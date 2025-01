Land Rover Defender électrique : pas sur la plateforme actuelle

Il y aura éventuellement un Land Rover Defender électrique.

Chaque sous-marque du groupe JLR aura son modèle électrique.

L’électrification d’un modèle en particulier peut s’avérer complexe à l’occasion. Prenez le Land Rover Defender par exemple, un 4×4 aux dimensions intéressantes qui, en principe, serait capable d’accueillir suffisamment de batteries pour qu’il puisse accomplir de bonnes distances avant de devoir s’approvisionner en électrons.

Mais, dans les faits, ce n’est pas aussi simple que d’enlever les composantes du groupe motopropulseur thermique et de les remplacer par l’alternative électrique. Le directeur commercial de JLR (Jaguar Land Rover), Lennard Hoornick, a d’ailleurs indiqué lors d’un entretien avec le magazine britannique Autocar que la possibilité de voir l’actuel Defender être transformé en VÉ était pratiquement insurmontable.

Selon le principal intéressé, il n’est pas facile de trouver l’espace supplémentaire pour ajouter des batteries, notamment à cause de l’espace requis pour les essieux et toute la quincaillerie nécessaire pour les excursions hors route.

En revanche, M. Hoornick a réitéré le souhait du constructeur de proposer des versions électriques de toutes les sous-marques de JLR (Range Rover, Defender, Discovery et Jaguar). Pour l’instant, on ne sait pas si cet obstacle (avec la génération actuelle du VUS) signifie qu’il faudra attendre la prochaine génération du modèle ou, au contraire, si une évolution de la plateforme actuelle sera suffisante pour atteindre les objectifs du constructeur. L’autre option serait de développer un modèle parallèle à celui muni des motorisations thermiques, à l’instar du Chevrolet Equinox et de son équivalent Equinox EV par exemple.

Le chapitre électrique du Land Rover Defender est encore loin, mais le simple fait que la haute direction aborde déjà sa venue est un bon signe pour ceux et celles qui ne voulaient pas nécessairement de la Classe G électrique, le rival direct de ce futur Defender électrique.