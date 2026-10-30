Waymo choisit Toyota pour lancer ses robotaxis à l’international

La flotte de bZ4X autonomes amorce ses essais et sa validation au Japon en 2027.

Toyota assemble les véhicules et installe le matériel de Waymo à l’usine Takaoka.

Le Royaume-Uni et d’autres marchés de Waymo suivront par la suite.

Toyota et Waymo ont annoncé aujourd’hui la prochaine étape de leur partenariat en conduite autonome : une flotte de robotaxis Toyota bZ4X équipés du système de conduite autonome de Waymo amorcera ses essais et sa validation au Japon en 2027. Le déploiement au Royaume-Uni et dans d’autres marchés desservis par Waymo est prévu au cours des années suivantes.

Toyota présente le projet comme le premier service de taxis entièrement autonomes au Japon à utiliser des véhicules fabriqués au pays en grand volume. Il fait suite à l’entente préliminaire annoncée par les deux entreprises en avril 2025.

Essais et validation au Japon : 2027

2027 Marchés suivants : Royaume-Uni, puis d’autres marchés desservis par Waymo

Royaume-Uni, puis d’autres marchés desservis par Waymo Assemblage : usine Takaoka, Toyota City, préfecture d’Aichi

usine Takaoka, Toyota City, préfecture d’Aichi Niveau d’autonomie : niveau 4 de la SAE

L’usine Takaoka assemble le véhicule et le matériel de Waymo sous un même toit

Toyota construira les véhicules à son usine Takaoka de Toyota City. Tout le processus se déroule au même endroit, de l’assemblage du bZ4X de base à l’intégration du matériel de conduite autonome de Waymo.

Les véhicules sont conçus pour une conduite autonome de niveau 4 : le véhicule gère toutes les tâches de conduite dans une zone définie, sans conducteur humain. Toyota apporte son savoir-faire en fabrication et en développement de véhicules ; Waymo fournit son système de conduite autonome, le Waymo Driver.

Toyota rejoint ainsi Hyundai parmi les constructeurs partenaires de Waymo. En octobre 2024, Hyundai avait annoncé qu’elle construirait des IONIQ 5 équipés de la technologie Waymo à son usine Metaplant America, en Géorgie.

4 ajouts pour les passagers : dégagement, portières automatiques, hayon et éclairage

Le bZ4X destiné à Waymo reçoit un aménagement sur mesure axé sur le confort et l’accessibilité. Toyota mentionne un généreux dégagement pour les jambes à l’arrière, des portières automatiques, un hayon à commande électrique et un éclairage d’ambiance, le tout pour faciliter l’entrée et la sortie des passagers. Sans conducteur à bord pour aider avec une portière ou une valise, ces détails pèsent plus lourd que dans un multisegment ordinaire.

Les consommateurs canadiens connaissent ce multisegment électrique sous un nom plus court : depuis l’année-modèle 2026, le bZ4X est vendu ici sous le nom de Toyota bZ.

Waymo se dit jusqu’à 20 fois plus sûre en matière de blessures graves

Le cochef de la direction de Waymo, Dmitri Dolgov, a cité les données de sécurité de l’entreprise et la réputation de Toyota pour expliquer l’entente.

« Dans les secteurs où Waymo est présente, nous avons démontré que nous sommes jusqu’à 20 fois plus sûrs que les conducteurs humains en matière de blessures graves liées aux collisions, et notre partenariat avec Toyota nous aidera à offrir la sécurité et la commodité de la conduite autonome à plus de gens dans le monde, y compris dans des marchés internationaux clés comme le Japon, a déclaré Dmitri Dolgov. Nous avons choisi Toyota en raison du respect que nous portons à la sécurité, à la fiabilité et à la qualité légendaires de ses véhicules. »

Les Toyota de particuliers et Woven by Toyota aussi dans la mire

Le service de taxis n’est qu’un volet. Toyota et Waymo continueront d’explorer la conduite autonome pour les véhicules Toyota appartenant à des particuliers. Avec Woven by Toyota, elles étudieront aussi comment les données et les apprentissages tirés des activités réelles de Waymo pourraient améliorer la sécurité des autres usagers de la route.

« La technologie de sécurité fait la plus grande différence lorsqu’elle rejoint le plus de gens possible, a déclaré Hiroki Nakajima, membre du conseil d’administration et vice-président exécutif de Toyota. Aucune entreprise ne peut atteindre seule l’objectif de zéro accident de la route, mais avec des partenaires comme Waymo, nous y arriverons, un pas à la fois. »

Waymo vise un lancement commercial à Toronto en 2028

L’annonce d’aujourd’hui nomme le Japon et le Royaume-Uni comme premiers marchés de la flotte Toyota. Plus près de chez nous, Waymo a récemment commencé à cartographier Toronto dans le cadre du programme pilote ontarien sur les véhicules automatisés, en vue d’un lancement commercial prévu en 2028, ce qui en fait la première ville canadienne dans les plans de l’entreprise.