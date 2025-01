La renaissance de Jaguar passe par la berline I-Type

La Jaguar I-Type aura certainement une option à deux moteurs.

Le succès de Jaguar est directement lié à celui de sa future berline électrique.

L’année 2025 restera assurément gravée dans l’imaginaire collectif comme celle de la renaissance de la marque Jaguar. La présentation du concept Type 00 vers la fin de 2024 a déjà fait couler beaucoup d’encre, certains étant presque outrés par cette nouvelle approche, tandis que d’autres aiment ce nouveau chapitre de la division britannique.

D’ailleurs, à l’occasion du salon Auto Expo en Inde, la marque Tata a dévoilé une évolution de son concept Avinya X, l’imposant VUS électrique qui est d’ailleurs relié à l’aile JLR (pour Jaguar Land Rover), car la plateforme qui sert de base à ce concept – soyons francs, ce véhicule est encore loin de la production en série – sera également en service sous la grande berline Jaguar qui sera elle aussi dévoilée en 2025.

Déjà, les spéculations sont commencées sur la nomenclature de cette future grande dame de l’automobile anglaise. À ce sujet, le magazine Car and Driver croit que cette première berline électrique Jaguar s’appellera I-Type.

Sans surprise, la première voiture de la renaissance de Jaguar troquera la silhouette de coupé du concept Type 00 pour celle d’une berline à quatre portières. Inspirée par le design très éclaté du concept montré il y a quelques semaines à peine, la Jaguar I-Type devrait en principe attirer une clientèle plus sensible à cet aspect « m’as-tu-vu » dans cette catégorie plus élitiste de l’industrie.

Au moment d’écrire ces lignes, les détails entourant la motorisation de cette future I-Type – et de tous les futurs modèles des divisions Jaguar, Land Rover et même Tata dans une moindre mesure – ne sont pas connus. Mais il est clair que la performance sera au cœur de la berline, notamment grâce à cette nouvelle plateforme qui est déjà en phase de test, le constructeur qui a déjà publié des photos de la berline maquillée.

Bien entendu, la puissance du groupe motopropulseur sera une priorité, tout comme la rapidité de recharge et l’autonomie, mais le défi reste de taille, surtout dans ce créneau réservé aux meilleurs voitures électriques de la planète. La montée en grade de Jaguar n’est pas encore matérialisée. Et avec une Rolls-Royce Spectre et une Cadillac Celestiq déjà dans le collimateur, la Jaguar I-Type devra livrer la marchandise pour que le constructeur renaisse de ses cendres.

Il faudra toutefois attendre la fin de 2026 avant de voir apparaître les premiers exemplaires de la nouvelle Jaguar électrique.