 4 000 kWh dans sa borne en un an touche 400 $ à ce taux, ou 520 $ à 13 ¢.

Les programmes avec dépôt démarrent plus lentement : les 1 500 premiers kWh à 3 ¢ rapportent 45 $ avant le passage au taux de 11 ¢.

Les subventions pour l’achat de la borne

Les récompenses paient au kWh. Les programmes provinciaux aident encore à l’achat, pour ceux qui s’équipent maintenant :

Québec : Écorecharge verse un montant fixe de 600 $ pour une borne résidentielle admissible d’au moins 600 $ avant taxes ; il faut posséder un VÉ au moment de la demande, et l’installation n’est pas couverte. Dorval ajoute 50 % des coûts jusqu’à 500 $, et Saint-Eustache, 250 $.

Écorecharge verse un montant fixe de 600 $ pour une borne résidentielle admissible d’au moins 600 $ avant taxes ; il faut posséder un VÉ au moment de la demande, et l’installation n’est pas couverte. Dorval ajoute 50 % des coûts jusqu’à 500 $, et Saint-Eustache, 250 $. Colombie-Britannique : CleanBC Go Electric couvre 50 % des coûts jusqu’à 350 $ (75 % jusqu’à 750 $ pour les demandeurs autochtones). Dans certains codes postaux, une bonification de 1 750 $ de BC Hydro, offerte jusqu’au 31 décembre 2026, et une prime de 250 $ du programme Peak Saver portent le total à 2 350 $. Les bornes Tesla ne sont plus admissibles.

CleanBC Go Electric couvre 50 % des coûts jusqu’à 350 $ (75 % jusqu’à 750 $ pour les demandeurs autochtones). Dans certains codes postaux, une bonification de 1 750 $ de BC Hydro, offerte jusqu’au 31 décembre 2026, et une prime de 250 $ du programme Peak Saver portent le total à 2 350 $. Les bornes Tesla ne sont plus admissibles. Manitoba : Manitoba Hydro prête jusqu’à 3 000 $ par borne, installation comprise, dans le cadre de son prêt pour l’efficacité énergétique résidentielle (Home Energy Efficiency Loan).

Manitoba Hydro prête jusqu’à 3 000 $ par borne, installation comprise, dans le cadre de son prêt pour l’efficacité énergétique résidentielle (Home Energy Efficiency Loan). Programmes terminés : le Nouveau-Brunswick a mis fin à sa remise pour bornes le 1er juillet 2025, et le Yukon, le 31 mars 2026.

Les tarifs de pointe s’appliquent toujours

Les programmes de récompenses paient le même montant par kWh à toute heure ; la question du moment revient donc à votre distributeur d’électricité. Le tarif Flex D d’Hydro-Québec facture 46,463 ¢/kWh pendant les événements de pointe hivernaux (de 6 h à 10 h et de 16 h à 20 h, jusqu’à 120 heures entre le 1er décembre et le 31 mars), et l’option de crédit hivernal n’accepte plus de nouveaux clients depuis le 31 mars 2026.

Hilo peut interrompre automatiquement la recharge pendant ces événements, mais seules les bornes résidentielles EVduty sont compatibles. Hydro-Québec a aussi sondé les conducteurs au sujet d’une récompense annuelle de 50 $ pour la recharge de nuit, sans annoncer de programme. En Colombie-Britannique, Peak Saver verse 50 $ pour chaque saison où l’appareil reste inscrit.

Alors, par où commencer ? Par la borne que vous avez déjà. Les propriétaires d’une FLO ou d’une Grizzl-E ont leur programme maison, ceux d’une borne OCPP peuvent magasiner le meilleur taux chaque année, et les propriétaires d’un Tesla Wall Connector disposent d’une courte liste bien à eux.

Réponses rapides

Puis-je vendre moi-même les crédits de ma recharge à domicile ? Non. En vertu du Règlement sur les combustibles propres, seul l’exploitant du réseau de recharge peut créer des crédits à partir d’une borne résidentielle. Vous vous inscrivez à un programme, et l’exploitant vous remet une partie de la valeur.

Puis-je inscrire la même borne à deux programmes ? Pas pendant la même année civile. Le règlement interdit de réclamer deux fois la même électricité, et des programmes comme ChargeLab, RoadToEV et Roulez Électrique limitent chaque borne à un programme par année ; un changement attend donc le 1er janvier.

Ma borne plus ancienne est-elle admissible ? Seulement si elle se connecte à un réseau et transmet sa consommation. Une borne non connectée ne peut pas générer de crédits ; l’ancienne FLO Home G5, par exemple, n’est pas admissible. Les programmes fondés sur le véhicule, comme Telemiq, font exception en lisant les données de recharge d’un compte Tesla ou Ford.

Combien puis-je gagner en un an ? À 10 ¢/kWh, chaque tranche de 1 000 kWh rechargés à domicile rapporte 100 $ ; 4 000 kWh rapportent donc 400 $.

Quand suis-je payé ? Tout dépend du programme. Plusieurs paient une fois par année, après la déclaration des crédits à Ottawa au plus tard le 30 avril de l’année suivante ; Chargy paie chaque mois, tandis que ChargeLab et Iceberg EV paient chaque trimestre.