Jaguar congédie l’homme qui a dessiné le concept Type 00

Dire que les choses ne vont pas très bien chez Jaguar est un euphémisme ; la marque semble sur le respirateur artificiel. Et ça n’a jamais été aussi évident que cette semaine, alors qu’on apprend que la compagnie a remercié l’homme qui vient de dessiner la voiture qui doit relancer la marque, le concept Type 00.

Gerry McGovern œuvrait au sein de JLR depuis 2004

Il était auparavant responsable de la relance de Lincoln

On lui doit, entre autres, le Land Rover Evoque

On se souviendra que lorsque le modèle avait été présenté, la critique avait été très vive, voire virulente. Les amateurs ont réagi négativement et l’on devine que les commentaires reçus par la haute direction n’avaient rien d’encourageant.

C’est donc Gerry McGovern, le directeur du design de la compagnie, qui écope. C’est du moins ce qu’il a été possible de conclure après avoir pris connaissance des informations partagées par les sites Autocar et Autocar India, qui racontent que le styliste aurait été escorté hors des bureaux de l’entreprise en début de semaine.

Cette nouvelle survient moins d’une semaine après qu’on a appris le départ à la retraite de l’ancien grand patron de Jaguar Land Rover, Adrian Mardell. Il a été remplacé par BP Balaji, l’ancien directeur financier de Tata Motors. Selon les informations qui circulent, ce dernier chercherait à brasser la sauce chez Jaguar Land Rover, considérant les réponses négatives reçues à la suite du dévoilement du concept Type 00.

Avant de lancer la pierre à Gerry McGovern, il faut reconnaître son apport au portfolio de l’entreprise. Il est à l’origine de modèles comme l’Evoque, le Velar et le Defender chez Land Rover. Évidemment, on se souviendra qu’il dirigeait l’équipe responsable de la réaction du concept Type 00.

Quant à Jaguar et à son avenir, il devait passer par un modèle de production basé sur le concept Type 00. Est-ce que la compagnie va redessiner ce dernier pour tester d’autres avenues ? Ce que l’on sait, c’est que l’avenir a été annoncé comme tout électrique, mais avec la réalité actuelle qui prévaut sur le marché, ce sera à voir.

Chose certaine, un sérieux coup de barre devra être donné. Autrement, on risque de parler rapidement de cette marque au passé.