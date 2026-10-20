Jeep a désormais vendu plus de 300 000 Avenger, dont 60 % sont électrifiés

Le Jeep Avenger est un VUS sous-compact vendu sur 70 marchés mondiaux, mais pas en Amérique du Nord.

Ce modèle est proposé avec des motorisations à essence, hybrides légères et entièrement électriques.

L’Avenger est le VUS le plus vendu en Italie.

Alors que Jeep est en difficulté aux États-Unis, avec des ventes en baisse de 8 % d’une année sur l’autre au troisième trimestre 2026, la situation est différente en Europe, où la marque peut compter sur l’Avenger.

Commercialisé sur 70 marchés à l’international mais absent des États-Unis et du Canada, le Jeep Avenger est un VUS sous-compact lancé en 2023.

En l’espace de trois ans, ce petit multisegment s’est écoulé à plus de 300 000 exemplaires, soit environ la moitié de ce que le défunt Renegade avait atteint sur l’ensemble de ses 10 ans de carrière.

Fait intéressant, 60 % de ces 300 000 ventes proviennent de l’un des trois modèles électrifiés offerts au catalogue, ce qui a contribué à hisser Stellantis au rang de chef de file de l’hybride en Europe.

Les acheteurs ont le choix entre quatre groupes motopropulseurs pour leur Jeep Avenger : essence, hybride léger, hybride léger à traction intégrale électrique, et entièrement électrique.

La version d’entrée de gamme à essence est équipée d’un moteur turbocompressé à 3 cylindres de 1,2 L, jumelé exclusivement à une boîte manuelle à 6 rapports et à une traction avant. Cette motorisation développe 100 chevaux pour une consommation mixte de 5,5 L/100 km selon le cycle d’homologation WLTP.

L’Avenger e-Hybrid utilise quant à lui un système hybride léger de 48 volts combiné au même moteur à essence pour optimiser l’efficacité énergétique et apporter un gain de couple d’environ 41 lb-pi à l’accélération. Ce groupe motopropulseur est livrable uniquement en traction avant avec une boîte de vitesses à double embrayage à six rapports. La consommation mixte WLTP de l’Avenger e-Hybrid est chiffrée à 4,9 L/100 km.

L’Avenger 4xe, récemment ajouté à la gamme, n’est pas un hybride rechargeable comme les conducteurs nord-américains pourraient s’y attendre. En effet, l’emblème 4xe, qui désignait jusqu’à tout récemment les versions hybrides rechargeables du Wrangler et du Grand Cherokee, sert ici à désigner un système hybride léger à traction intégrale électrifiée.

De fait, l’Avenger 4xe fait appel au même moteur thermique que la variante e-Hybrid, mais y ajoute un moteur électrique sur le train arrière, ce qui en fait l’unique déclinaison à rouage intégral du petit VUS.

Bien que cette version partage le même moteur essence et la même boîte à double embrayage que l’e-Hybrid, elle adopte des moteurs électriques plus puissants de 21 kW qui portent la puissance combinée à 136 chevaux, au détriment d’une consommation moyenne légèrement plus élevée de 5,4 L/100 km.

Enfin, l’Avenger 100 % électrique (BEV) est doté d’un moteur de 115 kW monté sur l’essieu avant et d’une batterie de 54 kWh, pour une puissance de 156 chevaux et une autonomie de 400 km selon la norme WLTP (environ 342 km selon le cycle de l’EPA).

Avec l’engouement actuel pour des véhicules plus abordables — et particulièrement pour les voitures électriques — que connaît le Canada, où l’arrivée des véhicules électriques chinois est imminente, le Jeep Avenger pourrait s’avérer un candidat fort intéressant pour notre marché.

L’Avenger figure actuellement au sommet des ventes de VUS en Italie et se classe parmi les meneurs sur chaque grand marché européen.

Pour surfer sur ce succès, Jeep prévoit de relancer le Renegade d’un format comparable d’ici la fin de la décennie, en plus d’introduire un tout-terrain encore plus compact inspiré de la Willys et un nouveau VUS intermédiaire aux alentours de 2028.

Cela permettra à Jeep de couvrir la vaste majorité des segments de VUS en Europe au début des années 2030, à l’exception des modèles de luxe grand format.