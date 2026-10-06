Jeep Cherokee 2026 : est-ce que ça vaut la peine?

Le Jeep Cherokee 2026 marque le retour de l’utilitaire compact après trois ans d’absence, introduisant du même coup une toute nouvelle motorisation hybride.

Le Cherokee se positionne entre le Compass, aussi un modèle compact, mais un peu plus petit et plutôt vieillissant, ainsi que le Grand Cherokee de taille intermédiaire. La marque cherche évidemment à augmenter ses parts de marché dans une catégorie extrêmement populaire au Canada, mais dans lequel se trouve une pléthore de modèles tout aussi bien aboutis les uns que les autres.

Ce segment comprend, et la liste est longue, le Buick Envision, le Chevrolet Equinox, le Ford Bronco Sport, le GMC Terrain, le Honda CR-V, le Hyundai Tucson, le Jeep Compass, le Kia Sportage, le Mazda CX-5, le Mitsubishi Eclipse Cross, le Mitsubishi Outlander, le Nissan Rogue, le Subaru Forester, le Toyota RAV4 et le Volkswagen Tiguan. On exclut même les modèles 100 % électrique dans cette énumération.

La gamme du Jeep Cherokee 2026 consiste en déclinaisons de base, Laredo, Limited, Édition 85e anniversaire et Overland. Il n’y a pas de variante purement hors route, mais ça viendra bientôt alors que Jeep a annoncé l’ajout du Cherokee Trailhawk pour 2027.

Pour l’instant, les ventes du Cherokee sont symboliques, avec 2 981 unités écoulées durant la première moitié de 2026, en avant-dernière place devant l’Eclipse Cross, et tout juste derrière le Compass. En revanche, Honda a vendu 29 385 unités de son CR-V, Toyota a vendu 27 802 unités de son RAV4 et Hyundai s’est départie de 25 380 unités de son Tucson. Jeep a du pain sur la planche, comme on dit.

Le Jeep Cherokee 2026 est-il écoénergétique?

Pourtant, le nouveau Cherokee ne manque pas d’intérêt, puisqu’il est muni d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre, assisté d’un système hybride. À lui seul, le moteur à essence produit 177 chevaux et un couple de 221 livres-pied, et, en combinant celui-ci avec deux moteurs électriques, on obtient 210 chevaux et 230 livres-pied. Comme beaucoup de véhicules hybrides, il est possible de rouler uniquement sur les électrons, sur de courtes distances jusqu’à une vitesse de 100 km/h dans ce cas-ci.

Le tout est géré par une boîte automatique à variation continue, à gestion électronique, soutenu par une batterie lithium-ion NCM-graphite de 1,03 kWh, et un système électrique de 400 volts. La puissance est évidemment acheminée aux quatre roues, avec le système Jeep Active Drive I. Donc, un rouage réactif favorisant les roues avant en conduite normale, et pas de boîtier de transfert à deux vitesses, mais l’on a droit à quatre modes de conduite du système Selec-Terrain, dont Auto, Sport, Snow (neige) et Sand/Mud (sable/boue).

Question de sauver encore plus de carburant, la motorisation comprend un système automatique arrêt/redémarrage et une récupération d’énergie au freinage. Selon Stellantis, la carrosserie du Cherokee affiche un coefficient de traînée de 0,335, un aérodynamisme similaire à ceux de ses rivaux principaux.

Voici la consommation du Jeep Cherokee 2026, alors que l’essence régulière à indice d’octane de 87 peut être utilisée :

Déclinaisons Ville/route/mixte (L/100 km) Émissions de CO2 (g/km) Base, Laredo, Limited, 85e anniversaire, Overland 6,1 / 6,7 / 6,3 150

Lors de notre récent essai estival, consistant d’un voyage aller-retour de Montréal au New Hampshire à bord de la version Limited chaussée de roues de 18 pouces avec pneus toutes saisons 225/60R18, nous avons observé une excellente moyenne de 5,8 L/100 km.

Comment se compare le Jeep Cherokee 2026 à sa concurrence?

De façon générale, le nouveau système hybride du Cherokee fonctionne bien. Les transitions entre l’électrique et le moteur à essence sont largement imperceptibles, et en voyant la consommation au terme de notre essai, l’efficacité énergétique est réelle. Sur papier, seul le Toyota RAV4 est plus frugal avec sa cote mixte de 5,5 L/100 km, bien que le CR-V (6,4), le Tucson (6,7), le Sportage (6,7) et le Forester (6,9) soient à peine plus énergivores.

En revanche, on aimerait un freinage plus linéaire à très basse vitesse. Tout juste avant de s’immobiliser à un panneau d’arrêt ou un feu rouge, les freins mordent soudainement plus fort et ça brasse les occupants. Rien de grave, mais un tantinet achalant.

Comparons quelques spécifications techniques entre le Cherokee, le CR-V, le Sportage et le RAV4 :

Caractéristiques Jeep Cherokee 2026 Honda CR-V 2026 Kia Sportage 2026 Toyota RAV4 2026 Prix tout frais inclus 42 390 $ à 62 070 $ 40 374 $ à 55 149 $ 35 279 $ à 56 229 $ 40 429 $ à 63 184 $ Moteurs L4 turbo 1,6 L hybride L4 turbo 1,5 L

L4 2,0 L hybride L4 2,5 L

L4 turbo 1,6 L hybride

L4 turbo 1,6 L hybride rechargeable L4 2,5 L hybride

L4 2,5 L hybride rechargeable Rouages Intégral Avant, intégral Avant, intégral Intégral Puissance (ch) 210 190 à 204 187 à 268 236 à 324 Couple (lb-pi) 230 179 à 247 178 à 271 163 (moteur à essence seulement) à 201 (moteur électrique seulement) Consommation mixte (L/100 km) 6,3 6,4 à 8,4 6,6 à 8,9 5,5 à 6,4 Empattement (mm) 2 869 2 700 à 2 701 2 755 2 690 Longueur (mm) 4 778 4 695 4 685 4 601 à 4 655 Largeur (mm) 1 898 1 865 1 865 1 853 Hauteur (mm) 1 715 1 680 à 1 690 1 678 1 688 Dégagement pour la tête avant/arrière (mm) 965 à 1 023 / 969 à 1 022 970 à 1 016 / 970 959 à 1 006 / 959 à 1 000 963 / 1 003 Dégagement pour les jambes avant/arrière (mm) 1 050 / 977 1 049 / 1 042 1 052 / 1 050 1 041 / 960 Volume de chargement min/max (L) 952 / 1 935 1 028 à 1 113 / 2 030 à 2 166 977 à 1 121 / 1 852 à 2 098 1 070 / 1 993 Capacité de remorquage (kg) 1 588 454 à 680 907 à 1 134 794 à 1 588

En comparant les dimensions extérieures, on se rend compte que le Jeep Cherokee 2026 est un gros compact, et au même titre que le Mitsubishi Outlander, il pourrait même être considéré par les acheteurs d’utilitaires intermédiaires. Toutefois, ses dimensions intérieures sont plutôt comparables à celles des modèles compacts, alors que les CR-V et Sportage offrent un meilleur dégagement pour les jambes à l’arrière. Même chose pour le volume de chargement, celui du Jeep étant surpassé par ceux des Honda, Kia, Subaru et Toyota.

Le Cherokee se reprend avec sa capacité de remorquage de 1 588 kilogrammes ou 3 500 livres sur toutes les déclinaisons, au sommet de la catégorie et à égalité avec le RAV4 hybride rechargeable.

Bon, c’est plus ou moins important, mais les variantes hybrides et hybrides rechargeables du Tucson (231 et 268 chevaux), du Sportage (232 et 268 chevaux), de l’Outlander (297 chevaux), du Rogue (248 chevaux) et du RAV4 (236 et 324 chevaux) sont plus puissants que le Cherokee. Ces étalons supplémentaires ne rendent pas nécessairement ces rivaux plus amusants ou performants, et après tout, l’économie de carburant est plus importante, pas vrai?

Le Jeep Cherokee 2026 est-il agréable à conduire?

Oui, certainement. La puissance est au rendez-vous et la motorisation hybride n’éprouve aucun problème à déplacer les quelque 1 950 kg du Jeep. En revanche, les propriétaires de la génération précédente du Cherokee muni du V6 de 3,6 L apprécient probablement les performances et la sonorité, et risquent de trouver le nouveau modèle moins caractériel.

Plus lourd que ses rivaux à motorisation hybride, le Cherokee n’est pas maladroit sur la route, bien au contraire. On aime son aplomb, on sent la structure solide, et si la qualité de roulement est légèrement saccadée en circulation urbaine, c’est plus agréable sur la grand-route. En contrepartie, l’habitacle pourrait être mieux insonorisé contre les bruits de pneus et de suspension. Tant qu’à parler de nos intolérances auditives, lorsque l’on plaçait un téléphone dans la zone de recharge par induction, un bourdonnement s’activait, si fort et agaçant que l’on a plutôt utilisé des câbles pour recharger nos appareils.

Ce qui ne fait aucun bruit, toutefois, ce sont les poignées de porte électriques. On verrouille le véhicule à l’aide de la télécommande, on l’on n’entend aucun clic, au point où l’on se demande si les serrures de portes ont bel et bien été activées. De l’intérieur, on ouvre les portes à l’aide d’un bouton électrique, une technologie soulevant des critiques s’il faut ouvrir lesdites portes manuellement en cas d’urgence, et qui pourrait disparaître au cours des prochaines années. Des poignées mécaniques sont dissimulées plus bas dans les portes, un peu trop dissimulées peut-être, et ce, seulement sur les portes avant.

Le système multimédia comporte une interface généralement conviviale, avec des boutons d’accès rapide du côté gauche de l’écran tactile, et une bonne réactivité au toucher du doigt. À l’inverse, le panneau des commandes de climatisation, avec ses boutons électrostatiques, est distrayant à utiliser en conduisant.

D’autre part, Jeep ne s’est pas trop cassé la tête en ce qui concerne la finition de l’habitacle. C’est joli, mais pas trop chic avec des plastiques mats. C’est quand même mieux que des garnitures en noir reluisant qui s’égratignent facilement.

Le Jeep Cherokee 2026 est-il bien équipé?

La version de base du Cherokee comprend des roues en alliage de 17 pouces, des rétroviseurs chauffants, des essuie-glaces de pare-brise à capteur de pluie, un sonar de recul, une clé intelligente, un climatiseur automatique à deux zones, un garnissage des sièges en tissu, un siège du conducteur à hauteur réglable, des sièges avant chauffants, l’instrumentation numérique de 10,25 pouces pour le conducteur, le système multimédia à écran tactile de 12,3 pouces, Apple CarPlay/Android Auto, et une chaîne audio à six haut-parleurs. L’équipement de sécurité inclut la surveillance des angles morts, la prévention de sortie de voie, le freinage autonome d’urgence avec détection de piétons et le régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt et décollage automatique.

La déclinaison Laredo ajoute des roues de 18 pouces, des antibrouillards à DEL, un démarreur à distance, un volant chauffant et gainé de similicuir, un siège du conducteur à dix réglages électriques et des prises USB-C aux places arrière. La Limited profite d’un hayon à commande électrique, d’un éclairage d’approche, de sièges en similicuir, d’un siège du passager avant à huit réglages électriques, d’un ouvre-porte de garage HomeLink, d’un système d’alarme et d’une recharge de téléphones par induction. Un toit ouvrant panoramique est disponible en option, de même qu’un ensemble ajoutant une chaîne audio Alpine a dix haut-parleurs, un hayon électrique à mains libres, un système de navigation et plus.

L’édition 85e anniversaire propose aussi des roues de 20 pouces, d’un système de navigation et d’une chaîne audio Alpine à dix haut-parleurs, alors que le toit panoramique est livrable.

L’Overland inclut le toit ouvrant panoramique et le hayon électrique à mains libres, en plus d’un sonar de stationnement périphérique, d’un garnissage des sièges en similicuir perforé, de sièges avant à dix réglages électriques, d’une fonction-mémoire de position pour le conducteur et d’une chaîne audio Alpine rehaussée, toujours avec dix haut-parleurs. Un ensemble comprenant les sièges avant ventilés, les sièges arrière chauffants, le rétroviseur intérieur à caméra arrière, l’assistance au stationnement Park-Sense et le système de caméras à vue périphérique est également disponible sur l’Overland.

Se détaillant entre 42 390 $ et 62 070 $, le Jeep Cherokee 2026 n’est pas une aubaine dans le segment des utilitaires compacts, alors que le Jeep Compass débutant à 36 995 $ est également offert. Les versions Laredo et Limited nous semblent les meilleurs choix, à moins que l’on tienne vraiment à obtenir des sièges ventilés ou le système de caméras à 360 degrés.

Alors, le Jeep Cherokee 2026 en vaut-il la peine?

Pour l’économie de carburant, certainement. Il figure d’ailleurs parmi les moins énergivores du segment, et la motorisation hybride est offerte de série dans toutes les déclinaisons, comme c’est le cas chez Toyota. Le Cherokee est aussi logeable et confortable, et la liste d’équipement est complète, sans être particulièrement généreuse.

Par contre, il s’agit d’une nouvelle motorisation pour Stellantis en Amérique du Nord, et le constructeur s’est buté à quelques reprises à des problèmes de qualité initiale, alors difficile pour nous de s’exprimer sur sa fiabilité. Du moins pour l’instant.