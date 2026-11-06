Jeep conclut sa collaboration avec Marvel avec une campagne publicitaire inspirée de « Avengers: Doomsday »

Intitulée « Un 4×4 Jeep pour chaque univers », cette campagne promotionnelle est la dernière d’une série de trois collaborations avec Marvel lancées cette année.

La publicité met en scène des personnages de Marvel tels que Captain America et La Chose au volant de divers modèles Jeep.

Avengers: Doomsday sortira en salle le 18 décembre 2026.

Pour clore son partenariat publicitaire d’un an avec Marvel Studios, Jeep a dévoilé la troisième de ses campagnes publicitaires sur le thème des superhéros, à l’approche de la sortie en salle du film Avengers: Doomsday de Marvel le 18 décembre.

À l’instar des deux campagnes publicitaires précédentes, ce dernier volet, intitulé « Un 4×4 Jeep pour chaque univers », met en scène des personnages issus de tout l’univers Marvel au volant de divers modèles Jeep sur des terrains très variés et au milieu de phénomènes météorologiques surnaturels.

Parmi ces personnages figurent H.E.R.B.I.E., La Chose, La Torche humaine, Diablo (Nightcrawler) et Captain America, ce dernier ayant d’ailleurs été la vedette de la toute première campagne publicitaire Jeep-Marvel.

Parmi les véhicules Jeep que l’on peut voir rouler de la Tour des Avengers à New York jusqu’au Manoir des X-Men, ou encore de l’univers des Quatre Fantastiques jusqu’en Latvérie, on retrouve le Wrangler, le Gladiator, le Cherokee, le Grand Cherokee, le Grand Cherokee L, le Grand Wagoneer et le Recon.

Le VUS sous-compact Compass ne fait quant à lui son apparition qu’à la fin du spot, lorsque l’ensemble de la gamme nord-américaine de la marque est garée côte à côte après avoir franchi de flamboyants portails de feu.

Malheureusement, n’étant pas commercialisé en Amérique du Nord pour le moment, nous n’aurons pas l’occasion de voir les Avengers conduire le Jeep Avenger, un petit multisegment qui connaît pourtant un franc succès en Europe.

L’objectif de cette campagne est de démontrer que les 4×4 Jeep sont à l’aise dans n’importe quel environnement, quel que soit l’univers d’origine, y compris des déserts brûlants sillonnés de rayons laser.

Selon Stellantis et Disney, les sociétés mères respectives de Jeep et de Marvel Studios, la marque Jeep s’intègre parfaitement à l’univers cinématographique Marvel grâce à ses valeurs axées sur l’aventure, ses capacités tout-terrain et son esprit passe-partout.

Tout comme les précédentes, cette nouvelle campagne sera diffusée sur de multiples plateformes aux États-Unis, au Canada et sur divers autres marchés.

Le public peut donc s’attendre à visionner la publicité sur YouTube, à la télévision et sur les réseaux sociaux tout au long des mois de novembre et décembre.

De plus, la marque organisera des événements immersifs faisant le lien entre Jeep et Marvel, tandis que les concessionnaires auront l’occasion d’exposer du matériel promotionnel exclusif mettant en valeur à la fois la gamme Jeep et le tout dernier film de Marvel.