Chapitre 2 : Jaguar présente la Type 00, la première voiture de sa nouvelle ère

Le concept précède une berline 2+2 GT attendue avant la fin de 2025.

La voiture reposera sur une nouvelle plateforme électrique dédiée.

Le constructeur Jaguar a dévoilé sa vision d’avenir cette semaine à l’occasion de la Miami Art Week. Le concept Type 00 se veut une belle occasion pour le constructeur de repartir sur de nouvelles bases, Jaguar qui n’aura même pas de nouveau modèle à offrir avant 2026.

Le préfixe « Type » se veut un hommage au passé glorieux de la marque, tandis que le premier « zéro » pointe vers le caractère zéro émission du concept, pendant que le deuxième « zéro » rappelle qu’il s’agit de la toute première voiture de cette nouvelle ère pour la division britannique.

Le premier élément qui détonne avec cette Jaguar Type 00, c’est ce design qui ne ressemble à absolument rien de ce à quoi nous avait habitué les stratèges de la marque. La devanture dépourvue de grillage confirme que l’avenir de Jaguar passe bel et bien par l’électrification. Mais, avec ce très long capot, les nouveaux écussons et cette cabine logée complètement à l’arrière, l’avenir de la marque passe sans aucun doute par quelque chose de distinctif.

Campée sur d’imposantes jantes de 23 pouces de diamètre, la Type 00 défie les conventions avec ce postérieur en forme de « coque de bateau » et dépourvu de lunette arrière se termine par ce panneau vertical délimité par deux fines bandes lumineuses. Sur les ailes avant, deux petits rectangles en laiton dissimulent des caméras pointées vers l’arrière, celles-ci jouant le rôle des rétroviseurs extérieurs. Et comme l’aérodynamisme joue un rôle important dans l’automobile électrique de demain, ceux-ci sont déployés uniquement lorsqu’ils sont requis.

S’il est vrai que cette nouvelle approche ne laisse personne indifférent, il est important de souligner que le premier modèle de production de nouveau Jaguar sera commercialisé sous la forme d’une berline 2+2 GT, la voiture qui sera dévoilée avant la fin de 2025, probablement en tant que modèle 2026.

Et Jaguar n’a pas l’intention d’être un passager du virage électrique, car l’autonomie anticipée de 692 km (selon l’EPA américaine) et le temps de recharge de seulement 15 minutes pour ajouter une distance possible de 321 km se situent dans le premier tiers du segment haut de gamme de l’automobile électrique.

À l’intérieur, l’ambiance est tout aussi spectaculaire avec cette colonne vertébrale centrale, également réalisée en laiton, une finition employée sur la panneaux de portières-papillon. Le volant à trois branches et de forme aplatie est installé devant cette planche de bord des plus simplistes.

Malgré son thème futuriste, le concept Type 00 de Jaguar ne renie pas son passé, notamment celui instauré par son fondateur Sir William Lyons qui estimait que Jaguar ne devait « rien copier » et devait être considéré comme une œuvre d’art. Sa présence à la Miami Art Week est donc justifiée.

Reste maintenant à voir si cette réinvention de Jaguar sera suffisante pour sauver l’avenir du constructeur.