Ce que cache l’investissement de Hyundai en Alabama : Santa Fe remanié et moteurs EREV

HMMA reçoit du nouvel outillage pour le Santa Fe remanié, en plus de la production actuelle.

De nouveaux moteurs serviront aux hybrides et au Santa Fe EREV prévu au premier semestre 2027.

Le Tucson de nouvelle génération, hybride compris, entre en production en Alabama avant 2027.

Hyundai Motor Manufacturing Alabama (HMMA) a annoncé aujourd’hui que son usine de Montgomery assemblera le Santa Fe remanié, ajoutera la production de moteurs pour les hybrides et les véhicules électriques à autonomie prolongée (EREV), et commencera à produire le tout nouveau Tucson avant la fin de 2026.

Hyundai évalue l’ensemble des investissements à environ 450 millions $ US. Le bureau de la gouverneure de l’Alabama, qui a baptisé le projet Project Game Changer, fait état d’un investissement en capital de 412,9 millions $ US et de 53 nouveaux postes à temps plein.

« Ces investissements renforcent nos capacités de fabrication, soutiennent la production de futurs véhicules et assurent que HMMA demeure un pilier des activités de fabrication nord-américaines de Hyundai pour les années à venir », a déclaré Mark Rader, président et chef de la direction de HMMA.

Le Santa Fe remanié confirmé à Montgomery

HMMA assemble déjà le Santa Fe et le Santa Fe hybride. Hyundai confirme que l’usine reçoit de nouveaux équipements, de l’outillage et des infrastructures de fabrication pour la version remaniée.

Ce Santa Fe remanié partagera l’usine avec le premier EREV de Hyundai. Lors de sa journée des investisseurs, en août, Hyundai a indiqué que le Santa Fe EREV sera assemblé chez HMMA et commercialisé au premier semestre de 2027. Quand ÉcoloAuto a présenté les plans de Hyundai en matière de prolongateur d’autonomie en août, le Santa Fe remanié devait être le premier modèle à recevoir cette technologie.

Au Canada, le Santa Fe 2027 est offert uniquement en version hybride, en quatre niveaux de finition :

Motorisation : 4 cylindres turbo de 1,6 L hybride, rouage intégral

4 cylindres turbo de 1,6 L hybride, rouage intégral Puissance : 231 ch, 271 lb-pi

231 ch, 271 lb-pi Consommation : 6,9 L/100 km combinée

Des moteurs pour hybrides et VÉ à autonomie prolongée

Le secteur des groupes motopropulseurs de HMMA produira de nouvelles variantes de moteurs, notamment des technologies conçues pour les applications hybrides et EREV.

Dans un EREV, le moteur à essence agit comme une génératrice : il recharge la batterie pendant que les moteurs électriques entraînent les roues. Au quotidien, la conduite est électrique, et le réservoir prend le relais pour les longs trajets.

Hyundai vise une autonomie totale de plus de 965 km (600 milles) pour le Santa Fe EREV. Selon le constructeur, il utilisera des cellules de batterie à haut rendement développées par Hyundai et moins de la moitié de la capacité de batterie d’un VÉ comparable.

Ces moteurs soutiennent aussi le plan hybride de Hyundai en Amérique du Nord : plus de 10 modèles hybrides d’ici 2030, qui devraient compter pour 50 % des ventes de la marque dans la région. Hyundai précise que ces hybrides proviendront de HMMA et de sa Metaplant de Géorgie.

Le nouveau Tucson en production avant 2027

La production du Tucson chez HMMA commencera avant la fin de 2026, et le bureau de la gouverneure confirme que le programme comprend des versions hybrides. Hyundai importe actuellement de Corée du Sud le Tucson hybride destiné au marché américain, comme nous l’avons rapporté lors de l’annonce de l’investissement en septembre.

En Amérique du Nord, le nouveau Tucson sera offert en versions à essence et hybride conventionnelle seulement, puisque Hyundai a abandonné la version hybride rechargeable pour 2027. Le système hybride de nouvelle génération utilise deux moteurs électriques :

Puissance combinée : 233 ch, 280 lb-pi

233 ch, 280 lb-pi Batterie : lithium-ion de 1,49 kWh

lithium-ion de 1,49 kWh Boîte de vitesses : automatique à six rapports

Hyundai Canada a confirmé jusqu’ici les versions XRT et XRT PRO à rouage intégral.

Les Tucson canadiens viennent du Mexique et de Corée du Sud en 2026

Une production en Alabama ne garantit pas des Hyundai assemblés en Alabama pour le Canada. Les droits de douane imposés par Ottawa en représailles sur les véhicules construits aux États-Unis ont déjà modifié l’approvisionnement de Hyundai Canada pour 2026 :

Tucson : Mexique ou Corée du Sud, selon la version

Mexique ou Corée du Sud, selon la version Tucson XRT : mis sur pause au Canada pour 2026, puisque l’Alabama était sa seule source

mis sur pause au Canada pour 2026, puisque l’Alabama était sa seule source Santa Fe : Corée du Sud

Corée du Sud Santa Cruz : construit uniquement en Alabama, il n’est plus vendu ici

Ces décisions pour 2026 ne règlent pas la question de 2027. La production du nouveau Tucson en Alabama est confirmée, mais Hyundai n’a pas précisé si le Canada recevra des Tucson construits aux États-Unis, en Corée ou un mélange des deux. Avec des ventes de Tucson en hausse de 24 % au Canada en août, la réponse compte.