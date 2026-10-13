Hyundai Tucson N Line 2027 : un design agressif et une personnalité sportive affirmée

Le Hyundai Tucson N Line 2027 accentue le caractère sportif de la nouvelle génération avec une carrosserie plus musclée, des jantes exclusives de 20 pouces et un habitacle aux accents inspirés de la division N de Hyundai.

Le Tucson N Line 2027 se distingue par des pare-chocs spécifiques, des éléments aérodynamiques, des garnitures noires et des jantes exclusives de 20 pouces.

L’habitacle reçoit des sièges sport en cuir et en suédine, des surpiqûres rouges, un volant N et plusieurs éléments de finition propres à cette version.

La vocation du N Line demeure principalement esthétique, sans augmentation de puissance ni modifications mécaniques particulières annoncées.

Le Hyundai Tucson N Line 2027 affiche une personnalité plus sportive

Après Séoul et New York, c’est maintenant au tour de Paris pour le dévoilement de la nouvelle génération du Tucson avec la déclinaison N Line 2027. Cette version mise sur une présentation extérieure plus musclée et un habitacle à l’ambiance sportive.

Le Tucson adopte déjà une transformation stylistique importante, inspirée du langage de design « Art of Steel » de Hyundai. Ses surfaces plus sculptées, ses lignes géométriques très angulaires et ses ailes prononcées lui confèrent une apparence plus robuste que celle de son prédécesseur. Avec ce Tuscon, on s’inscrit dans la lignée du concept Crater.

Contrairement aux véritables modèles de performance N, on ne transforme pas radicalement le comportement du véhicule. Son objectif consiste plutôt à proposer une esthétique distinctive, inspirée de l’univers sportif de Hyundai.

Un pare-chocs avant plus agressif et des jantes exclusives

C’est à l’extérieur que les différences avec le Tucson conventionnel ou XRT Pro sont les plus évidentes. Hyundai a développé un habillage de carrosserie qui accentue visuellement la largeur du véhicule et lui donne même un effet de sol.

À l’avant, le pare-chocs adopte une configuration plus anguleuse, accompagnée d’une lame inférieure prononcée. Des ouvertures aérodynamiques situées aux extrémités, soulignées par des garnitures noir satiné, renforcent l’impression de sportivité.

De profil, les changements se poursuivent avec des bas de caisse plus imposants et des garnitures inférieures de portières peintes de la couleur de la carrosserie. Les protections des passages de roues sont également plus minces que sur le Tucson régulier, ce qui réduit visuellement son caractère utilitaire.

Les rétroviseurs noir brillant et les appliques assorties sur les montants arrière ajoutent du contraste. Toutefois, l’un des éléments les plus distinctifs demeure l’adoption de jantes en alliage de 20 pouces, au dessin exclusif à la version N Line.

À l’arrière, Hyundai intègre un pare-chocs redessiné avec des éléments évoquant un diffuseur aérodynamique. Deux sorties d’échappement à embouts métalliques complètent le tout, tandis que des écussons N Line identifient la version à l’avant et sur les ailes.

Le Tucson conserve néanmoins les principales signatures de la nouvelle génération, notamment ses phares « H-Edge » et ses feux arrière sculptés « Prism Rear Lamp ».

Un habitacle noir avec des accents rouges et des sièges sport

Hyundai applique une transformation similaire dans l’habitacle, où la présentation N Line privilégie une ambiance entièrement noire, ponctuée de surpiqûres rouges sur les sièges, les portières et la planche de bord.

Les sièges sport combinent du cuir et de la suédine textile. Leur conception vise notamment à améliorer le maintien latéral des occupants dans les virages, tout en conservant le confort attendu d’un VUS familial.

Le volant N se distingue par son revêtement en cuir perforé, ses coutures rouges et ses insertions métalliques foncées. Hyundai ajoute également des pédales et un repose-pied métalliques, des seuils de porte N Line ainsi que des garnitures de portières spécifiques.

Un écran de 17 pouces et des technologies avancées

Le système multimédia Pleos Connect, basé sur Android Automotive OS, utilise un écran central de 17 pouces. Il intègre notamment la reconnaissance vocale Gleo AI, des services connectés et des mises à jour logicielles à distance.

Selon les équipements retenus, le Tucson peut également recevoir un système audio Bang & Olufsen à 12 haut-parleurs, un éclairage d’ambiance interactif et un rétroviseur intérieur numérique.

La connectivité comprend deux chargeurs sans fil de 15 W ainsi que deux prises USB-C de 100 W destinées aux passagers arrière.

Le constructeur propose aussi des systèmes d’assistance évolués, notamment l’aide à la conduite sur autoroute Highway Driving Assist 2.0 et le freinage automatique d’urgence.

Rien pour la mécanique

Cette déclinaison privilégie le style sans transformation mécanique.

Hyundai n’a pas annoncé de modifications particulières au châssis ou à la suspension qui permettraient de distinguer les qualités dynamiques du N Line de celles des autres Tucson. Même son de cloche pour la mécanique.

On sait que nous aurons droit à la version à essence conventionnelle de même qu’à l’hybride. Hyundai Canada suit aveuglément Hyundai USA en rejetant la motorisation hybride rechargeable dans cette nouvelle génération du Tucson. Des rumeurs avancent toutefois la possibilité d’un Tucson N proprement dit avec une motorisation plus puissante.

Pour le moment, les informations concernent le modèle européen. Les prix, les équipements et la composition de la gamme canadienne du Hyundai Tucson N Line 2027 restent à confirmer.