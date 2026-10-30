Pneus d’hiver obligatoires au Canada ? Les règles province par province

Au Québec, les pneus d’hiver sont obligatoires du 1er décembre au 15 mars.

En Colombie-Britannique, pneus d’hiver ou chaînes sur les routes désignées dès le 1er octobre.

Rabais d’assurance obligatoire en Ontario ; prêt jusqu’à 2 000 $ au Manitoba.

Les automobilistes québécois ont jusqu’au 1er décembre pour équiper de pneus d’hiver tout véhicule immatriculé au Québec, et l’obligation reste en vigueur jusqu’au 15 mars inclusivement. Ceux qui se font prendre sans pneus conformes s’exposent à une amende de 200 $ à 300 $, plus les frais.

Le Québec est la seule province où les pneus d’hiver sont obligatoires partout.

La Colombie-Britannique les exige sur les routes désignées, l’Ontario oblige les assureurs à offrir un rabais et le Manitoba prête l’argent pour acheter un train de pneus. Voici comment fonctionne chaque règle, et ce que certifie vraiment le pictogramme de la montagne et du flocon sur le flanc d’un pneu.

Province Règle Période Amende ou avantage Québec Obligatoires sur les véhicules immatriculés au Québec Du 1er décembre au 15 mars Amende de 200 $ à 300 $, plus les frais Colombie-Britannique Pneus d’hiver ou chaînes sur les routes désignées Du 1er octobre au 30 avril (31 mars sur certaines routes) Amende de 121 $ Ontario Non obligatoires ; les assureurs doivent offrir un rabais Fixée par chaque assureur Rabais fixé par chaque assureur Manitoba Non obligatoires ; financement offert par la SAPM Aucune date fixe Jusqu’à 2 000 $ au taux préférentiel plus 2 % Autres provinces et territoires Non obligatoires Aucune Aucun

Québec : pneus d’hiver obligatoires du 1er décembre au 15 mars

L’obligation vise tous les véhicules automobiles immatriculés au Québec, y compris les véhicules de location. Les véhicules immatriculés hors Québec en sont exemptés, tout comme les remorques, les véhicules lourds et la machinerie agricole.

Un véhicule acheté chez un commerçant profite aussi d’un répit de sept jours après l’acquisition, à condition d’avoir le contrat de vente à bord. Dans certaines situations précises, la SAAQ peut délivrer un certificat d’exemption de sept jours, à raison d’au plus quatre par véhicule pendant la période obligatoire, selon CAA-Québec.

La loi québécoise remonte à 2008 et s’appliquait à l’origine à partir du 15 décembre. En 2018, Québec a envisagé le 15 novembre avant de devancer la date au 1er décembre, une règle en vigueur depuis décembre 2019.

Seuls deux types de pneus sont conformes : ceux qui portent le pictogramme de la montagne à trois sommets et du flocon de neige, et les pneus à crampons. Les crampons sont permis du 15 octobre au 1er mai.

La profondeur minimale des rainures est de 1,6 mm, mais le gouvernement recommande au moins 4,8 mm en hiver. Un truc simple : insérez une pièce de 25 cents dans une rainure, le museau du caribou vers le bas. Si vous voyez le museau, le pneu manquera d’adhérence dans la neige profonde.

Colombie-Britannique : routes désignées dès le 1er octobre

La Colombie-Britannique rattache sa règle à la carte routière. Les pneus d’hiver ou les chaînes sont obligatoires sur la plupart des routes du 1er octobre au 30 avril ; sur certaines routes situées hors des cols de montagne et des zones à fortes chutes de neige, l’obligation prend fin le 31 mars.

Des panneaux indiquent chaque route visée, et les automobilistes en infraction peuvent être refoulés et recevoir une amende de 121 $.

Plusieurs secteurs du Lower Mainland et du sud-est de l’île de Vancouver en sont exemptés grâce à leur hiver côtier plus doux, mais certains tronçons, comme le Malahat, exigent tout de même des pneus d’hiver.

Bon à savoir si vous prenez la route vers l’Ouest : la définition britanno-colombienne est plus souple que la nôtre. Un pneu d’hiver légal doit avoir au moins 3,5 mm de bande de roulement et porter soit l’inscription M+S, soit le pictogramme de la montagne et du flocon, la province recommandant ce dernier pour la conduite par temps froid.

Des chaînes sur des pneus d’été ne sont pas acceptées sur les routes désignées. Les pneus à crampons y sont permis du 1er octobre au 30 avril.

Ontario : aucune obligation, mais un rabais d’assurance obligatoire

L’Ontario n’exige pas de pneus d’hiver. Depuis le 1er janvier 2016, par contre, tout assureur automobile doit offrir un rabais pour les véhicules qui en sont équipés, sur les polices émises ou renouvelées à partir de cette date.

Le règlement ne fixe pas le montant : chaque assureur décide du rabais, des dates où les pneus doivent être installés et des pneus admissibles. Certains excluent les pneus quatre saisons même s’ils portent le pictogramme du flocon. Avant d’acheter, mieux vaut demander à votre assureur ses conditions par écrit.

Manitoba : jusqu’à 2 000 $ de financement pour des pneus d’hiver

La Société d’assurance publique du Manitoba (SAPM) gère le Programme de pneus d’hiver, qui prête aux particuliers assurés par la SAPM jusqu’à 2 000 $ par véhicule, au taux préférentiel plus 2 %, pour l’achat de pneus d’hiver et d’équipement connexe.

Les prêts s’étalent sur un à quatre ans et s’organisent chez l’un des plus de 670 détaillants participants. Selon la SAPM, plus de 287 000 prêts totalisant plus de 387 millions de dollars ont été consentis depuis le lancement du programme en 2014.

Les règles se sont resserrées cet automne. Depuis le 1er octobre 2026, seuls les pneus désignés comme pneus d’hiver par le fabricant et portant le pictogramme de la montagne à trois sommets et du flocon sont admissibles.

Autres provinces et territoires : aucune obligation

Chaque province et territoire fixe ses propres règles en matière de pneus d’hiver. Hormis la règle québécoise, qui s’applique partout, et les routes désignées de la Colombie-Britannique, aucune autre administration ne les exige actuellement.

Ce que certifie vraiment le pictogramme de la montagne et du flocon

Ce petit pictogramme est défini dans la loi fédérale.

Selon le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, un pneu d’hiver doit réussir l’essai de traction ASTM F1805 sur neige moyennement tassée, en obtenant un indice de traction d’au moins 110 par rapport à l’ancien pneu de référence P195/75R14, ou de 112 par rapport au nouveau pneu de référence P225/60R16, et porter le pictogramme sur au moins un flanc.

Concrètement, il garantit au moins 10 % plus de traction sur la neige qu’un pneu de référence.

C’est un minimum, et il ne vise que la neige. Aucune norme gouvernementale sur l’adhérence sur la glace n’existe au Canada, aux États-Unis ou dans l’Union européenne, selon Transports Canada.

Les pneus quatre saisons peuvent aussi porter ce pictogramme, ce qui sème la confusion : en 2021, un sondage Michelin révélait que 66 % des Canadiens croyaient que tout pneu portant ce symbole est un pneu d’hiver.

La loi québécoise accepte tout pneu muni du pictogramme. Le programme manitobain exige maintenant des pneus désignés comme pneus d’hiver par le fabricant, et certains assureurs ontariens tracent la même ligne.

Le calendrier ne dit pas tout, cela dit. La SAPM recommande d’installer les pneus d’hiver dès que la température se maintient sous 7 °C, peu importe la date limite provinciale. Si vous magasinez encore, nos meilleurs choix de pneus d’hiver 2025-2026 sont un bon point de départ.